Ruben Neves Cristiano Ronaldo Kalidou Koulibali - Hilal NassrGetty
محمود خالد

ديربي الهلال والنصر .. وليد الفراج ينحاز لهذا الفريق، ورسالة لرونالدو: افعل مثل بنزيما أو ستكون المسؤول الأول!

قبل ديربي الإثنين..

وجه الإعلامي الرياضي وليد الفراج، رسالة مثيرة للجدل، في ظل عودة اشتداد منافسات دوري روشن السعودي، مع الوصول إلى الجولة الرابعة عشرة، في ظل انتفاضة الأهلي وتراجع النصر، وابتعاد الهلال في صدارة المسابقة.

وضمن الهلال البقاء في صدارة دوري روشن، بقطع النظر عن نتيجة مباراة الديربي أمام النصر، التي ستقام على ملعب المملكة أرينا، الإثنين، في قمة الجولة الـ15.

  • Al Nassr v Al-Ahli Saudi FC: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    الأهلي يدخل حسابات الدوري

    وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز الثالث على التوالي، في دوري روشن، بعد فوزه على الأخدود، بهدف دون مقابل، من توقيع إيفان توني، في الدقيقة 58.

    ومع الوصول إلى الجولة الرابعة عشرة، في ظل تأجيل الجولة العاشرة، بات السباق على أشده حول صدارة الدوري، في ظل فارق الـ9 نقاط فقط بين المراكز من الأول إلى السادس.

    وحافظ الهلال على صدارة الدوري، برصيد 35 نقطة، متفوقًا على النصر، الذي تعثر للمرة الثالثة تواليًا، بخسارته أمام القادسية (1-2)، في قمة الجولة.

    • إعلان
  • Al Nassr v Al Okhdood: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    الفراج ينحاز للنصر من أجل مصلحة الدوري

    وقال الفراج، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، إن الأهلي ثبت نفسه في المركز الرابع بترتيب دوري روشن، وصارت المسافات متقاربة بين فرق المقدمة، بعدما كان هناك فارق كبير في النقاط، مضيفًا "دخلنا في حسبة منافسة الأهلي على الدوري، بعدما كنا نقول إن النصر والهلال هما المتنافسين فقط".

    وتابع "هناك من سيتضايق مني، ولكن من مصلحة الدوري، أن يفوز النصر على الهلال، لأن هذا الأمر لو حدث، سيتقلص الفارق بينهما إلى نقطة وحيدة (الهلال 35 - النصر 34)، مع افتراض فوز التعاون والأهلي في الجولة المُقبلة، فسيكون الفارق بين الأول والرابع "4" نقاط، وهذا من شأنه أن يزيد من اشتعال المنافسة.

  • Cristiano Ronaldo - Benzema Al Nassr - Al Ittiha - Saudi Pro League 2024-2025Getty Images

    عليك يا رونالدو أن تفعل مثل بنزيما

    من جانبه، وجه الإعلامي الرياضي متعب بن عبد الله الهزاع، رسالة إلى الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في ظل استمرار نزيف النقاط، بعد حصد نقطة واحدة في آخر ثلاث مباريات.

    ونشر متعب الهزاع تغريدة عبر منصة (إكس)، قائلًا "قائد النصر كريستيانو رونالدو. هل تدرك أن الفريق والتشكيلة ليسا قويين بما يكفي للفوز بالدوري؟ منذ اليوم الأول، يعتبرك المشجعون قائدًا لهذا المشروع، ويتوقعون منك أن تتقدم وتطالب بحقوق ناديك (تمامًا كما فعل بنزيما بعد موسمه الأول السيء، مع أن أهميته لهذا المشروع لا تُقارن بأهميتك).

    أنت جوهر هذا المشروع، أنت أعظم لاعب على مر العصور، والنصر بحاجة إليك لتتحدث وتساعد فريقك البرتغالي على تعزيز صفوفه. لأنه إن لم يتغثر شيء، ستكون أنت وفريقك أول من يُلام على أي إخفاق أمام الجماهير".

    وفي سياق متصل، قرر العضو البلاتيني غازي الذيابي، تقديم مكافأة مالية لكل لاعب في الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، من أجل تحقيق الفوز على الهلال، في مباراة الديربي.

  • Cristiano Ronaldo Joao Felix NassrGetty

    مسيرة النصر في موسم 2025-2026

    رغم خسارة لقب كأس السوبر السعودي في بداية الموسم، فإن فريق النصر بقيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورجي جيسوس دخل موسم 2025-2026 بقوة كبيرة، وقدم انطلاقة مثالية ليوجه رسالة إنذار بمنافسته على كل البطولات.

    وخسر العالمي نهائي السوبر أمام الأهلي بركلات الترجيح، بعد مباراة مثيرة انتهت بالتعادل (2-2)، وكان النصر قد بلغ النهائي عقب فوزه على الاتحاد في نصف النهائي.

    في دوري روشن السعودي، قدم النصر بداية نارية، بعدما حقق الفوز في أول 10 جولات متتالية، ليعتلي الصدارة مبكرًا ويؤكد تفوقه الفني الكبير، قبل أن يتوقف قطار الانتصارات عند محطة الاتفاق بالتعادل (2-2)، ثم تلقى خسارتين متتاليتين أمام الأهلي (3-2) والقادسية (2-1)، ما كلفه فقدان القمة وفتح باب المنافسة مجددًا.

    قاريًا، واصل النصر عروضه المبهرة في دوري أبطال آسيا 2، بعدما حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات، بالفوز في جميع مبارياته الست، ليضمن التأهل إلى دور الـ16 عن جدارة، بعدما سجل عددًا كبيرًا من الأهداف وأظهر تفوقًا واضحًا على منافسيه.

    وفي كأس خادم الحرمين الشريفين، بدأ النصر مشواره بقوة، بعدما اكتسح نادي جدة في دور الـ32، إلا أن الصدمة جاءت يوم 28 أكتوبر 2025، عندما خسر أمام الاتحاد في دور الـ16، ليودع البطولة مبكرًا، في واحدة من أكثر النتائج المؤلمة هذا الموسم.

    ورغم التفوق الواضح للنصر في معظم فترات الموسم، فإن الخسائر الأخيرة أمام الأهلي والقادسية، إضافة إلى الخروج من كأس الملك، وضعت الفريق أمام اختبار حقيقي في النصف الثاني من الموسم، خاصة مع احتدام الصراع على صدارة الدوري وتزايد الضغوط الجماهيرية.

  • Al Hilal v Al Khaleej: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مسيرة الهلال في موسم 2025-2026

    رغم انطلاقة متذبذبة للهلال مع بداية موسم 2025-2026، فإن الفريق سرعان ما استعاد هيبته وفرض نفسه كأحد أبرز المنافسين محليًا وقاريًا تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، بعدما دخل مرحلة من الثبات الفني والنتائج القوية في مختلف البطولات.

    الهلال واصل زحفه في دوري روشن السعودي، وتمكن بعد مرور 13 جولة من اعتلاء الصدارة مستفيدًا من فوزه على ضمك بهدفين دون رد، إلى جانب تعثر منافسه النصر بالخسارة أمام الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليقلب الأزرق موازين الترتيب لصالحه.

    وبهذا الانتصار، رفع الهلال رصيده إلى 35 نقطة مقابل 31 نقطة للنصر، بعد أن حقق 11 فوزًا وتعادلين دون أي خسارة، ليبقى الفريق الوحيد في المسابقة الذي لم يتعرض للهزيمة حتى الآن، في مؤشر واضح على صلابته واستقراره الفني.

    وعلى الصعيد القاري، يواصل الهلال كتابة مشوار مميز في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما حصد العلامة الكاملة في أول ست جولات من مرحلة الدوري، مقدمًا مستويات قوية تعكس تفوقه الجماعي والانضباط التكتيكي، وكان آخر انتصاراته فوزًا ثمينًا على الشارقة الإماراتي بهدف دون مقابل خارج أرضه.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين، فقد ضمن الأزرق مقعده في الدور نصف النهائي بعد عبوره الفتح برباعية مقابل هدف في دور الثمانية، ليضرب موعدًا ناريًا مع الأهلي في المربع الذهبي، في مواجهة مرتقبة ستقام على ملعب الإنماء في جدة.

    ولم تكن بداية إنزاجي مع الهلال تقليدية، إذ تسلم المهمة من بوابة كأس العالم للأندية خلال صيف العام الجاري، ونجح في قيادة الفريق إلى الدور ربع النهائي، محققًا نتائج لافتة أبرزها التعادل التاريخي أمام ريال مدريد والانتصار الكبير على مانشستر سيتي، ما منح الفريق دفعة معنوية كبيرة قبل انطلاق الموسم المحلي والقاري.

0