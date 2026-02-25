Getty Images
ترجمه
وكيل فلوريان فيرتز لا يزال "يأمل" في انتقاله إلى ريال مدريد، ويكشف عن مناشدة فلورنتينو بيريز قبل انتقال لاعب الوسط إلى ليفربول
ويرتز جزء من صيف كبير في ليفربول
كان ويرتز جزءًا من صيفمليء بالإنفاق الكبير في أنفيلد، حيث أنفق الريدز أموالًا طائلة لتعزيز تشكيلتهم. وصل النجم الألماني بعد أن تألق في فريق ألونسو في باير ليفركوزن وانضم إلى الريدز إلى جانب أسماء كبيرة أخرى بما في ذلك ألكسندر إيساك وهوجو إيكيتيك وجيريمي فرينبونج وميلوس كيركيز. على الرغم من الاستثمار السخي في الفريق، عانى فريق أرني سلوت من دفاع سيئ عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ويحتل حاليًا المركز السادس في الجدول، بفارق 16 نقطة عن المتصدر أرسنال. كافح فيرتز لترك انطباع في الأشهر الأولى من الموسم بعد انتقاله، بينما فشل إيساك أيضًا في تلبية التوقعات العالية التي كانت معلقة عليه، ومنذ ذلك الحين تم استبعاده بسبب إصابة خطيرة تطلبت إجراء عملية جراحية.
- Getty Images
وكيل ويرتز يتحدث عن ريال مدريد
وكشف وكيل ويرتز، فولكر ستروث، أن اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا كان من الممكن أن ينضم إلى ريال مدريد بدلاً من ليفربول.
وقال لصحيفة بيلد: "خلال الفترة التي كانت فيها الانتقالات إلى ليفربول أو بايرن موضع نقاش، اتصلت بـشابي ألونسو وقلت له: 'عليك أن تأخذ الشاب من ليفركوزن معك إلى ريال مدريد'. أجاب شابي: 'لا داعي أن تخبرني بذلك، عليك أن تخبر فلورنتينو بيريز (رئيس ريال مدريد)'.
"لذلك أرسلت له رسالة: "عزيزي فلورنتينو، لقد أخبرتك مرارًا وتكرارًا: لدي لاعب هنا أوصي به بشدة. فلوريان فيرتز يجعل كل فريق في العالم أفضل".
وتابع ستروث قائلاً إنه لا يزال يأمل أن يتمكن فيرتز من الانتقال إلى سانتياغو برنابيو في المستقبل. وقال في بودكاست Phrasenmaher: "في ذلك العام، لم يكن الوقت مناسباً بسبب تشكيلة الفريق والميزانية. حتى خزائن ريال مدريد لا تفيض دائماً. لكنني ما زلت أتمنى أن يلعب فلوريان هناك يوماً ما.
"لم أكن منخرطًا بشكل كافٍ في العروض التي كانت مطروحة على الطاولة. كان أكبر أمنياتي، بالطبع، أن يكون فلوريان في ريال مدريد لأراه – ولا أعتقد أنني الوحيد في ذلك. أعتقد أيضًا أنه سيكون في أيدٍ أمينة هناك. إنه يؤدي أداءً جيدًا في ليفربول الآن، وهو لاعب شاب جدًا ومن يدري ما قد يحدث في مسيرته".
تحسن ويرتز يحظى بالثناء
بعد بداية بطيئة، سجل ويرتز أربعة أهداف وصنع هدفين في آخر تسع مباريات له مع ليفربول، وحظي بإشادة مدربه.
وقال سلوت للصحفيين: "أولاً وقبل كل شيء، الفضل يعود للاعب لأنه عليه أن يقوم بالعمل. ليس فقط على أرض الملعب ولكن أيضاً في صالة الألعاب الرياضية. ثم كمدرب، حتى لو كان يعاني قليلاً في البداية، عليك أن تستمر في إشراكه لأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكنه من خلالها التحسن. وهو مثال على ذلك.
أعتقد أنه لم يتحسن كثيرًا في التعامل مع الكرة لأنه كان مميزًا منذ البداية، ولكن ربما أصبح الآن أكثر ترابطًا مع زملائه في الفريق لأنهم لعبوا معًا أكثر فأكثر. أرى أن أكبر تحسن لديه، ولدى بعض اللاعبين الآخرين، هو في التعامل مع الكرة خارج الملعب، وهذا المزيج يجعلك مستعدًا للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز".
- Getty Images
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
غاب ويرتز عن فوز ليفربول على نوتنغهام فورست في المباراة الأخيرة بعد تعرضه لإصابة خلال الإحماء. وأكد سلوت بعد الفوز أن ويرتز غاب بسبب مشكلة في ظهره، والتي لا يعتقد أنها خطيرة. والأمل معقود على أن يتعافى ويرتز في الوقت المناسب ليشارك في مباراة السبت ضد وست هام في أنفيلد.
إعلان