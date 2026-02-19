ويستون ماكيني يقول إنه قادر على "تحسين أي فريق" بعد عودته إلى يوفنتوس، بينما يدعو نجم المنتخب الأمريكي السابق لاعب الوسط للانضمام إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز

في الوضع الحالي، سيجد ماكيني نفسه بدون نادٍ عندما تنتهي موسم 2025-26. لديه كأس العالم على أرضه ليشارك فيه هذا الصيف، مع دور مهم من المقرر أن يؤديه في خطط ماوريسيو بوكيتينو.

قد ينتظر اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا حتى انتهاء بطولة دولية كبرى أخرى قبل اتخاذ قرار هام بشأن مستقبله. لم تفقد يوفنتوس الأمل في تجديد عقد اللاعب النشط المولود في واشنطن.

ومع ذلك، يبقي ماكيني خياراته مفتوحة، حيث يسعى للحصول على العرض المالي الذي يستحقه بفضل قدراته وخبرته. قد تكون الفرق الإنجليزية مستعدة لتلبية هذه المطالب.

حقق ماكيني تقدمًا إيجابيًا منذ فشله في ليدز، ولديه ما يثبته أمام المشككين في قدراته في الدوري الإنجليزي الممتاز. نُصحت الفرق الرائدة في تلك الدوريات بإتمام صفقة ذكية، حيث سيصبح لاعب ذو أداء مثبت متاحًا دون الحاجة إلى دفع رسوم انتقال.