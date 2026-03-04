الحلم يتحول إلى حقيقة؟ عرض مفاجىء ينتظر الهلال للتعاقد مع بونو بعد كأس العالم!

عندما تحدث ياسين بونو عن حلمه باللعب لريفر بليت الأرجنتيني، كان الاعتقاد السائد أن الأمر مجرد أمنية من الصعب تحقيقها بسبب استقراره حاليًا في السعودية مع الهلال.

ولكن وفقًا لتقارير صحفية أرجنتينية، يبدو أن حلم بونو قد يتحول إلى حقيقة في مفاجأة مدوية قد ترحل بالحارس المغربي عن الزعيم في الميركاتو الصيفي القادم.