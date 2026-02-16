Getty Images
وكيل يورغن كلوب يكشف أن مانشستر يونايتد وتشيلسي تواصلوا مع المدرب السابق لليفربول بعد رحيله عن أنفيلد
كلوب استنفد طاقته في ليفربول
حقق كلوب نجاحًا كبيرًا خلال فترة عمله مع ليفربول، حيث فاز بدوري أبطال أوروبا في 2019 ثم قاد ليفربول إلى أول لقب دوري له منذ 30 عامًا في 2019-20. كما فاز المدرب الألماني بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة وكأس العالم للأندية خلال فترة عمله مع الريدز قبل أن يصدم المشجعين في جميع أنحاء العالم بإعلانه رحيله في 2024. وأوضح كلوب سبب رحيله في بيان عاطفي، قائلاً: "لقد أخبرت النادي بالفعل في نوفمبر. أستطيع أن أتفهم أن هذا الأمر صادم للكثير من الناس في هذه اللحظة، عندما تسمعونه لأول مرة، ولكن من الواضح أنني أستطيع أن أشرحه - أو على الأقل أحاول شرحه. أنا أحب كل شيء في هذا النادي، أحب كل شيء في هذه المدينة، أحب كل شيء في مشجعينا، أحب الفريق، أحب الموظفين. أحب كل شيء. لكن اتخاذي لهذا القرار يظهر لكم أنني مقتنع بأنه القرار الذي يجب أن أتخذه. الأمر هو أنني، كيف أقول ذلك، بدأت أفقد طاقتي. لا أواجه أي مشكلة الآن، من الواضح أنني كنت أعلم منذ فترة طويلة أنني سأضطر إلى الإعلان عن ذلك في وقت ما، لكنني بخير تمامًا الآن. أعلم أنني لا أستطيع القيام بهذه المهمة مرارًا وتكرارًا".
كلوب مطلوب من قبل تشيلسي ومانشستر يونايتد
كشف كوسيك الآن عن محاولات الأندية لإقناع كلوب بالعودة إلى التدريب، مدعيا أنه رفض بالفعل عروضا من اثنين من منافسي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز. وقال لموقع Transfermarkt: "حتى تشيلسي ومانشستر يونايتد استفسرا عنه، على الرغم من أن يورغن أعلن بوضوح أنه لن يدرب أي ناد آخر في إنجلترا. هذه الاستفسارات مستمرة. إنه سعيد للغاية بما حققه. ولا يزال من الرائع أن يدخل التاريخ كأحد المدربين القلائل الذين دربوا ثلاثة أندية فقط ولم يتم طردهم أبدًا.
"ربما في مرحلة ما سيقول إنه يحتاج إلى استنشاق رائحة غرفة الملابس مرة أخرى. لكنه في الوقت الحالي سعيد جدًا جدًا بدوره. قبل انضمامه إلى ريد بول، كان بإمكان يورغن تدريب الولايات المتحدة أو إنجلترا. وربما ألمانيا أيضًا، لو لم يكن جوليان ناجلسمان قد سبقه إلى هناك".
هل سيعود كلوب إلى التدريب؟
تحدث كلوب عن مدى استمتاعه بالحياة بعيدًا عن مقاعد البدلاء، وأنه لم يفتقد إدارة كرة القدم منذ توليه منصبه في ريد بول. سأله موقع The Athletic في سبتمبر عما إذا كان يعتزم الاستمرار في الابتعاد عن خط التماس، فأجاب: "هذا ما أعتقده. لكن لا أحد يعلم. أنا في الـ58 من عمري. إذا بدأت من جديد في الـ65، سيقول الجميع: "لقد قلت إنك لن تفعل ذلك مرة أخرى!" آسف، كنت مقتنعاً تماماً (عندما قلت ذلك)! هذا ما أعتقده الآن. لا أشتاق إلى أي شيء".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
قد يكون كلوب خارج دائرة الإدارة في الوقت الحالي، لكن اسمه لا يزال يطرح كلما ظهرت وظائف إدارية شاغرة. وقد تم ربطه بالفعل بعودة مثيرة إلى أنفيلد هذا الموسم وسط حالة من عدم اليقين بشأن وضع آرني سلوت في ليفربول. قدم فريق الهولندي أداءً دفاعيًا سيئًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، على الرغم من الاستثمارات الضخمة في الصيف، ويحتل حاليًا المركز السادس في جدول الترتيب.
