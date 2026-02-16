وكيل يورغن كلوب يكشف أن مانشستر يونايتد وتشيلسي تواصلوا مع المدرب السابق لليفربول بعد رحيله عن أنفيلد

كشف كوسيك الآن عن محاولات الأندية لإقناع كلوب بالعودة إلى التدريب، مدعيا أنه رفض بالفعل عروضا من اثنين من منافسي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز. وقال لموقع Transfermarkt: "حتى تشيلسي ومانشستر يونايتد استفسرا عنه، على الرغم من أن يورغن أعلن بوضوح أنه لن يدرب أي ناد آخر في إنجلترا. هذه الاستفسارات مستمرة. إنه سعيد للغاية بما حققه. ولا يزال من الرائع أن يدخل التاريخ كأحد المدربين القلائل الذين دربوا ثلاثة أندية فقط ولم يتم طردهم أبدًا.

"ربما في مرحلة ما سيقول إنه يحتاج إلى استنشاق رائحة غرفة الملابس مرة أخرى. لكنه في الوقت الحالي سعيد جدًا جدًا بدوره. قبل انضمامه إلى ريد بول، كان بإمكان يورغن تدريب الولايات المتحدة أو إنجلترا. وربما ألمانيا أيضًا، لو لم يكن جوليان ناجلسمان قد سبقه إلى هناك".