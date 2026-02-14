فوز مستحق حققه الهلال أمام الاتفاق، جعله على أتم الاستعداد لمباراة الكلاسيكو ضد الاتحاد في دوري روشن السعودي، إلا أن هناك لقطة جديدة، أثارت حالة من الجدل، حول "خدعة" محتملة من قِبل الحارس المغربي ياسين بونو.
بخدعة لمسة يد .. تنديد نصراوي بعدم إيقاف ياسين بونو قبل كلاسيكو الهلال والاتحاد!
لمسة يد من ياسين بونو؟
واستعرض الحساب الرسمي لمسابقة دوري روشن السعودي، لقطة إنقاذ من قِبل السنغالي خاليدو كوليبالي، مدافع الهلال، أثناء محاولة إبعاد الكرة بعد مرورها من الحارس ياسين بونو أثناء محاولة تشتيتها بالرأس، قبل وصولها إلى خالد الغنام، جناح الاتفاق.
ولكن، الناقل الرسمي أظهر وجود إمكانية لمسة يد من بونو للكرة، أثناء محاولة إبعادها بالرأس، وهو الأمر الذي علّق عليه الناقد الرياضي عبد العزيز المريسل، برسالة عبر منصة (إكس)، قائلًا "إذا هذه الحالة صحيحة، وأن بونو لعب الكرة بيده خارج منطقة الجزاء، فالمفترض بطاقة حمراء، وبالتالي لا يشارك أمام الاتحاد".
وفي هذا السياق، وصف الإعلامي فيصل القيران، الأمر بـ"فضيحة" على التحكيم وتقنية الفيديو، موجهًا اتهامًا بـ"التغاضي" عمدًا عن طرد كان سيحرم الهلال من أحد أبرز نجومه في مباراة الكلاسيكو.
مسيرة ياسين بونو مع الهلال
ويعد ياسين بونو "34 عامًا"، أحد أبرز صفقات الهلال، منذ التعاقد معه، قادمًا من إشبيلية، في الميركاتو الصيفي العالمي في 2023، فيما تم تجديد عقده مؤخرًا حتى يونيو 2028.
وشارك بونو في 112 مباراة رسمية بجميع المسابقات، حقق خلالها 45 شباك نظيفة، كما قدم تصديات للتاريخ في كأس العالم للأندية 2025، حيث قاد الهلال إلى إنجاز التأهل للدور ربع النهائي، في أولى نسخة من البطولة بنظامها الموسّع.
ولعب بونو دورًا رئيسًا في إنجاز تتويج الهلال بالثلاثية السعودية، خلال موسم 2023-2024، فضلًا عن تحقيق رقم قياسي في موسوعة جينيس، كصاحب أكبر رصيد من الانتصارات المتتالية في كرة القدم، برصيد 34 مباراة، كما توج بجائزة أفضل حارس مرمى في إفريقيا لعام 2025.
- Getty Images Sport
فحوصات مطمئنة
وفي سياق آخر، أفادت صحيفة "الرياضية"، بأن الفحوصات الطبية التي خضع لها البرازيلي مالكوم أوليفيرا، جناح الهلال، جاءت مطمئنة للجهاز الفني، بقيادة الإيطالي سيموني إنزاجي.
جاء ذلك بعد تعرض البرازيلي لكدمة في الركبة، أثناء مشاركته في مباراة الاتفاق، والتي انتهت بفوز الهلال بهدفين دون مقابل، ضمن الجولة 22 من دوري روشن، فيما قام الجهاز الطبي بوضع الرباط الضاغط "الثلج" على مالكوم بعد استبداله.
- AFP
حكم فرنسي للكلاسيكو
ووفقًا للصحيفة، فإن الحكم الفرنسي كليمان توربان، بات في صدارة الحكام المرشحين لقيادة كلاسيكو الهلال والاتحاد.
ويستضيف الهلال نظيره الاتحاد، على ملعب المملكة أرينا، في قمة الجولة الثالثة والعشرين، والتي تقام السبت المُقبل.
وسبق للحكم توربان أن أدار ثلاث مباريات للهلال، شهدت فوزه على الأهلي (4-3)، في موسم 2018-2019، وخسارته أمام الأهلي المصري برباعية في مباراة المركز الثالث في كأس العالم للأندية 2021، وفوزه على الأهلي بركلات الترجيح، في دور الأربعة من كأس السوبر السعودي، بموسم 2024-2025.
في المقابل، قاد الحكم الفرنسي مباراة وحيدة للاتحاد، وكانت أمام الفيحاء، وانتهت بفوز العميد (2-0)، في دوري المحترفين، خلال موسم 2021-2022.
- Getty Images Sport
مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026
فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.
وحقق الهلال 16 انتصارًا مع 5 تعادلات، في 21 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.
أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية، قبل أن يتعادل أمس، الإثنين، أمام شباب الأهلي دبي.
أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.
المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.
وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".