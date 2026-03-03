Getty Images Sport
ترجمه
وريكسهام يتجه إلى إبرام صفقة انتقال مذهلة لآندي روبرتسون من قبل نجم ليفربول السابق
هدف هوليوود للـ"تنانين الحمر"
أدى مشروع ريكسهام الطموح بقيادة رايان رينولدز وروب ماك إلى ربطهم بعدة أسماء بارزة، لكن الاقتراح الأخير ربما يكون الأكثر جرأة حتى الآن. وقد أشار جونسون، الظهير السابق لليفربول وإنجلترا، إلى احتمال انتقال روبرتسون إلى فريق شمال ويلز، إذا ما قرر اللاعب الاسكتلندي البحث عن تحدٍ جديد بعيدًا عن ميرسيسايد.
يأتي هذا الاقتراح في الوقت الذي يدخل فيه روبرتسون المراحل الأخيرة من مسيرته الرائعة في أنفيلد، حيث فاز بكل الألقاب الكبرى المتاحة. في حين أن الظهير الأيسر لا يزال جزءًا حيويًا من تشكيلة ليفربول في الوقت الحالي، إلا أنه لا توجد مؤشرات على تمديد عقده، وقد جعلت جاذبية "هوليوود" لفريق ريكسهام وصعوده السريع في هرم كرة القدم الإنجليزية من ملعب ريكسهام وجهة مثيرة للاهتمام للنجوم المخضرمين الباحثين عن مشروع فريد من نوعه.
يعتقد جونسون أنه على الرغم من انخفاض مكانة النادي، فإن الرؤية التي يروج لها مالكو ريكسهام قد تكون كافية لإغراء لاعب من عيار روبرتسون. في حديثه إلى BOYLE Sports، التي تقدم أحدث احتمالات كرة القدم، قال المدافع السابق لليفربول وتشيلسي: "بطبيعة الحال، إذا غادر آندي روبرتسون للانضمام إلى نادٍ صاعد، فهذا يعتبر خطوة إلى الوراء من الناحية الفنية، ولكن لا توجد خطوات كثيرة إلى الأمام من ليفربول. ومع ذلك، من حيث كونه ناديًا صاعدًا حديثًا ولديه خطة، يمكنك أن تفهم بالتأكيد سبب رغبتهم في ضمه".
عامل تجربة النخبة
بالنسبة لريكسهام، فإن التعاقد مع لاعب مثل روبرتسون لن يمثل مجرد تحسين تكتيكي فحسب، بل سيكون تحولاً جذرياً في ثقافة غرفة ملابس النادي. بعد أن خاض ضغوط سباق اللقب والنهائيات الأوروبية، سيوفر اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً القيادة اللازمة لمساعدة فريق ريد دراغونز على تعزيز مكانته في المستويات العليا لكرة القدم الإنجليزية.
وجود لاعب فائز متكرر سيكون ذا قيمة لا تقدر بثمن للاعبين الشباب في النادي الذين يتأقلمون مع التدقيق المتزايد والمتطلبات البدنية لكرة القدم الاحترافية. أكد جونسون أن الدعم النفسي لوجود لاعب مخضرم حائز على العديد من الألقاب يمكن أن يكون عاملاً فارقًا لنادٍ مثل ريكسهام.
وأضاف جونسون: "بالنظر إلى خبرته، والألقاب التي فاز بها، وعمره، ومساعدته للشباب من حوله، وتعزيز معنويات الفريق، فإن وجود لاعب فائز بدوري أبطال أوروبا في غرفة الملابس، خاصة عندما يكونون في الدوري الممتاز لأول مرة منذ زمن طويل، من شأنه أن يمنحهم دفعة معنوية كبيرة". هذا النوع من القيادة هو بالضبط ما سعت إليه إدارة ريكسهام في التعاقدات السابقة مثل بن فوستر وستيفن فليتشر.
مستقبل قائد منتخب اسكتلندا
تدور المناقشات حول الخطوة التالية لروبرتسون بشكل كبير حول دوافعه الشخصية بعد ما يقرب من عقد من المنافسة على مستوى النخبة، خاصة مع انتهاء عقده في أنفيلد هذا الصيف. يعترف جونسون أنه على الرغم من أن المشروع الرياضي في نادٍ مثل ريكسهام أو حتى كوفنتري سيتي مغري، إلا أن إغراء أسلوب حياة أكثر استرخاءً في الخارج قد يكون في النهاية أكثر جاذبية للمدافع.
وأوضح جونسون: "ما إذا كان لديه الرغبة في هذا النوع من التحدي هو شيء يجب أن نسأله عنه. قد يرغب في الذهاب واللعب في مكان مشمس خلال السنوات القليلة الأخيرة بدلاً من ذلك".
وأشار المدافع السابق للريدز إلى أن القرار يعتمد فقط على ما إذا كان روبرتسون لا يزال متعطشًا لخوض معركة الصعود أو البقاء. في حين أن الانتقال إلى دوري أوروبي أبطأ قد يطيل من مسيرته الكروية، فإن القصة الفريدة التي تحيط بريكسهام توفر نوعًا مختلفًا من المكانة التي لا يمكن أن تضاهيها سوى أندية قليلة.
في النهاية، يظل جونسون مقتنعًا بأن اهتمام هذه الأندية أمر منطقي تمامًا بالنظر إلى ما يقدمه روبرتسون. "نعم، يمكنك أن تفهم لماذا فريق مثل كوفنتري أو ريكسهام يريده"، خلص جونسون.
الأعمال كالمعتاد في أنفيلد
في الوقت الحالي، يظل روبرتسون مركزًا على دوره مع ليفربول الذي يواصل سعيه للحصول على مركز في دوري أبطال أوروبا. مباراة الفريق التالية في الدوري الإنجليزي الممتاز ستكون على أرض ولفرهامبتون. في غضون ذلك، يواصل وريكسهام سعيه للترقية، حيث يتطلع إلى الاقتراب خطوة أخرى من حلمه باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز. يستعد فريق فيل باركنسون حاليًا لمباراتهفي الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي ضد تشيلسي يوم السبت، والتي تأتي قبل ثلاثة أيام من مباراته التالية في دوري الدرجة الثانية ضد هال سيتي.
