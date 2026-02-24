Goal.com
وصفوه بـ"القرد" .. مهاجم ضمك متهمًا جماهير الأهلي بالعنصرية : هذا ما يحدث في شهر رمضان!

اللاعب يخرج للحديث عن حسابه على موقع إنستجرام

خرج ياكو ميتي لاعب نادي ضمك السعودي، للشكوى من تعرضه لإساءات عنصرية من بعض جماهير الأهلي، عقب مباراة الفريقين التي أقيمت أمس، الإثنين، في دوري روشن.

الأهلي فاز (1-0) على ضمك، مساء يوم الإثنين، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة، بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

الهدف سجله لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسييه في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول، في لقاء شهد إلغاء هدفين لضمك وهدف آخر للراقي.

هذا الفوز رفع رصيد الأهلي للنقطة 56 في صدارة جدول الترتيب "مؤقتًا"، متفوقًا بنقطة وحيدة على النصر "الوصيف"، وبنقطتين على الهلال "الثالث"، لكن الثنائي الأخير لم يخض مباراة الجولة العاشرة بعد.

  • Al-Ahli SFC v Damac FC - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    جدل تحكيمي

    المباراة أدارها طاقم تحكيمي سعودي بالكامل، بقيادة فيصل البلوي كحكم ساحة، فيما عاونه فيصل القحطاني وإبراهيم الدخيل، ومحمد الحربي حكمًا رابعًا.

    اللحظة الأبرز في اللقاء، كانت عندما سجل ياكو ميتي هدف التعادل لصالح ضمك في الوقت القاتل، ولكن الحكم لم يحتسبه بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو بداعي التسلل.

    وكانت هناك لقطة تحكيمية جدلية أخرى في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول، وقتما أحرز أصحاب الأرض، هدفًا من تسديدة من على حدود منطقة الجزاء.

    لكن بمراجعة تقنية الفيديو، تقرر إلغاء الهدف، بداعي التسلل، لكن يبدو أن طاقم تحكيم فيصل البلوي لم يحالفه التوفيق في قراره..

    بحسب خبيري التحكيم سعد الكثيري وأحمد أبو خديجة، فإن الهدف لم يكن به أي شبهة تسلل، ما كان يتوجب احتسابه دون أي مشكلة.

    وكانت هناك شكوك كذلك حول هدف فرانك كيسييه في ضمك، حيث اعتقد الكثيري أنه لم يكن صحيحًا واعترض على قرار الحكم.

  • لقطة ميتي تخطف الأنظار

    بعدما تم إلغاء هدف ميتي في اللحظات الحاسمة من المباراة، دخل اللاعب في مشاجرة مع لاعبي الأهلي المتواجدين على الدكة لسبب غامض، وحصل على البطاقة الصفراء قبل إطلاق صافرة النهاية.

    وبعدها قررت جماهير الأهلي الهجوم على اللاعب، حيث خرج عبر "ستوري" على موقع "إنستجرام" للكشف عن تلقيه إساءات عنصرية تصفه بـ"القرد" بعد ما حدث أمس.

    وقال ميتي:"هذا ما يحدث في شهر رمضان 2026، وصدقوني هذه مجرد عينة من الرسائل التي تم مراجعتها، أمر جنوني".

  • بيان رسمي من ضمك

    أعلن نادي ضمك تصعيد أحداث مباراته ضد فريق الأهلي الأول لكرة القدم، إلى دائرة التحكيم، بعد سلسلة القرارات المثيرة للجدل التي اتخذها حكم اللقاء.

    ضمك كشف في بيانٍ رسمي، عن أنه يعتزم توجيه خطاب إلى دائرة التحكيم؛ يشمل كافة الحالات التي تضرر منها الفريق الأول لكرة القدم، في مباراته ضد الأهلي.

    وشدد ضمك على أنه سيُطالب في خطابه، بتفسير واضح من دائرة التحكيم؛ بشأن ما اعتبره أخطاء مؤثرة تعرض لها، في هذه المباراة.

    وأوضح النادي أن هذا التصعيد؛ يأتي للحفاظ على حقوقه، وبما يضمنه القانون وكافة الأنظمة المعمول بها.

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. نادي ضمك ناشد دائرة التحكيم، بضرورة مراجعة الأخطاء التي تعرض لها الفريق الأول ضد عملاق جدة الأهلي؛ بشكلٍ مسؤول وجدي، لضمان عدم تكرارها مستقبلًا.

    كما طالب ضمك بضرورة إسناد المباريات، إلى حكام أصحاب خبرة وكفاءة؛ مع التأكيد على دعم النادي للحكام السعوديين، كما كان سابقًا.

    ورفض ضمك فكرة الهجوم شخصيًا على فيصل البلوي، الحكم الذي أدار مواجهة الأهلي؛ إلا أن النادي يريد ترسيخ العدالة والتكافؤ، بين الجميع.

  • مشوار ضمك في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق ضمك الأول لكرة القدم يُعاني بشدة، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    ويحتل ضمك "المركز السادس عشر" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي؛ وذلك برصيد 15 نقطة، من 23 مباراة.

    وحقق ضمك فوزين و9 تعادلات؛ مقابل 12 هزيمة في مسابقة دوري روشن السعودي، حتى الآن.

    أيضًا.. ودع ضمك مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي، من الدور الأول؛ بعد الخسارة أمام نادي النجمة، بهدف مقابل اثنين.

  • Al-Ahli SFC v Damac FC - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مسيرة الأهلي في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. عاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج في البداية، قبل أن ينتفض مؤخرًا؛ حيث فاز في 17 مباراة مقابل 5 تعادلات وهزيمة، في 23 لقاءً.

    وقاريًا.. تأهل الأهلي إلى دور ثمن النهائي؛ وذلك بعد احتلال "وصافة" جدول ترتيب مرحلة الدوري لـ"منطقة الغرب"، من مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة".

    وجمع الأهلي 17 نقطة، من 5 انتصارات وتعادلين مقابل هزيمة وحيدة فقط؛ ليقف خلف فريق الهلال الأول لكرة القدم "المتصدر"، صاحب الـ22 نقطة.

    وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

