ورطة نابولي اللذيذة.. عودة لوكاكو تضع كونتي بين سندان التوازن ومطرقة ابنه المدلل!

قرر راسموس هويلوند ألا يهدأ، فلا صوت يعلو فوق صوت رجل المباراة في فوز نابولي على كريمونيزي، إنه النجم بلا منازع.

احتاج هويلوند لربع ساعة فقط ليفتتح التسجيل، مستغلاً كرة مرتدة من تسديدة سبينازولا على حدود المنطقة، وفي الأنفاس الأخيرة من الشوط الأول، ضاعف النتيجة بانطلاقة قناص من داخل منطقة الجزاء، ليقتل المباراة إكلينيكياً.

هذه المرة غاب العناق الشهير مع روميلو لوكاكو الذي رأيناه في السوبر، لسبب بسيط وهو أن الدبابة البلجيكية لم يسافر إلى كريمونا، فقد فضل كونتي إراحته تجنبًا لأي مخاطرة، ما يعني أن استعادة البلجيكي للياقته الكاملة ستستغرق وقتاً أطول قليلاً.

لكن العودة اقتربت، فاستدعاء لوكاكو لمباراة السعودية يشير إلى أن يناير سيكون شهر عودته للقائمة، ومن ثم للملعب، وهنا نعود للسؤال الذي يشغل بال الجميع: هل سيلعب بدلاً من هويلوند أم بجواره؟ وهل يمكن للاثنين التعايش معاً؟



