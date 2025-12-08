Wayne Rooney Mohamed Salah 2025Getty/GOAL
Chris Burton و تامر أبو سيدو

"يُدمر إرثه، لقد ألقى ليفربول تحت الحافلة!" .. روني يُهاجم محمد صلاح ويُحدد لسلوت الرد الأفضل على تصريحاته

ردود الفعل مازالت متواصلة على تصريحات النجم المصري

قال أسطورة مانشستر يونايتد واين روني إن محمد صلاح يواجه خطر "تدمير إرثه" مع ليفربول، بعد أن أطلق النجم المصري تصريحات حادة تجاه النادي.

واتهم صلاح عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز بـ"وضعه تحت الحافلة"، مؤكدًا أن إنجازاته على مر السنين تستحق احترامًا أكبر، لكن روني يرى أن أيقونة أنفيلد هو الذي يتصرف بشكل غير لائق.

  • سجل صلاح الرائع في ليفربول

    اكتسب صلاح مكانة أسطورية في ميرسيسايد، حيث سجل 250 هدفًا لليفربول في 420 مباراة. فاز بلقبين محليين ولقب دوري أبطال أوروبا مع الريدز، وحصل على جائزة أفضل لاعب في العام من رابطة اللاعبين المحترفين وجائزة الحذاء الذهبي.

    تم توقيع عقد جديد لمدة عامين خلال صيف 2025، ومن المقرر أن يصل صلاح إلى عقد من الخدمة المخلصة. ويتم الآن طرح أسئلة حول ما إذا كان سيستمر بعد يناير 2026.

    بعد أن تم استبعاده للمباراة الثالثة على التوالي، حيث اكتفى بمشاهدة ليفربول وهو يهدر نقطتين أخريين في تعادل دراماتيكي 3-3 في ليدز، اعترف صلاح بأن علاقته العملية مع آرني سلوت قد انهارت. وقد ألمح إلى أنه سيودع جماهير الريدز خلال مباراة الفريق على أرضه أمام برايتون يوم السبت، قبل أن يغادر للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية.

    • إعلان
  • FBL-ENG-PR-LEEDS-LIVERPOOLAFP

    روني يرد على تصريحات صلاح

    رووني هو أحد الأشخاص الذين صدمتهم هذه التصريحات المروعة، وقد هاجم صلاح خلال ظهوره في أحدث بودكاست له على "بي بي سي"، متهمًا إياه بتمدير إرثه مع النادي.

    حيث قال "محمد صلاح كان رائعًا للغاية مع ليفربول. أعتقد أنه في العام الماضي، عندما عبر عن استيائه لعدم عرضه عقد جديد، كان مستحقًا للمال الذي يحصل عليه مقابل اللعب لليفربول. لكن بعد ذلك، لا يمكنك أن تقلب الأمور وتقول ما قاله؛ أعتقد أن ما قاله يُعد عدم احترام لزملائه، ولمدربه، وللجماهير. أعتقد أنه من المذهل أنه خرج بما قاله".

    تابع "هو يدمر إرثه مع ليفربول تمامًا. سيكون من المؤسف أن يهدر كل ذلك. لقد تعامل مع الأمر كله بشكل خاطئ. لقد قال أن النادي ألقاه تحت الحافلة، لكن الحقيقة أنه من ألقى ليفربول تحت الحافلة بكلماته تلك".

  • رسالة حادة إلى صلاح

    النجم المصري كان قد قال في تصريحاته الغاضبة أنه غير مطالب بالقتال يوميًا للحفاظ على مكانه، مشيرًا إلى أنه استحق هذا المكان واكتسبه بأدائه طوال المواسم الماضية، وقد رفض روني وجهة النظر تلك تمامًا ووجه رساله حادة إلى صلاح مطالبًا إياه خلالها بالعمل الجاد في الملعب واحترام زملائه في النادي.

    وأضاف في برنامج "ذا واين روني شو" "الوقت يلاحقنا جميعًا، وصلاح لم يظهر في أفضل حالاته هذا الموسم، ولم يكن في قمة أدائه. تريد أن تراه يشمر عن ساعديه ويقول 'حسنًا، سأريكم'".

    "لكي تكون متعجرفًا وتقول إنك لا تحتاج إلى كسب مكانك لأنه قد كسبته بالفعل، عليك أن تكون في أفضل حالاتك كل أسبوع لتحاول البقاء في الفريق. لو كنت أحد زملائه في الفريق، لما كنت سعيدًا على الإطلاق بما قاله لأن ليفربول في أمس الحاجة إليه. إن كان هناك ما يمكن قوله، فهو أنه قد أضر بليفربول بكلماته".

    أتم "لقد كان رائعًا للغاية مع ليفربول، لكن هذا كان عدم احترام لزملائه في الفريق ومدربه والمشجعين. أتصور أنه سيكون هادئًا للغاية في ملعب التدريب، وهذا سيجلب طاقة سلبية في حد ذاته للاعبين الجدد الذين استقروا مع أرني. أنا متأكد من أنه خلال العامين المقبلين سيندم على ما قاله".

  • الرد المناسب من سلوت

    النجم الإنجليزي المعتزل لم يتوقف هنا، بل حدد للمدرب آرني سلوت طريقة الرد المناسبة على تصريحات صلاح.

    مهاجم مانشستر يونايتد السابق طالب المدرب الهولندي بإبعاد صلاح عن المباراتين القادمتين والسماح له بالانضمام إلى منتخب مصر استعدادًا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا.

    وأضاف "على آرني سلوت أن يظهر سلطته ويستدعيه ويقول له 'لن تسافر مع الفريق، ما قلته غير مقبول'. اذهب إلى كأس الأمم الإفريقية واترك الأمور تهدأ. لو كنت مكانه، لما سمحت له بالبقاء في الفريق. يجب حل هذه المسألة بسرعة في كل الأحوال".

    يُشار إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم كان قد حدد للأندية موعدًا أقصاه الـ15 من ديسمبر الجاري للسماح للاعبيه بالانضمام إلى منتخبات بلادهم المشاركة في كأس أمم إفريقيا التي ستنطلق في المغرب يوم 21 من الشهر الحالي.

  • Mohamed Salah Arne Slot Liverpool GFXGOAL

    القادم في ملف صلاح

    يقال إن ليفربول يفكر في استبعاد صلاح من تشكيلة الفريق التي ستسافر لمواجهة إنتر، عملاق الدوري الإيطالي، في مباراة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء. قد يكون السبب هو تركه في المنزل للتفكير في أفعاله وما إذا كان من الممكن التعامل مع الموضوع بطريقة مختلفة.

    من المرجح أن يتم استجواب سلوت حول هذه المسألة في مؤتمره الصحفي قبل المباراة في إيطاليا، حيث يواجه المدرب الهولندي تحديًا آخر بعد صعوبة تحقيق نتائج إيجابية في الآونة الأخيرة، مع معاناة بطل الدوري الإنجليزي الممتاز من عدم الاستقرار كفريق.

دوري أبطال أوروبا
إنتر crest
إنتر
إنتر
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول
0