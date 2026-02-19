واين روني يشكك في "هالة" آرني سلوت وسط حديث "مجنون" عن إقالته من ليفربول

أشرف سلوت على عمل رائع خلال حملته الأولى كمدرب لليفربول، بعد أن تولى زمام الأمور من المدرب الكاريزمي يورغن كلوب. على الرغم من عدم توفر أي أموال تقريبًا لينفقها، إلا أنه فاز بلقب الدوري المحلي بأسلوب مهيمن للغاية.

مع تخفيف القيود المالية، تمت الاستمتاع بإنفاق قياسي في عام 2025 - حيث تم الترحيب بفلوريان فيرتز وألكسندر إيساك في أنفيلد في صفقات تضمنت رسوم انتقال تصل إلى تسعة أرقام.

واجه ليفربول صعوبات في موسم 2025-26 ويحتل حاليًا المركز السادس في الجدول، بفارق 16 نقطة عن المتصدر أرسنال. أصبح استمرار سلوت في منصبه موضوعًا لنقاش حاد، خاصة مع توفر نجم الريدز السابق تشابي ألونسو بعد إقالته من ريال مدريد، وقول كلوب إنه يفكر في العودة إلى التدريب إذا تلقي عرضًا مناسبًا.