"مرحبًا بك في عالم الشهرة" .. واندا نارا توجه رسالة إلى صديقة إنزو فرنانديز بعد شائعات "المثلث الغرامي"!

يركز فرنانديز على التزاماته المهنية في الوقت الحالي، بعد أن ساعد تشيلسي في الفوز بلقب الدوري الأوروبي وكأس العالم للأندية في عام 2025. أصبح فرنانديز قائدًا في ستامفورد بريدج، حيث يرتدي شارة القيادة في أوقات غياب ريس جيمس، وسجل أربعة أهداف هذا الموسم.

قال نجم الدوري الإنجليزي السابق ميكا ريتشاردز عن فرنانديز، الذي برر الثقة التي وضعها فيه البلوز، بعد انتقاله من بنفيكا مقابل مبلغ كبير في يناير 2023: "أنا أحب [مويسيس] كايسيدو، وأحب إنزو. لقد غير إنزو أسلوب لعبه تمامًا. كان لاعبًا دفاعيًا، لكنه الآن يتقدم إلى الأمام في كل فرصة، ويسدد ركلات الجزاء.

"إنه أحد أفضل اللاعبين، لا أريد أن أقول إنه تحسن لأنه لا يزال قد تم شراؤه بمبلغ 100 مليون جنيه إسترليني. ولكن من حيث قدرته على التكيف من مركز إلى آخر، والطريقة التي يقود بها فريقه، فهو لاعب وسط من الطراز الأول، لاعب وسط من الطراز الأول حقًا".

سيعود تشيلسي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لمواجهة وولفز يوم السبت، قبل أن تخوض الأرجنتين مباراة ودية مع أنغولا في 14 نوفمبر - مع الألبيسيليستي، التي لا تزال تمتلك ليونيل ميسي تحت تصرفها حتى الآن، بعد أن حسمت بالفعل تأهلها إلى كأس العالم 2026.