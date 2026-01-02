57 مهاجمًا والمحصلة صفر .. رحلة وست هام "الغريبة والفاشلة" للبحث عن مهاجم منذ 2010!

عاد وست هام في الساعات الماضية ليشغل العناوين في وسائل الإعلام، وهذه المرة ليس لمناقشة وضعية الفريق الذي يحاول هذا الموسم تفادي الهبوط في ظل مستواه المتردي، ولكن بفضل تحركاته في سوق الانتقالات لإنقاذ الموقف.

وست هام قام بصفقتين على صعيد البيع والشراء لحل مشكلته الأزلية، مركز رأس الحربة، أولًا تخلص من نيكلاس فولكروج، ولو بشكل مؤقت، إذ أعار الألماني إلى ميلان حتى نهاية الموسم، ولتعويضه تحرك لضم تاتي كاستيانوس من لاتسيو في صفقة تقدر قيمتها في حدود 29 مليون يورو لضم الأرجنتيني.

سيكون كاستيانوس المهاجم رقم 57 الذي يضمه وست هام منذ 2010، محصلة قد تكون عادية بالنظر لكونها تغطي 26 عامًا، ولكن بتحليل الأمر رقميًا، تنكشف حجم المعاناة والقرارات الخاطئة من قبل النادي الإنجليزي الشهير.