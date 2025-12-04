بين ثورة المغرب وطفرة الأردن، تبقى النماذج العربية واردة فيما يتعلق بتطور المنتخبات في كرة القدم، الأمر الذي علق عليه الإعلامي الرياضي وليد الفراج، برسالة ساخرة، فماذا قال؟
بعد طفرة مواهب الأردن .. وليد الفراج يثير الجدل: "في بلد آخر سيعمل مقاولًا أو موظف استقبال"!
- Getty Images Sport
مشروع الأردن .. الطفرة في كأس آسيا
واستهل منتخب الأردن، مشواره في كأس العرب "فيفا قطر 2025"، بالفوز على الإمارات بنتيجة (2-1)، في مباراة الجولة الأولى من المجموعة الثالثة، حيث تقدم علي علوان، بهدف من ركلة جزاء، تسببت في طرد مدافع الإمارات خالد إبراهيم، فيما أضاف يزن النعيمات الهدف الثاني، بينما نجح برونو أوليفيرا بتقليص الفارق.
هذا الانتصار فتح الباب مجددًا أمام الحديث عن "الطفرة" التي شهدتها الكرة الأردنية، في السنوات الأخيرة، منذ التأهل إلى نهائي كأس آسيا 2023، وإقصاء العراق وطاجيكستان وكوريا الجنوبية، في الطريق نحو النهائي، قبل الخسارة أمام قطر بثلاثية لهدف.
واستمر "الجيل الذهبي" للأردن، وسط نجوم مثل يزن النعيمات وموسى التعمري، في كتابة التاريخ، حيث صار أول منتخب عربي يحجز مقعدًا في نهائيات كأس العالم 2026، للمرة الأولى في رحلة النشامى.
الفراج عن المواهب .. تلميح مثير للجدل
وتحدث مشاهد عبر برنامج "أكشن مع وليد"، حول طفرة منتخب الأردن، والذي يضم لاعبين تخرجوا من مشروع "مدارس الأمير علي" للواعدين، حيث كان يقوده المدرب المصري الراحل محمود الجوهري، وشهد تخرج لاعبين على غرار يزن النعيمات وعلي علوان.
وعلّق وليد الفراج على مشاريع المواهب، قائلًا "لو كان في بلد آخر، لدخل الموهبة فريق الناشئين، ثم الشباب، ويأتي للفريق الأول فلا يريدونه، ويتم إعارته لنادٍ آخر، ثم يختفي بعد ذلك، ويفتح شركة مقاولات أو موظف استقبال".
هذه الكلمات لاقت بعض الانتقادات، حيث تم ربطها بالمواهب السعودية، فيما انتقد متابع الفراج لحديثه بتلك الطريقة عن اللاعبين في المملكة، رغم عدم ذكر الفراج لهذا الأمر صراحة.
اللاعب السعودي لا يحتاج للذهاب إلى أوروبا
من جانبه، تطرق الناقد الرياضي هاني الداود، للحديث عن أزمة المواهب السعودية، في الوقت الذي يصنع فيه المنتخب الأردني - كمثال - للاعبين من أجل المستقبل.
وقال الداود "مشكلتنا أنه منذ بداية اللاعب الموهوب، يحقق طموحاته المالية وهو صغير، إذا نظرت إلى يزن النعيمات أو (موسى) التعمري، نجد أن بدايتهم طبيعية لأي لاعب طموحه يحقق مستقبل مالي مناسب يسير بشكل تصاعدي، أما المواهب السعودية مكتفية ماليًا، اللاعب الشاب لا يحتاج للذهاب إلى أوروبا.
وتابع الداود أن اللاعب السعودي منذ صغره يحصل على مليون أو اثنتين في العام، مطالبًا بضرورة حوكمة العقود لمن هم تحت 18 عامًا، فإذا تمكن من تمثيل الفريق الأول، فإنه ينال وضعه المالي المناسب.
- Getty Images
الأزمة ليست في الأكاديميات .. انظروا إلى مصر وإسبانيا!
في المقابل، أكد الناقد الرياضي عماد السالمي، أن الأزمة لا تتعلق بأكاديميات المواهب، وإنما يأتي نجاح أي منتخب من "الاستقرار".
وضرب السالمي عدة أمثلة، بين جيل منتخب إسبانيا، الذي فاز بجميع البطولات، بين 2008 و2010، بعدما حقق كأس العالم وبطولتي يورو، وأيضًا منتخب مصر، مع المدرب حسن شحاته والفوز بالثلاثية الإفريقية، مضيفًا أن هذه المنتخبات حققت الاستقرار لحفاظها على نفس التشكيل والعناصر والمدرب.
واستذكر السالمي أيضًا جيل المنتخب السعودي في كأس العالم 1994، والذي حافظ على استمرارية عناصره، فتألق في المونديال، مضيفًا "الأردن اليوم نفس الجيل والعناصر والمدرب، عندما ينتهي هذا الجيل، أرني قصة المدارس والأداء مستقبلًا".
- AFP
بالعودة إلى المغرب..
ولعل المنتخب المغربي هو النموذج العربي الأبرز في الساحة حاليًا، في ظل الطفرة الكبرى التي حققها أسود الأطلس، بجميع الفئات السنية - رجال وسيدات - وفي داخل الملاعب أو الصالات.
وحقق منتخب المغرب نجاحات كبرى في السنوات الأخيرة، حيث حقق أفضل إنجاز عربي وإفريقي في تاريخ كأس العالم، بعد وصوله إلى المركز الرابع في مونديال قطر، متخطيًا عقبة عدد من المنتخبات الكبرى على غرار بلجيكا وإسبانيا والبرتغال.
واستمر التألق المغربي، بتحقيق منتخب الشباب بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا، 2025، لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز على الأرجنتين بثنائية، ووصول منتخب الناشئين إلى ربع نهائي مونديال تحت 17 عامًا، في قطر، فضلًا عن وصول منتخب السيدات إلى الأدوار الإقصائية في كأس العالم أيضًا، وبلوغ نهائي كأس إفريقيا للسيدات مرتين.
التألق المغربي فتح الباب أمام الحديث حول سر تلك الطفرة، والتي تعود إلى المواهب التي قدمتها أكاديمية محمد السادس، والتي ساهمت في ظهور مواهب عديدة في المنتخب الأول أو الشباب، فضلًا عن تفضيل عدد من نجوم العالم، أصحاب الأصول المغربية، لأسود الأطلس عن اللعب في أوروبا.
- GOAL AR
السعودية .. بداية جيدة في كأس العرب
واستهل المنتخب السعودي، مشواره في كأس العرب 2025، بأفضل طريقة، بعد الفوز على سلطنة عمان، بنتيجة (2-1)، عن طريق صالح الشهري وفراس البريكان، بتمريرتين حاسمتين من سالم الدوسري.
ويحل المنتخب السعودي في وصافة المجموعة الثانية، بفارق الأهداف عن المغرب المتصدر، فيما يستعد الأخضر لملاقاة جزر القمر، الجمعة، في الجولة الثانية.