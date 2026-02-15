لأن الكثير من جمهور النصر يراه "المناهض الأول" لناديهم، سُئل الإعلامي الرياضي وليد الفراج؛ مقدم برنامج "أكشن مع وليد"، عن رد فعله بعد الهدف الذي سجله القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو في شباك الفتح بالأمس، فرد بطريقته المعتادة "الساخرة".
"الحق قبل الحذف" .. وليد الفراج يخرج بـ"تسريب ساخر" من رد فعله بعد هدف كريستيانو رونالدو في لقاء النصر والفتح
ما القصة؟
عاد كريستيانو رونالدو للمشاركة في المباريات الرسمية مع النصر، أمس السبت، خلال مواجهة الفتح ضمن الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي 2025-2026.
وقد قاد صاروخ ماديرا فريقه للفوز بثنائية نظيفة، سجل هو منها الهدف الأول، فيما تكفل اللاعب السعودي أيمن يحيى بإحراز الهدف الثاني، في الدقيقتين 18 و78 من عمر المباراة.
هذه العودة تأتي بعدما غاب صاحب الـ41 عامًا عن ثلاث مباريات متتالية للنصر مؤخرًا؛ أمام الرياض والاتحاد في دوري روشن السعودي، تحديدًا الجولتين 20 و21، وكذلك أمام أركاداج التركمانستاني في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2.
السبب المزعوم من جميع الصحف الأجنبية والسعودية هو الغضب من سياسة إدارة التعاقدات في النصر، وتفاوت الدعم بينه وبين غريمه وجاره "الهلال"، إذ أبرم الزعيم عدة صفقات قوية بالميركاتو الشتوي المنقضي على رأسها بالطبع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، بخلاف ضم قادر ميتي، سايمون بوابري، كريم بنزيما، بابلو ماري، ريان الدوسري، مراد هوساوي وسلطان مندش، فيما تعاقد العالمي مع الثنائي العراقي الشاب حيدر عبدالكريم والمهاجم السعودي عبدالله الحمدان فقط.
سخرية وليد الفراج
صاروخ ماديرا أحرز هدفه في شباك الفتح، بعدما أرسل له الجناح السنغالي ساديو ماني عرضية من الجهة اليسرى، تبعها الأول بتسديدة مباشرة في الشباك من داخل منطقة الجزاء.
وعقب حلقة الأمس، من برنامج "أكشن مع وليد"، سأل أحد المتابعين الفراج باستهزاء: "تمنيت أشوف وجه وليد الفراج بعد الهدف".
وبخفة ظله المعهودة، رد الفراج على المشجع، إذ قام بعرض هدف رونالدو أمام الفتح، وتابع معلقًا وكأنه شاهده للتو: "الله يا أخي، كيف سجل!".
"الحق قبل الحذف"
سخرية وليد الفراج لم تتوقف عند رد فعله داخل الاستوديو بحلقة الأمس، إنما كذلك اتجه لحسابه عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، لنشر الفيديو.
وعلق الإعلامي الرياضي: "عاجل.. تسريب من داخل استوديو أكشن مع وليد لفضيحة وليد الفراج أثناء تسجيل هدف العودة للنجم العالمي الأسطورة كريستيانو رونالدو في مرمى الفتح .. الحق قبل الحذف".
وتابع: "الجمهور هو ملح كرة القدم في كل حالاته .. محب عاتب غاضب مترصد .. كلها نتيجة مشاعر عاطفية احترمها واتفهمها".
أرقام كريستيانو رونالدو مع نادي النصر
يمتلك الأسطورة كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 41 سنة، أرقامًا رائعة مع نادي النصر؛ على الرغم من عدم تتويجه بأي لقب كبير - حتى الآن -.
كريستيانو سجل 112 هدفًا وصنع 22 آخرين، خلال 128 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مختلف المسابقات.
كما سجل رونالدو 6 أهداف، في مسابقة كأس الملك سلمان للأندية العربية؛ ما يرفع رصيده الإجمالي مع الفريق النصراوي إلى 118 هدفًا، ليصبح "الهداف الأجنبي التاريخي" للنادي.
وتحصل الأسطورة البرتغالية على جائزة "هداف" دوري روشن السعودي للمحترفين، موسم 2023-2024، برصيد 35 هدفًا - وهو رقم قياسي في نسخة واحدة -؛ قبل أن يحصد جائزة العام الرياضي الماضي أيضًا، ولكن بـ25 هدفًا فقط.
وتوّج كريستيانو رونالدو مع النصر، ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية مطلع موسم 2023-2024، والتي يعتبرها البعض ودية؛ بينما تؤكد تقارير أخرى أن فريق توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، سجلها كـ"لقب رسمي".
- Getty Images Sport
مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026
فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.
وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.
أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في المباريات العشر الأولى؛ قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع الاتفاق، ثم الخسارة ضد الأهلي والقادسية والهلال تواليًا.
وعاد العالمي إلى سلسلة الانتصارات مجددًا في الدوري؛ وذلك بتحقيقه الفوز في 7 مباريات متتالية، آخرها (2-0) ضد الفتح في الجولة 22.
أيضًا.. فاز النصر في جميع مبارياته الست بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.