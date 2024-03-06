بعد واقعة ميستايا .. لحظات ظهر فيها "الوجه المظلم" لجود بيلينجهام!

تنافسية بيلينجهام ليست جديدة!

إن الروح التنافسية التي يتمتع بها جود بيلينجهام، نجم ريال مدريد تجعله واحدًا من أفضل اللاعبين في العالم، ولكنها تتسبب أيضًا في وقوعه ببعض المشاكل.

وتصدر بيلينجهام، عناوين الصحف بسبب البطاقة الحمراء التي تلقاها ضد فالنسيا يوم السبت الماضي وعلى الرغم أن حكم المباراة اتخذ قرارًا مثيرًا بإلغاء هدف النجم الإنجليزي إلا أنها لم تكن المرة الأولى التي تتسبب حماسة بيلينجهام، فى ضره.

إن موهبة بيلينجهام، وقدرته على المنافسة جزء أساسي من تميزه، لكن معظم الرياضيين لا يحصلون على هذه الجودة في مثل هذا السن الصغير دون دوافع معينة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال بيلينجهام، في شهر يناير الماضي: "العمل في ريال مدريد يتطلب مستوى معينًا من الجودة والعقلية، والتمتع بهذه المسؤولية يبدو وكأنه امتياز كبير بالنسبة لي، في كل يوم آتي وأحاول العمل بجد لأكون الأفضل".

ويرصد موقع "جول" فى التقرير التالى كيف أضرت الروح التنافسية بيلينجهام، فى مواجهات كثيرة خلال مسيرته على النحو التالى:-