وريكسهام يتجه إلى إبرام صفقة انتقال مذهلة لآندي روبرتسون من قبل نجم ليفربول السابق

أدى مشروع ريكسهام الطموح بقيادة رايان رينولدز وروب ماك إلى ربطهم بعدة أسماء بارزة، لكن الاقتراح الأخير ربما يكون الأكثر جرأة حتى الآن. وقد أشار جونسون، الظهير السابق لليفربول وإنجلترا، إلى احتمال انتقال روبرتسون إلى فريق شمال ويلز، إذا ما قرر اللاعب الاسكتلندي البحث عن تحدٍ جديد بعيدًا عن ميرسيسايد.

يأتي هذا الاقتراح في الوقت الذي يدخل فيه روبرتسون المراحل الأخيرة من مسيرته الرائعة في أنفيلد، حيث فاز بكل الألقاب الكبرى المتاحة. في حين أن الظهير الأيسر لا يزال جزءًا حيويًا من تشكيلة ليفربول في الوقت الحالي، إلا أنه لا توجد مؤشرات على تمديد عقده، وقد جعلت جاذبية "هوليوود" لفريق ريكسهام وصعوده السريع في هرم كرة القدم الإنجليزية من ملعب ريكسهام وجهة مثيرة للاهتمام للنجوم المخضرمين الباحثين عن مشروع فريد من نوعه.

يعتقد جونسون أنه على الرغم من انخفاض مكانة النادي، فإن الرؤية التي يروج لها مالكو ريكسهام قد تكون كافية لإغراء لاعب من عيار روبرتسون. في حديثه إلى BOYLE Sports، التي تقدم أحدث احتمالات كرة القدم، قال المدافع السابق لليفربول وتشيلسي: "بطبيعة الحال، إذا غادر آندي روبرتسون للانضمام إلى نادٍ صاعد، فهذا يعتبر خطوة إلى الوراء من الناحية الفنية، ولكن لا توجد خطوات كثيرة إلى الأمام من ليفربول. ومع ذلك، من حيث كونه ناديًا صاعدًا حديثًا ولديه خطة، يمكنك أن تفهم بالتأكيد سبب رغبتهم في ضمه".