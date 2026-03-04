Goal.com
مباشر
FBL-EUR-SUPERCUP-MANCHESTER CITY-SEVILLAAFP
علي سمير

الحلم يتحول إلى حقيقة؟ عرض مفاجىء ينتظر الهلال للتعاقد مع بونو بعد كأس العالم!

الشكوك تظهر حول مستقبل الدولي المغربي

عندما تحدث ياسين بونو عن حلمه باللعب لريفر بليت الأرجنتيني، كان الاعتقاد السائد أن الأمر مجرد أمنية من الصعب تحقيقها بسبب استقراره حاليًا في السعودية مع الهلال.

ولكن وفقًا لتقارير صحفية أرجنتينية، يبدو أن حلم بونو قد يتحول إلى حقيقة في مفاجأة مدوية قد ترحل بالحارس المغربي عن الزعيم في الميركاتو الصيفي القادم.

  • FBL-ESP-LIGA-SEVILLA-VALENCIAAFP

    ما هي القصة؟

    الصحفي الأرجنتيني "هيرنان كاستيو" قال إن ريفر بليت وضع بونو ضمن أهم أهدافه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يسعى النادي لضمه للاستفادة من خبرته الطويلة وقدراته الفنية المميزة.

    وأوضح أن ريفر بليت لن يفاوض بونو في الوقت الحالي، بسبب تركيزه مع الهلال لما تبقى من موسم 2025/2026، مفضلًا التحدث معه بعد انتهاء مشاركته مع المغرب في كأس العالم 2026.

    • إعلان
  • FBL-KSA-HILAL-RIYADHAFP

    الحلم يتحول إلى حقيقة؟

    الغريب في الأمر أن بونو سبق له أن تحدث مؤخرًا عن إعجابه الشديد بريفر بليت، واعتباره العملاق الأرجنتيني كأحد الأندية المفضلة له على مستوى العالم.

    الدولي المغربي صرح كذلك عن رغبته في ارتداء قميص النادي في وقت قريب، مشيرًا إلى طموحه في الوصول إلى هذا الهدف قبل الاعتزال.

    الفكرة هنا تبدو في غاية الصعوبة للهلال، بسبب الثقة الهائلة التي يتمتع بها اللاعب داخل صفوف الزعيم، باعتباره أحد أهم العناصر بتشكيل المدرب سيموني إنزاجي.

  • ماذا قدم بونو مع الهلال هذا الموسم؟

    صاحب الـ34 سنة انضم للهلال قادمًا من إشبيلية في صيف عام 2023، مقابل 21 مليون يورو وأصبح منذ هذا التاريخ أحد اللاعبين المفضلي لمشجعي الفريق السعودي.

    بونو خاض 23 مباراة مع الهلال في الموسم الجاري 2025/2026، واستقبل مرماه 22 هدفًا بكل البطولات، وحافظ على نظافة شباكه في 9 مناسبات.

  • مشوار الهلال في موسم 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026 بشكل متذبذب في المستوى تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 17 انتصارًا مع 7 تعادلات في 24 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي الحالي، ليحتل المركز الثالث في الترتيب، بـ58 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن النصر المتصدر.

    أما على المستوى القاري، فقد نجح الهلال في إنهاء مرحلة الدوري، من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، في الصدارة بـ22 نقطة من ثماني مباريات، ليضرب موعدًا مع السد القطري في دور الـ16، حيث يقام الذهاب على ملعب جاسم بن حمد، والإياب في المملكة أرينا.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي مع نتائج تاريخية مثل التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي.

دوري روشن السعودي
الهلال crest
الهلال
الهلال
النجمة crest
النجمة
النجمة
0