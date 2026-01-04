"قال لي لم أعد أستطيع" .. والد نيمار يتحدث عن رغبة نجله في الاعتزال!

هذه ليست المرة الأولى، التي اعترف بها نيمار بأنه يفكر في التوقف، حيث تحدث أيضًا عن رحلته مع إصابة الرباط الصليبي، التي غيبته طويلًا عن الملاعب، لأكثر من سنة، إبان رحلته مع الهلال.

وقال نيمار، عبر المسلسل الوثائقي حول الدوري السعودي على منصة (نتفليكس)، إن هناك أيامًا كان يستيقظ فيها مثقلًا برغبة عارمة في الاستسلام، مضيفًا "منذ البداية، كل ما أخشاه أن أصاب في ركبتي، واليوم، ها أنا أواجه أشد مخاوفي".

وأضاف "كل رياضي يعرف جسده، وحين يتعرض لإصابة خطيرة، فإن الأمر يتبين على الفور، أعترف أني لم أشهد في مسيرتي إصابة هزت أرجائي مثل تلك الإصابة، شعرت بضيق شديد، وتملكني الإحباط خلال الشهر الأول، علمت أنها إصابة خطيرة وستطول مدة علاجها، كانت الفترة الأولى من الإصابة معقدة للغاية، في البداية، لا تشعر سوى بالألم، أردت أن أتلاشي".

واستطرد نيمار "لم أشعر سوى بالألم، أردت استرجاع قدرتي على ثني ركبتي في أسرع وقت، حتى أستطيع التحرك مجددًا، والتخلص من الألم، ولولا أن حظيت بدعم أحبائي وعائلتي وأصدقائي لشقّت عليّ العودة بعد إصابتي؛ لأنها تعبث بعقلي وجسدي، ولم أعد في العشرين من عمري، بل كنت في الحادية والثلاثين، مدين للكثير من أصدقائي وعائلتي، وأطفالي الذين يمدّونني بالدعم كل يوم".