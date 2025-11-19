فيديو | موقف محرج ولقاء أول مع الحضري بعد أزمة "إنستجرام" .. ياسين بونو في ليلة التتويج بجائزة أفضل حارس بإفريقيا 2025

قدّم ياسين بونو عامًا استثنائيًا على المستويين المحلي والقاري، تُوِّج في نهايته بحصد جائزة أفضل حارس مرمى إفريقي لعام 2025 خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، في اعتراف مستحق بما قدّمه من أداء مبهر وثبات لافت بين الخشبات الثلاث.

وشهد عام بونو سلسلة من العروض الكبيرة، حيث برز بشكل واضح مع نادي الهلال، مقدّمًا مستويات عالية أسهمت في صدارة الفريق للمنافسات الكبرى، بالإضافة إلى حضوره القوي في دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث لعب دورًا محوريًا في بلوغ الهلال المراحل المتقدمة من البطولة.

ولم تقتصر تألق الحارس المغربي على البطولات القارية، بل واصل تألقه عالميًا خلال مشاركته في كأس العالم للأندية 2025، حيث كان أحد أبرز نجوم الهلال في البطولة لما قدّمه من تصديات حاسمة وأداء ثابت في أصعب اللحظات.

وعلى مستوى المنافسة على الجائزة، تفوّق بونو على كل من مواطنه منير المحمدي حارس نهضة بركان المغربي، والذي قدّم بدوره موسمًا مميزًا في البطولات الإفريقية، إضافة إلى الحارس الجنوب إفريقي رونواين ويليامز نجم صن داونز، أحد أبرز الأسماء في كرة القدم الإفريقية خلال السنوات الماضية.

وبهذا التتويج، يعزز ياسين بونو مكانته كأحد أفضل حراس المرمى في القارة السمراء، مؤكّدًا استمراره في تقديم مستويات عالمية مع ناديه ومنتخب بلاده.