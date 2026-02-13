لم يسخر من يامال.. ما حقيقة استفزاز دييجو سيميوني لنجم برشلونة في رباعية أتلتيكو مدريد؟!

شهدت مباراة ذهاب نصف نهائي بطولة الكأس في ملعب المتروبوليتانو لحظات من الإثارة التي لم تتوقف عند حدود الكرة بل امتدت لتشمل صراعات جانبية بين دكة البدلاء وأرضية الميدان.

كان الحدث الأبرز الذي تصدر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الرياضية هو ذلك الحوار المثير للجدل الذي جمع بين المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني والجوهرة الشابة لبرشلونة لامين يامال.

ففي ليلة تفوق فيها أتلتيكو مدريد برباعية نظيفة بدأت التكهنات حول طبيعة الكلمات التي وجهها المدرب الملقب بالتشولو للاعب الذي يعد أمل الجماهير الكتالونية مما خلق حالة من الاحتقان والترقب قبل لقاء العودة الحاسم.