قال المهاجم السابق لمنتخب الأسود الثلاثة في برنامج "ذا واين روني شو": "أعتقد أن هذا قرار ذكي جدًا من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ومن توماس توخيل. إذا كان يريد البقاء بعد كأس العالم، وهو ما يريده بوضوح، فإن هذا القرار يزيل كل التكهنات، ومن الواضح أن هناك بعض الأندية التي تبحث عن مدرب في الصيف، وأعتقد أن توماس توخيل سيكون على رأس القائمة. لذا، فإن هذا يزيل كل التكهنات حول توماس أثناء مشاركة إنجلترا في كأس العالم.

"أتذكر عندما وافق [لويس] فان غال على أن يصبح مدربًا لمانشستر يونايتد وذهب إلى كأس العالم مع هولندا، وكانت هناك كل التكهنات، وما زال هناك الكثير من الحديث عنه، بينما الآن، وأعتقد أن هذا صحيح، أنه من الصواب أن تفعل ذلك من جانب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وتوخيل، فقد اتفقا على أنه سيبقى حتى عام 2028، ولا توجد تكهنات الآن، والتركيز الوحيد هو على كأس العالم. لذا أعتقد أن هذا هو القرار الصحيح بالتأكيد".

وأضاف روني، الذي خاض 120 مباراة دولية وسجل 53 هدفًا دوليًا: "أعتقد أيضًا أنه بالنسبة لتوخيل، إذا كان يعلم أنه سيشارك في كأس العالم فقط ثم سيغادر، أعتقد أنه سيتخذ قرارات دون خوف من التأثير الذي سيكون لذلك على تقدم اللاعب. أما الآن، على سبيل المثال، سيكون من الأسهل عليه استبعاد جود بيلينجهام أو فيل فودن أو أي لاعب آخر، دون أن يكون لذلك أي عواقب بعد كأس العالم.

"بينما الآن، من الواضح أنه سيتخذ قرارات بشأن، حسناً، هذا ليس مجرد اختيار لمرة واحدة، لاختيارهم لكأس العالم. أحتاج إلى الاحتفاظ بهذا اللاعب للبطولة القادمة. لذلك أعتقد أنه من الإيجابي بالتأكيد الاحتفاظ به هناك لمدة العامين المقبلين، ولكن أعتقد أيضاً أن ذلك سيؤثر قليلاً، ليس بشكل كبير، ولكنه سيؤثر قليلاً على اختياره للفريق.

"أعتقد أن هذا أمر جيد لأنه يمكن أن تعلق على أن هذا اللاعب لا ينبغي أن يكون في كأس العالم. لدينا خمسة لاعبين رقم 10، وجميعهم من الطراز العالمي إذا أردت. إذا كان الأمر كذلك، ما زلت أعتقد أن توماس توخيل سيختار الفريق. على سبيل المثال، إذا كانت إنجلترا ستبدأ كأس العالم غدًا، أعتقد أن مورغان روجرز سيبدأ قبل بيلينغهام وفودن إذا كانوا جميعًا في التشكيلة.

"لذلك أعتقد أن ذلك لن يؤثر عليه كثيرًا، أعتقد فقط أنه في أعماق نفسه. صحيح، إذا غادرت، وهو ما لم يكن يجب أن يُستبعد جود بيلينغهام من التشكيلة على أي حال، إذا كان الأمر كذلك، ولكن إذا كان هناك أي شك، فهو يعلم أنه عليه التعامل مع ذلك، ثم ما بعد كأس العالم".