"الحق قبل الحذف" .. وليد الفراج يخرج بـ"تسريب ساخر" من رد فعله بعد هدف كريستيانو رونالدو في لقاء النصر والفتح

عاد كريستيانو رونالدو للمشاركة في المباريات الرسمية مع النصر، أمس السبت، خلال مواجهة الفتح ضمن الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

وقد قاد صاروخ ماديرا فريقه للفوز بثنائية نظيفة، سجل هو منها الهدف الأول، فيما تكفل اللاعب السعودي أيمن يحيى بإحراز الهدف الثاني، في الدقيقتين 18 و78 من عمر المباراة.

هذه العودة تأتي بعدما غاب صاحب الـ41 عامًا عن ثلاث مباريات متتالية للنصر مؤخرًا؛ أمام الرياض والاتحاد في دوري روشن السعودي، تحديدًا الجولتين 20 و21، وكذلك أمام أركاداج التركمانستاني في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2.

السبب المزعوم من جميع الصحف الأجنبية والسعودية هو الغضب من سياسة إدارة التعاقدات في النصر، وتفاوت الدعم بينه وبين غريمه وجاره "الهلال"، إذ أبرم الزعيم عدة صفقات قوية بالميركاتو الشتوي المنقضي على رأسها بالطبع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، بخلاف ضم قادر ميتي، سايمون بوابري، كريم بنزيما، بابلو ماري، ريان الدوسري، مراد هوساوي وسلطان مندش، فيما تعاقد العالمي مع الثنائي العراقي الشاب حيدر عبدالكريم والمهاجم السعودي عبدالله الحمدان فقط.