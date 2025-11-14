التحقيقات كشفت السبب الحقيقي .. وفاة نجم الزمالك السابق بعد حادث مروع

احتفل الراحل محمد صبري، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، في شهر أبريل الماضي بعيد ميلاده الـ51، وهو اليوم الذي يذكّر الجميع بميلاده في 7 أبريل 1974 بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية.

وُلد صبري في عائلة محبة لكرة القدم، حيث أظهر منذ الصغر مهارات استثنائية في الملاعب المحلية، ما دفع الأندية الكبرى في مصر لمتابعته باهتمام قبل أن ينضم إلى صفوف نادي الزمالك ويبدأ رحلة طويلة من التألق والإبداع.

انطلق مسيرته الاحترافية مع الفريق الأول لنادي الزمالك تحت قيادة المدرب الكبير الراحل محمود الجوهري عام 1994، وكان له ظهور استثنائي منذ أول مباراة رسمية له.

ففي ذلك اللقاء، سجل هدفًا صاروخيًا مذهلًا في مرمى حارس الأهلي آنذاك، أحمد شوبير، وهو هدف بقي في ذاكرة الجماهير البيضاء لعقود. انتهت المباراة بفوز الزمالك 2-0 بعد أن أضاف النيجيري إيمانويل أمونيكي الهدف الثاني، لتصبح تلك المباراة البداية الرسمية لتاريخ حافل بالأهداف والإنجازات لصبري.

لم يقتصر تألق صبري على بداياته فقط، بل استمر على مدار السنوات التالية، ليتوج في موسم 1998–1999 بهدف رائع آخر في شباك حارس الأهلي عصام الحضري، وهو الهدف الذي جعله ينال لقب "المدفعجي" بين جماهير الزمالك، تقديرًا لقدرته الفريدة على تسجيل الأهداف الصاروخية في المباريات الكبيرة، خصوصًا أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي.

تميزت مسيرة صبري مع الزمالك بتحقيقه 15 بطولة على مدار عشر سنوات من التألق المستمر، وشملت هذه الإنجازات: الدوري المصري مرتين، وكأس مصر مرتين، ودوري أبطال أفريقيا ثلاث مرات، وكأس السوبر المصري ثلاث مرات، بالإضافة إلى كأس الكؤوس مرة، والسوبر الأفريقي ثلاث مرات، ولقب البطولة الأفروآسيوية، مما جعله أحد أبرز نجوم القلعة البيضاء في تاريخ النادي.

وشارك صبري مع جيل تاريخي للزمالك في التسعينيات، الذي ضم مجموعة من أبرز لاعبي مصر على الإطلاق، مثل: أحمد الكأس، أيمن منصور، قاصي سعيد، عفت نصار، خالد الغندور، إسماعيل يوسف، حازم إمام، ونادر السيد، ليشكلوا معًا فريقًا استثنائيًا حمل القلعة البيضاء إلى أرقى البطولات على المستوى المحلي والقاري.

بعد 13 عامًا من العطاء المستمر داخل أسوار الزمالك، انتقل محمد صبري على سبيل الإعارة إلى كاظمة الكويتي، قبل أن يخوض تجربة قصيرة مع الاتحاد السكندري، لينهي مسيرته كلاعب محترف ويعلن اعتزاله كرة القدم.

ولم تتوقف إنجازات صبري عند هذا الحد، فقد أسهم بعد اعتزاله في اكتشاف وتوجيه جيل جديد من اللاعبين، ومن أبرزهم اللاعب مصطفى فتحي، نجم بيراميدز الحالي، قبل أن يختار صبري دخول عالم التدريب، مواصلًا عطائه في كرة القدم بطريقة مختلفة، مستفيدًا من خبرته الطويلة ومهاراته التي اكتسبها خلال مسيرته الطويلة والمضيئة.