"سيحتل المركز الثامن في البريميرليج" .. نجم آرسنال وإنجلترا السابق يهاجم ريال مدريد!

بالنسبة للمهاجم السابق في نادي آرسنال، فإن الطقس الإنجليزي "يلعب دوراً أيضاً". وقد ذكر المباريات التي قد يواجه فيها ريال مدريد مشاكل في السفر: "يشعرني حدسي أنهم سيواجهون مشاكل في مباريات مثل المباراة خارج أرضهم ضد كريستال بالاس، أو في ليدز في المساء أو في سانت جيمس بارك (ملعب نيوكاسل يونايتد)".
حدد شيرر الصعوبات المحتملة لريال مدريد في "الثبات" بشكل خاص، لكنه افترض: "بالنظر إلى الجودة التي يتمتعون بها، خاصة في الهجوم، سيسجلون أهدافًا أكثر ضد العديد من المنافسين".
ورأى روني أن اللعب خارج أرضه في إنجلترا سيكون أصعب على ريال مدريد منه في إسبانيا. وأضاف: "سيخوضون هنا مباريات أكثر صعوبة مما سيخوضونه في عام كامل في الدوري الإسباني".