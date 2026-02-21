Goal.com
Falko Blöding

"سيحتل المركز الثامن في البريميرليج" .. نجم آرسنال وإنجلترا السابق يهاجم ريال مدريد!

المقارنات بين الدوريات ليست سهلة. وينطبق ذلك أيضًا على الأندية الكبرى في البلدان الأخرى. لكنها تقدم آراء وحججًا مثيرة للاهتمام.

لاعب المنتخب الإنجليزي السابق ثيو والكوت (36 عامًا) متأكد من أن ريال مدريد، صاحب الرقم القياسي في البطولات بإسبانيا، سيحتل المركز الثامن فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز.

 حاليًا، يتصدر البلانكوس ترتيب الدوري الإسباني، ولكن ذلك لم يكن كافيًا ليقنع جناح آرسنال السابق بقوة الفريق الملكي.

  • ماذا قال والكوت؟

    في برنامج Prime Video، كان على والكوت، وكذلك أساطير الهجوم واين روني (40) وآلان شيرر (55)، تقديم تقييمهم حول المكانة التي سيحتلها ريال مدريد في نهاية الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز. كان روني متأكداً من أن الفريق الملكي سيحتل في النهاية مكاناً بين الأربعة الأوائل. وكان شيرر متفقًا معه، لكنه أضاف: "لكنني لا أعتقد أنهم سيفوزون (بالدوري الإنجليزي الممتاز)".

    أما والكوت، فقد فكر قليلاً ثم أجاب: "المركز الثامن". وأوضح: "لن يسعد ذلك الكثير من مشجعي ريال مدريد. لكنني أعتقد أن هناك فرقاً جاهزة جيداً للدوري الإنجليزي الممتاز، وريال مدريد ليس من بينها في رأيي".

  • Wayne Rooney 2026Getty Images

    روني: "سيكون لديهم مباريات أكثر صعوبة هنا مما سيكون لديهم في الدوري الإسباني"

    بالنسبة للمهاجم السابق في نادي آرسنال، فإن الطقس الإنجليزي "يلعب دوراً أيضاً". وقد ذكر المباريات التي قد يواجه فيها ريال مدريد مشاكل في السفر: "يشعرني حدسي أنهم سيواجهون مشاكل في مباريات مثل المباراة خارج أرضهم ضد كريستال بالاس، أو في ليدز في المساء أو في سانت جيمس بارك (ملعب نيوكاسل يونايتد)".

    حدد شيرر الصعوبات المحتملة لريال مدريد في "الثبات" بشكل خاص، لكنه افترض: "بالنظر إلى الجودة التي يتمتعون بها، خاصة في الهجوم، سيسجلون أهدافًا أكثر ضد العديد من المنافسين".

     ورأى روني أن اللعب خارج أرضه في إنجلترا سيكون أصعب على ريال مدريد منه في إسبانيا. وأضاف: "سيخوضون هنا مباريات أكثر صعوبة مما سيخوضونه في عام كامل في الدوري الإسباني".

  • مقارنة البريميرليج والليجا

    يعتبر الدوري الإنجليزي الممتاز الأكثر إثارة وتطلبا، كما يعتبره العديد من المشجعين والخبراء أفضل دوري في العالم. ومن الصعب إجراء مقارنات مع الدوري الإسباني، الذي يتبع نهجا أكثر تقنية.

    ومع ذلك، واجه ريال مدريد مشاكل في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم واحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري. وتقدمت خمسة أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز (آرسنال وليفربول وتوتنهام وتشيلسي ومانشستر سيتي) على ريال مدريد.

