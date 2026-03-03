وكيل نجم إنتر السابق يتحدث عن رغبة المهاجم في ترك ناديه الحالي للعب مع إيران وسط الصراع مع الولايات المتحدة وإسرائيل

في بيان حازم يهدف إلى إنهاء حالة عدم اليقين المتزايدة حول مستقبل اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا، أكد باستوريلو أن هذه التقارير لا أساس لها من الصحة على الإطلاق. وأكد الوكيل الإيطالي أن التصريحات والنوايا المنسوبة إلى نجم أولمبياكوس لا تتوافق مع التزامات اللاعب المهنية الفعلية أو تفكيره الحالي. من خلال معالجة الموقف مباشرة عبر Instagram، سعى الوكيل إلى طمأنة المشجعين في اليونان بأن المهاجم المتميز لا يزال جزءًا أساسيًا من الفريق الذي يتصدر حاليًا جدول الدوري اليوناني.

وجاء في البيان الكامل لباستوريلو: "في الساعات الأخيرة، انتشرت تصريحات منسوبة إلى مهدي تاريمي لا تعكس حقيقة الوضع. اللاعب يركز تمامًا على عمله في أثينا وعلى مسيرته المهنية، بكل التزام وتصميم. في فترة حساسة مثل هذه، من المهم تجنب التفسيرات خارج السياق أو التفسيرات غير الدقيقة. نحن نعتمد على حس المسؤولية والاحترام لدى الجميع".