وكيل فلوريان فيرتز لا يزال "يأمل" في انتقاله إلى ريال مدريد، ويكشف عن مناشدة فلورنتينو بيريز قبل انتقال لاعب الوسط إلى ليفربول

وكشف وكيل ويرتز، فولكر ستروث، أن اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا كان من الممكن أن ينضم إلى ريال مدريد بدلاً من ليفربول.

وقال لصحيفة بيلد: "خلال الفترة التي كانت فيها الانتقالات إلى ليفربول أو بايرن موضع نقاش، اتصلت بـشابي ألونسو وقلت له: 'عليك أن تأخذ الشاب من ليفركوزن معك إلى ريال مدريد'. أجاب شابي: 'لا داعي أن تخبرني بذلك، عليك أن تخبر فلورنتينو بيريز (رئيس ريال مدريد)'.

"لذلك أرسلت له رسالة: "عزيزي فلورنتينو، لقد أخبرتك مرارًا وتكرارًا: لدي لاعب هنا أوصي به بشدة. فلوريان فيرتز يجعل كل فريق في العالم أفضل".

وتابع ستروث قائلاً إنه لا يزال يأمل أن يتمكن فيرتز من الانتقال إلى سانتياغو برنابيو في المستقبل. وقال في بودكاست Phrasenmaher: "في ذلك العام، لم يكن الوقت مناسباً بسبب تشكيلة الفريق والميزانية. حتى خزائن ريال مدريد لا تفيض دائماً. لكنني ما زلت أتمنى أن يلعب فلوريان هناك يوماً ما.

"لم أكن منخرطًا بشكل كافٍ في العروض التي كانت مطروحة على الطاولة. كان أكبر أمنياتي، بالطبع، أن يكون فلوريان في ريال مدريد لأراه – ولا أعتقد أنني الوحيد في ذلك. أعتقد أيضًا أنه سيكون في أيدٍ أمينة هناك. إنه يؤدي أداءً جيدًا في ليفربول الآن، وهو لاعب شاب جدًا ومن يدري ما قد يحدث في مسيرته".