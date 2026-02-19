Getty/GOAL
واين روني يشكك في "هالة" آرني سلوت وسط حديث "مجنون" عن إقالته من ليفربول
سلوت أشرف على الفوز باللقب وتحطيم الرقم القياسي في فترة الانتقالات
أشرف سلوت على عمل رائع خلال حملته الأولى كمدرب لليفربول، بعد أن تولى زمام الأمور من المدرب الكاريزمي يورغن كلوب. على الرغم من عدم توفر أي أموال تقريبًا لينفقها، إلا أنه فاز بلقب الدوري المحلي بأسلوب مهيمن للغاية.
مع تخفيف القيود المالية، تمت الاستمتاع بإنفاق قياسي في عام 2025 - حيث تم الترحيب بفلوريان فيرتز وألكسندر إيساك في أنفيلد في صفقات تضمنت رسوم انتقال تصل إلى تسعة أرقام.
واجه ليفربول صعوبات في موسم 2025-26 ويحتل حاليًا المركز السادس في الجدول، بفارق 16 نقطة عن المتصدر أرسنال. أصبح استمرار سلوت في منصبه موضوعًا لنقاش حاد، خاصة مع توفر نجم الريدز السابق تشابي ألونسو بعد إقالته من ريال مدريد، وقول كلوب إنه يفكر في العودة إلى التدريب إذا تلقي عرضًا مناسبًا.
هل سيقوم ليفربول بإقالة سلوت في صيف 2026؟
أقر أسطورة الدوري الإنجليزي الممتاز روني بأن الشائعات المحيطة بسلوت قاسية، لكنه قال لبرنامج The Overlap Fan Debate من Sky Bet عن رجل ودود يبلغ من العمر 47 عامًا يفتقر إلى خصائص القائد الملهم: "من الغريب أن تتحدث عن خضوع سلوت لاختبار للحفاظ على وظيفته في الوقت الذي فاز فيه مؤخرًا بالدوري الإنجليزي الممتاز.
"لقد قابلته عدة مرات، لكنني لا أعتقد أنه يتمتع بالكاريزما المطلوبة لليفربول - وربما ذلك لأن ليفربول خرج للتو من عهد يورغن كلوب كمدرب - من الصعب على أي شخص أن يفعل ذلك، لكنني لا أعتقد أن لديه تلك الكاريزما".
وأضاف روني عن احتمال رحيل سلوت: "لقد تحدثت إلى المدربين، وأعلم أنهم قد يكونون صعبين في بعض الأحيان، لكن إذا لم يحقق لهم المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز، فسوف يرحل بالتأكيد. من الجنون قول ذلك بعد أن فاز للتو بالدوري الإنجليزي الممتاز".
رووني يشرح ما الذي أدى إلى فشل ليفربول
عند محاولة تحديد ما الذي أدى إلى فشل ليفربول هذا الموسم، قال روني، نجم مانشستر يونايتد: "إذا نظرنا إلى ليفربول من الموسم الماضي حتى الآن، نجد أن [محمد] صلاح و[فيرجيل] فان ديك لم يكونا في أفضل حالاتهما. ثم هناك ترينت [ألكسندر-أرنولد] الغائب، و[آندي] روبرتسون الذي لم يلعب الكثير من المباريات، ولويز دياز [اليسار] و[ديوغو] جوتا. حتى داروين نونيز قدم شيئًا، لم يكن رائعًا، لكنه قدم شيئًا. فقد ليفربول الكثير من اللاعبين، لذا فهي فترة إعادة بناء [بالنسبة لهم]".
انتقد روني فان ديك هذا الموسم، بصفته قائد النادي في أنفيلد، لكنه يعتقد أن اللاعب الدولي الهولندي والمهاجم المصري سالاح سيحتفظان بمكانتيهما كأعظم لاعبي العصر الحديث.
وأضاف هداف مانشستر يونايتد على مر التاريخ: "مع ليفربول وما حدث منذ الموسم الماضي، ربما فقد فان ديك وصلاح - اللذان تحدثت عنهما كثيرًا هذا الموسم - بعضًا من مستواهما، وهما قائدا الفريق. اللاعبون الذين فقدهم الفريق من حولهما سيجعلون من الصعب جدًا على أي فريق الفوز باللقب.
"لا ينبغي أن يُحسب ذلك على فان ديك وصلاح. بالنسبة لي، صلاح هو أحد أعظم لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز على الإطلاق، وفان ديك سيكون أحد أفضل اللاعبين. لا أعتقد أنه الأفضل على الإطلاق، لكنه بالتأكيد أفضل مدافع وسط في هذا الجيل، لذا لا يمكنك أن تحمل ذلك على هذين اللاعبين".
مباريات ليفربول 2025-26: المنافسون على الهبوط هم التاليون
ليفربول، الذي تأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا والدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي، سيعود إلى الملاعب يوم الأحد عندما يزور نوتنغهام فورست. وتشكل هذه المباراة جزءًا من سلسلة مباريات يواجه فيها الريدز عددًا من الأندية التي تخوض معارك الهبوط - بما في ذلك وست هام وولفز وتوتنهام - مما قد يساعد فريق سلوت على اكتساب زخم مهم مع اقتراب نهاية الموسم.
