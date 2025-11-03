"لم يكن ذكاءً اصطناعيًا"! .. اتهامات قانونية قوية لوليد الفراج بعد واقعة "النبرة الأنثوية" مع مشجعة النصر

أثار الإعلامي الرياضي وليد الفراج جدلًا واسعًا؛ بعد مباراة عملاق الرياض نادي النصر ضد فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

هذه المباراة التي انتهت بفوز النصر (2-1) على الفيحاء؛ شهدت العديد من الأحداث الساخنة، سواء على المستوى التحكيمي أو تصرفات اللاعبين.

ونتيجة للأحداث الساخنة لهذه المباراة؛ كان لابد أن يكون هُناك ردود أفعال جماهيرية واسعة، إلى جانب تدخل عدد كبير من الإعلاميين والنقاد الرياضيين.