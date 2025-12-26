Liverpool v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport
Aditya Gokhale و محمود خالد

في اتصال مع فنربخشه، وكيل محمد صلاح يحسم مستقبله: إما ليفربول أو ...!

الجناح المصري يتألق في أمم إفريقيا..

عاد مستقبل محمد صلاح في ليفربول، إلى دائرة الضوء، بعد تردد أنباء حول وجود اهتمام من أحد عمالقة الدوري التركي، بالتعاقد معه، في ظل الاحتمالات المتضاربة حول وضع الجناح المصري تحت قيادة المدير الفني آرني سلوت.

وقرر وكيل محمد صلاح، حسم الجدل، بشأن الحديث حول انتقاله إلى اسطنبول، متناولًا المستقبل القريب للاعب صاحب الـ33 عامًا.

  • وكيل صلاح يجري محادثات مع فنربخشه

    وكشفت تقارير عن تلقي وكلاء محمد صلاح، اتصالًا هاتفيًا من نادي فنربخشه التركي، في ظل الجدل الذي أثاره اللاعب في فترته الأخيرة مع ليفربول، بسبب إبقائه على مقاعد البدلاء وتراجع دوره نسبيًا في قلعة الآنفيلد.

    وأجرى مسؤولو فنربخشه محادثات مع رامي عباس، وكيل محمد صلاح، في وقت سابق من هذا الأسبوع، من أجل الاستفسار بشأن ما إذا كان الجناح المصري يمكنه الانتقال إلى إسطنبول، مع التنويه إلى وضع صلاح "غير المستقر" في كتيبة سلوت.

    هذه المناقشات أدت إلى رد سريع وحاسم، من جانب صلاح، ورغم الشائعات التي تربطه بعدة أندية من خارج إنجلترا، إلا أنه تم رفض عرض فنربخشه بشكل قاطع، ما يعزز نطاق الخيارات المحدود الذي يتم النظر فيه حاليًا، لمهاجم ليفربول.

    • إعلان
  • Liverpool v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    إما ليفربول أو …!

    وفي رسالته إلى مسؤولي النادي التركي، أعطى وكيل محمد صلاح، مؤشرًا حول مستقبله في المرحلة المُقبلة، في الوقت الذي يشارك فيه مهاجم تشيلسي الأسبق مع منتخب مصر في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

    ووفق موقع "صباح" التركي، فإن رامي عباس قال لممثلي فنربخشه "إما أن يبقى في ليفربول أو ينتقل إلى السعودية".

  • لماذا مستقبل صلاح في ليفربول غير مؤكد؟

    أصبحت حالة محمد صلاح في ليفربول، واحدة من أكثر القصص التي تحظى باهتمام كبير، في موسم 2025-2026، بعدما كان الجناح المصري "رمزًا" لا جدال فيه داخل الآنفيلد، قبل أن يجد نفسه يخرج من التشكيل الأساسي، ما دفعه للتصريح علنًا بأن هناك محاولة لدفعه خارج النادي، بالتزامن مع تغيير تكتيكي قرر آرني سلوت اللجوء إليه، والذي يفضل اسلوبًا أكثر تنظيمًا واعتمادًا على الاستحواذ على الكرة.

    من منظور كروي، تعكس أرقام صلاح هذا الموسم، مدى تكيفه مع هذا الاتجاه الجديد، حيث شارك في 20 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة.

    ورغم أن هذا المعدل جيد، إلا أنه يشهد انخفاضًا كبيرًا عن معدلات صلاح منذ وصوله إلى ميرسيسايد عام 2017، عندما أثبت نفسه كأحد أكثر المهاجمين "الفتاكين" في الدوري الإنجليزي الممتاز.

    خارج الملعب، يظل صلاح أحد أعلى اللاعبين أجرًا في ليفربول، مع استمرار عقده حتى صيف 2027، وسط تقارير بأن راتبه السنوي الصافي يبلغ حوالي 14 مليون يورو (12 مليون جنيه استرليني)؛ ما يجعله هدفًا صعبًا لمعظم الأندية الأوروبية، ولعلّ هذا ما يفسر سبب تقدم الأندية من خارج أوروبا، في السباق، ولاسيما أندية تركيا والسعودية.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • FBL-AFR-2025-MATCH 15-EGY-RSAAFP

    صلاح يتألق مع مصر .. ولكن ماذا عن الريدز؟

    مع اقتراب فتح باب الانتقالات الشتوية، مطلع يناير، من غير المرجح أن يبتعد صلاح عن عناوين الأخبار، ورغم رفض فنربخشه، إلا أنه يتوقع دخول أندية دوري روشن السعودي، في السباق بقوة، حيث تراقب وضعه عن كثب، وتدرك أنه لاعب بارز قادر  على المساهمة في "نقلة" كبيرة للصورة الرياضية والتجارية للدوري.

    بالنسبة لليفربول، تمثل الأشهر المُقبلة، عملية توازن دقيقة. السماح لصلاح بالرحيل في يناير سيجلب أموالًا طائلة، ولكنه قد يُضعف الفريق الذي يعاني بالفعل من عدم الاستقرار مع قرب الوصول إلى منتصف الموسم.

    بقاء صلاح في ليفربول، قد يتضمن حالة من المجازفة، بشأن ما إذا شهدت الفترة المُقبلة، تحسن دوره مع آرني سلوت، أو استمرار أزمة بقائه على مقاعد البدلاء.

    في الوضع الحالي، هناك مؤشر مؤكد لمستقبل صلاح؛ تركيا ليست خيارًا. وسواءً اختار صلاح البقاء في آنفيلد أو الانتقال إلى السعودية في النهاية، فإن ذلك سيتوقف على تطور علاقته مع الريدز في النصف الثاني من الموسم، وما إذا كان النادي يرى مستقبلًا طويل الأمد لأحد أكثر اللاعبين شهرة في تاريخه الحديث.

    صلاح أيضًا زاد من الجدل حول مستقبله، بعدما صار يلعب دورًا كبيرًا مع منتخب مصر، في كأس أمم إفريقيا 2025، حيث تمكن من قيادته لبلوغ دور الـ16، مع تحقيق انتصارين في أولى جولتين أمام زيمبابوي وجنوب إفريقيا.

الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول
وولفرهامبتون crest
وولفرهامبتون
وولفرهامبتون
السوبر التركي
فنربخشه crest
فنربخشه
فنربخشه
سامسونسبور crest
سامسونسبور
SAM
0