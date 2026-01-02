West Ham attackers gfx Goal onlyGetty/Ai
هيثم محمد

57 مهاجمًا والمحصلة صفر .. رحلة وست هام "الغريبة والفاشلة" للبحث عن مهاجم منذ 2010!

أرقام هزيلة ومثيرة للسخرية

عاد وست هام في الساعات الماضية ليشغل العناوين في وسائل الإعلام، وهذه المرة ليس لمناقشة وضعية الفريق الذي يحاول هذا الموسم تفادي الهبوط في ظل مستواه المتردي، ولكن بفضل تحركاته في سوق الانتقالات لإنقاذ الموقف.

وست هام قام بصفقتين على صعيد البيع والشراء لحل مشكلته الأزلية، مركز رأس الحربة، أولًا تخلص من نيكلاس فولكروج، ولو بشكل مؤقت، إذ أعار الألماني إلى ميلان حتى نهاية الموسم، ولتعويضه تحرك لضم تاتي كاستيانوس من لاتسيو في صفقة تقدر قيمتها في حدود 29 مليون يورو لضم الأرجنتيني.

سيكون كاستيانوس المهاجم رقم 57 الذي يضمه وست هام منذ 2010، محصلة قد تكون عادية بالنظر لكونها تغطي 26 عامًا، ولكن بتحليل الأمر رقميًا، تنكشف حجم المعاناة والقرارات الخاطئة من قبل النادي الإنجليزي الشهير.

  • West Ham United v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    معاناة هجومية في الموسم الحالي

    يحتل وست هام المركز الثامن عشر برصيد 14 نقطة فقط عقب مرور النصف الأول من الموسم، ما يضعه في مراكز الهبوط، وسبب رئيسي في معاناة الفريق هو سجله التهديفي، إذ سجل فقط 21 هدفًا هذا الموسم.

    يتصدر قائمة هدافي المطارق القائد جارد بوين برصيد 5 أهداف فقط، وهو الذي يلعب كجناح، يليه المهاجم الاحتياطي كالوم ويلسون ب4 أهداف، ثم صانع الألعاب لوكاس باكيتا بثلاثة أهداف.

    ماذا عن بقية المهاجمين؟ فولكروج لم يسجل هذا الموسم ولعب فقط 9 مباريات، بل في مجموع 28 مباراة مع وست هام منذ انضمامه في 2024 سجل فقط 3 أهداف رغم أن النادي دفع لبوروسيا دورتموند قرابة 23 مليون يورو لضمه.

    الشاب كالوم مارشال في مباراتين لم يهز الشباك، وكذلك البرازيلي لويس جييرمي في 5 مباريات، وذلك كريسنسيو سامفريل في 12 مباراة وهو الذي انضم من ليدز مقابل 30 مليون يورو في 2024.

  • Marko Arnautovic West Hamhttps://twitter.com/WestHamUtd

    معاناة "تاريخية" مع مركز المهاجم

    كما ذكرنا، قبل كاستيانوس الذي سينضم رسميًا في غضون ساعات، كان هناك 56 مهاجمًا انضموا لصفوف وست هام في الفترة بين 2010 و2025، والحديث عن كل مراكز الهجوم وليس فقط رأس الحربة الصريح.

    لعب هؤلاء مجموع 2211 مباراة وسجلوا فقط 491 هدفًا! ليس فقط ذلك، 197 هدفًا كانت من لاعبي جناح مثل بوين مثلًا الذي منذ انضم في 2020 قادمًا من هال سيتي سجل 79 هدفًا في 256 مباراة.

    ثنائية بوين وميكايل أنتونيو الشهيرة في السنوات الماضية مع وست هام سجلت بمفردها 32% من أهداف وست هام في تلك الفترة الزمنية، 162 هدفًا، مع العلم أن أنتونيو سجل 83 هدفًا في الفترة من 2015 وحتى رحيله صيف 2025.

    المزيد من الأرقام التي تكشف سوء اختيارات وست هام في الهجوم أن من ضمن قائمة ال56 مهاجمًا هناك 6 لاعبين لم يشاركوا من الأساس في أي مباراة رسمية، و21 لاعبًا فشلوا في تسجيل أي هدف بقميص النادي، و9 منهم سجلوا هدفين أو أقل، ما معناه أن أكثر من نصف القائمة، بالتحديد 56% من اللاعبين المنضمين سجل أقل من هدفين مع وست هام!

    13 لاعبًا فقط تخطى حاجز ال10 أهداف، وفقط 4 لاعبين سجلوا أكثر من 20 وهم ديافرو ساخو، أندي كارول، ماركو أرناوتوفيتش، وكارلتون كول الأخير الذي ساهم ب67 هدفًا نصبته كأحد أساطير النادي.

  • Mido West HamGetty Images

    هؤلاء مروا من هنا

    قائمة مهاجمي وست هام تضم اسماء لامعة ولكن فشلت في التألق أو ترك بصمة، مثل خافيير شيشاريتو هيرناديز نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق، سيباستيين هالير، مهاجم أوتريخت الحالي، وصاحب الفضل الكبير في تتويج كوت ديفوار بأمم إفريقيا الأخيرة، ديمبا با وأحمد حسام ميدو وروبي كين وجون كارو وبيني مكارثي وإينر فالنسيا، مروان الشماخ وماركو بورييلو وماورو زاراتي وسيموني زازا وجيانلوكا سكاماكا وداني إنجز، كل هؤلاء أمثلة وليس القائمة الكاملة لمهاجمين لعبوا بقميص "الهامرز" دون ترك بصمة تذكر.

  • Grafica Calciomercato Castellanos West Ham 2026 16.9Calciomercato/Getty Images

    هل ينضم كاستيانوس للقائمة؟

    مهاجم لاتسيو صاحب ال27 سنة انضم من نيويورك سيتي في 2023 مقابل 15 مليون يورو وفي 97 مباراة هز الشباك 22 مرة وفشل في الهدف الرئيسي وهو تعويض شيرو إيموبيلي، بل في أحيان كثيرة اكتفى بالجلوس له بديلًا.

    الأرجنتيني كان في طريقه لفلامنجو قبل ظهور وست هام في الصورة، تجربه كانت ستعيده لأمريكا الجنوبية حيث تنقل بين تشيلي والأوروجواي في تجارب سابقة، قبل الرحيل للولايات المتحدة الأمريكية ثم محطة جيرونا الأبرز في 2022.

    شخصية كاستيانوس وصفاته في الملعب كلاعب بلغ 27 عامًا دون ترك بصمة واضحة أو تكوين هوية كروية واضحة ومشاكل وصدامات عدة مع الجماهير والخصوم تجعله مرشح مثالي لينضم لقائمة وست هام من الانتقالات الفاشلة التي تعد أبرز مثال على الأسلوب الخاطيء الذي يدار به أحد كبار الكرة الإنجليزية تاريخيًا، وتوضح لماذا ابتعد الفريق لدرجة أنه تحول لضيف دائم في صراع الهبوط بالسنوات الأخيرة.

