أحمد فرهود

"لم يكن ذكاءً اصطناعيًا"! .. اتهامات قانونية قوية لوليد الفراج بعد واقعة "النبرة الأنثوية" مع مشجعة النصر

جدل كبير في الشارع الرياضي السعودي أعقب مباراة النصر والفيحاء..

أثار الإعلامي الرياضي وليد الفراج جدلًا واسعًا؛ بعد مباراة عملاق الرياض نادي النصر ضد فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

هذه المباراة التي انتهت بفوز النصر (2-1) على الفيحاء؛ شهدت العديد من الأحداث الساخنة، سواء على المستوى التحكيمي أو تصرفات اللاعبين.

ونتيجة للأحداث الساخنة لهذه المباراة؛ كان لابد أن يكون هُناك ردود أفعال جماهيرية واسعة، إلى جانب تدخل عدد كبير من الإعلاميين والنقاد الرياضيين.

    واقعة وليد الفراج مع مشجعة نادي النصر

    الإعلامي الرياضي وليد الفراج كان في مقدمة الإعلاميين الرياضيين، الذين تفاعلوا مع الأحداث الساخنة التي شهدتها مباراة النصر والفيحاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    ورأى قطاع كبير من جماهير النصر أن الفراج، وقف في صف الإعلاميين والنقاد الرياضيين، بالإضافة إلى مشجعي الأندية المنافسة للعالمي؛ الذين اعتبروا أن الفيحاء تعرض للظلم التحكيمي، في المباراة سالفة الذكر.

    ووسط ذلك.. أرسلت إحدى مشجعات الفريق النصراوي رسالة إلى حساب برنامج "أكشن مع وليد"، الذي يقدّمه هذا الإعلامي المخضرم.

    واعتاد الفراج في برنامجه، استعراض عدد من رسائل المتابعين وتعليقاتهم على الأحداث والنقاشات الدائرة في الحلقة؛ حيث بدأ يقرأ ما كتبته المشجعة النصراوية - سالفة الذكر -، والتي اتهمته بـ"الصياح".

    المشجعة كتبت: "كمية الصياح في برنامجك يا الفراج.. والله صياحكم يُطربنا مرّة مرّة، والله حسستونا أن النصر فاز بالدوري.. تراها 3 نقاط".

    وفاجأ وليد الفراج الجميع؛ عندما أعاد قراءة رسالة المشجعة النصراوية بـ"نبرة أنثوية"، معللًا ذلك بإضافة موسيقى تصويرية.

  • اتهامات قانونية قوية ضد وليد الفراج بعد واقعة المشجعة

    وفي هذا السياق.. كشف القانوني خالد الشعلان عن ارتكاب الإعلامي الرياضي وليد الفراج، العديد من المخالفات؛ وذلك بسبب طريقة قراءته لرسالة المشجعة النصراوية، في الواقعة سالفة الذكر.

    الشعلان نشر مقطع للفراج وهو يقرأ الرسالة، وذلك عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"؛ مع التعليق عليه قائلًا: "هذا لم يكنْ ذكاءً اصطناعيًا؛ بل كانَ تجاوزًا إعلاميًا للمادة (5) - فقرات (6-11-13)، من نظام الإعلام المرئي والمسموع".

    هذه المادة تشترط على كل من يمارس نشاطًا أو مهنة في مجال الإعلام المرئي والمسموع، التقيّد بضوابط المحتوى الإعلامي؛ وخاصة الآتي:

    * الفقرة 6: احترام الذات الإنسانية.

    * الفقرة 11: احترام حرية التعبير والرأي؛ بما لا يتعارض مع الأنظمة والضوابط ذات الصلة.

    * الفقرة 13: عدم عرض المحتوى الإعلامي المخل بالآداب العامة، أو الذي يستخدم لغة مبتذلة.

    واعتبر الشعلان أن الفراج خالف كل تلك الفقرات؛ بالطريقة التي قرأ فيها رسالة المشجعة النصراوية عبر برنامج "أكشن مع وليد"، في حلقة الثاني من نوفمبر 2025.

    جدل تحكيمي كبير في مباراة النصر والفيحاء

    الجدل التحكيمي في مباراة النصر والفيحاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026، وصل إلى أعلى درجاته؛ عندما تم احتساب "ركلة جزاء" للعالمي، في الوقت بدل الضائع.

    هذه "الركلة الجزائية"؛ سجل منها الأسطورة كريستيانو رونالدو هدف الفوز للنصر (2-1)، في الدقيقة الرابعة عشر من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة ضد الفيحاء.

    واحتسب الحكم السعودي محمد الهويش "ركلة الجزاء" سالفة الذكر؛ بحجة تعرض مدافع النصر المتقدم عبدالإله العمري لـ"الخنق والضرب" من مدافع الفيحاء، بجانب وجود لمسة يد ضد الأخير.

    هذه الحجج لم يجدها عدد كبير من لاعبي الأندية المنافسة للنصر وجهورهم "واقعية"؛ حيث ظلوا يتهمون الهويش بمجاملة العالمي، ومساعدته لتحقيق الفوز ضد الفيحاء.

    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في الجولات السبع الأولى؛ من بينها العديد من المواجهات القوية، أبرزها ضد العميد الاتحادي.

    أيضًا.. فاز النصر في الجولات الثلاث الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

    نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:

    1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.

    2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.

    3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.

    4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.

    5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.

    6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.

    7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.

    8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.

    9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.

    10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.

    11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.

    12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.

    13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.

    14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.