ليس فقط من أجل حضور القرعة .. الكشف عن سبب آخر وراء سفر رينارد إلى أمريكا!

تترقب الجماهير الرياضية حول العالم مراسم قرعة كأس العالم 2026، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء غدٍ الجمعة 5 ديسمبر، داخل مركز جون كينيدي في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وتنطلق الفعاليات عند السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، والتاسعة بتوقيت الإمارات.

ومن المقرر أن تُقام النسخة الأضخم في تاريخ المونديال خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 10 يوليو 2026، بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى. إلا أن القرعة هذا العام ستشهد حضور 43 منتخبًا فقط، فيما لا تزال ستة مقاعد شاغرة، سيتم تحديد أصحابها خلال شهر مارس المقبل عبر الملحق الأوروبي والملحق القاري العالمي.

وستُجرى القرعة وفق النظام الجديد المعتمد بعد زيادة عدد المنتخبات، رغم أن هوية أربعة متأهلين من الملحق الأوروبي، إضافة إلى منتخبين من الملحق العالمي، لن تكون معروفة وقت إجراء القرعة، نظرًا لإقامة مباريات الحسم في مارس 2026.

وسيتم توزيع المنتخبات الـ48 على أربعة أوعية، بحيث يضم كل وعاء 12 منتخبًا. ويشمل الوعاء الأول الدول الثلاث المستضيفة — الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك — إلى جانب أعلى تسعة منتخبات في تصنيف فيفا لشهر نوفمبر 2025، باستثناء المستضيفين الذين يدخلون تلقائيًا المستوى الأول.

أما بقية المنتخبات فسيتم ترتيبها على الأوعية الثاني والثالث والرابع وفق التصنيف العالمي. وبناءً على لوائح الفيفا، سيتم تشكيل 12 مجموعة، كل واحدة تتكون من أربعة منتخبات، مع الالتزام بقاعدة حماية القارات التي تمنع وجود منتخبين من القارة نفسها في المجموعة، باستثناء المنتخبات الأوروبية التي يُسمح بوجود فريقين منها في مجموعة واحدة نظرًا لكثرة المشاركين.

ولضمان سهولة تنظيم المباريات وجدولة اللقاءات في الدول الثلاث المستضيفة، قام الاتحاد الدولي بتحديد مواقع المنتخبات المضيفة مسبقًا داخل مجموعاتها:

المكسيك ستقود المجموعة الأولى، على أن تستضيف مباراة الافتتاح في 11 يونيو بملعب أزتيكا.

كندا تأتي في صدارة المجموعة الثانية وتخوض ثالث مباريات البطولة يوم 12 يونيو.

الولايات المتحدة تتصدر المجموعة الرابعة، وستلعب رابع مباريات البطولة في اليوم ذاته.

هذا التوزيع المبكر يهدف إلى توفير أكبر قدر من الاستقرار التنظيمي، وتسهيل عمليات البث والتسويق والتحضير اللوجستي عبر الملاعب والمدن المستضيفة في أمريكا الشمالية.