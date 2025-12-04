Al Hilal v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد رفعت

ليس فقط من أجل حضور القرعة .. الكشف عن سبب آخر وراء سفر رينارد إلى أمريكا!

تعرف على السبب الآخر الذي سيجعل رينارد يتواجد بقرعة مونديال 2026

يغيب المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي، عن قيادة فريقه خلال مباراة جزر القمر المقبلة، في بطولة كأس العرب، بسبب سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية، رفقة ياسر المسحل رئيس اتحاد الكرة السعودي، لحضور مراسم قرعة كأس العالم 2026 غدًا الجمعة.

ومن المقرر أن يتولى مساعد رينارد فرانسوا رودريجيز المسؤولية خلال مباراة الأخضر ضد جزر القمر، بالجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثانية، ببطولة كأس العرب 2025.

  • ما السبب الآخر وراء غياب رينارد؟

    كشف الإعلامي عبد الرحمن الثنيان عبر برنامج "دورينا غير" عن أن هناك سببًا آخر وراء سفر رينارد إلى أمريكا، غير حضور مراسم قرعة كأس العالم 2026.

    وقال الثنيان: "أضيف أيضًا على ذهاب رينارد إلى الولايات المتحدة الأمريكية لحضور القرعة، أن هناك يلتقي مدربي المنتخبات، وسيحدث اتفاقات كبيرة في المباريات الودية".

    وأضاف: "ستكون الاتفاقات بين المدربين شفهية ومبدئية قبل كأس العالم 2026، بعد اتضاح المسارات التي ستكون فيها المنتخبات والمجموعات".

    واستطرد قائلًا: "إذا أصبح منتخب السعودية في مجموعة معينة، سيعمل رينارد أكيد على اتفاقات مع منتخبات ستكون في مجموعات أخرى، ولهذا سيتواجد في القرعة".

  • Saudi Arabia v China - FIFA World Cup Asian 3rd Qualifier Group CGetty Images Sport

    ما هو مستوى المنتخب السعودي في كأس العالم 2026؟

    ويقع الأخضر السعودي في المستوى الثالث رفقة النرويج وبنما ومصر والجزائر وإسكتلندا وباراجواي وتونس وكوت ديفوار وأوزبكستان وقطر وجنوب إفريقية.

    وجاءت المستويات كالآتي:

    المستوى الأول: كندا، المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية، إسبانيا، الأرجنتين، فرنسا، إنجلترا، البرازيل، البرتغال، هولندا، بلجيكا، ألمانيا.

    المستوى الثاني: كرواتيا، المغرب، كولومبيا، الأوروجواي، سويسرا، اليابان، السنغال، إيران، كوريا الجنوبية، الإكوادور، النمسا، أستراليا.

    المستوى الثالث: النرويج، بنما، مصر، الجزائر، إسكتلندا، الباراجواي، تونس، كوت ديفوار، أوزبكستان، قطر، السعودية، جنوب إفريقيا.

    المستوى الرابع: الأردن، الرأس الأخضر، غانا، كوراساو، هايتي، نيوزيلندا، إضافة إلى 6 منتخبات ستتأهل عبر الملحق الأوروبي والملحق العالمي.

  • موعد ونظام قرعة كأس العالم 2026

    تترقب الجماهير الرياضية حول العالم مراسم قرعة كأس العالم 2026، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء غدٍ الجمعة 5 ديسمبر، داخل مركز جون كينيدي في العاصمة الأمريكية واشنطن.

    وتنطلق الفعاليات عند السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، والتاسعة بتوقيت الإمارات.

    ومن المقرر أن تُقام النسخة الأضخم في تاريخ المونديال خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 10 يوليو 2026، بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى. إلا أن القرعة هذا العام ستشهد حضور 43 منتخبًا فقط، فيما لا تزال ستة مقاعد شاغرة، سيتم تحديد أصحابها خلال شهر مارس المقبل عبر الملحق الأوروبي والملحق القاري العالمي.

    وستُجرى القرعة وفق النظام الجديد المعتمد بعد زيادة عدد المنتخبات، رغم أن هوية أربعة متأهلين من الملحق الأوروبي، إضافة إلى منتخبين من الملحق العالمي، لن تكون معروفة وقت إجراء القرعة، نظرًا لإقامة مباريات الحسم في مارس 2026.

    وسيتم توزيع المنتخبات الـ48 على أربعة أوعية، بحيث يضم كل وعاء 12 منتخبًا. ويشمل الوعاء الأول الدول الثلاث المستضيفة — الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك — إلى جانب أعلى تسعة منتخبات في تصنيف فيفا لشهر نوفمبر 2025، باستثناء المستضيفين الذين يدخلون تلقائيًا المستوى الأول.

    أما بقية المنتخبات فسيتم ترتيبها على الأوعية الثاني والثالث والرابع وفق التصنيف العالمي. وبناءً على لوائح الفيفا، سيتم تشكيل 12 مجموعة، كل واحدة تتكون من أربعة منتخبات، مع الالتزام بقاعدة حماية القارات التي تمنع وجود منتخبين من القارة نفسها في المجموعة، باستثناء المنتخبات الأوروبية التي يُسمح بوجود فريقين منها في مجموعة واحدة نظرًا لكثرة المشاركين.

    ولضمان سهولة تنظيم المباريات وجدولة اللقاءات في الدول الثلاث المستضيفة، قام الاتحاد الدولي بتحديد مواقع المنتخبات المضيفة مسبقًا داخل مجموعاتها:

    المكسيك ستقود المجموعة الأولى، على أن تستضيف مباراة الافتتاح في 11 يونيو بملعب أزتيكا.

    كندا تأتي في صدارة المجموعة الثانية وتخوض ثالث مباريات البطولة يوم 12 يونيو.

    الولايات المتحدة تتصدر المجموعة الرابعة، وستلعب رابع مباريات البطولة في اليوم ذاته.

    هذا التوزيع المبكر يهدف إلى توفير أكبر قدر من الاستقرار التنظيمي، وتسهيل عمليات البث والتسويق والتحضير اللوجستي عبر الملاعب والمدن المستضيفة في أمريكا الشمالية.

  • ما القادم لمنتخب السعودية؟

    يستعد المنتخب السعودي لخوض مواجهة جديدة تحمل طابعًا مهمًا وحاسمًا، حين يلتقي منتخب جزر القمر مساء غدٍ الجمعة في تمام التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس العرب 2025.

    ويدخل الأخضر هذه المباراة وعينه على النقاط الثلاث للبقاء في صدارة المجموعة، بعدما نجح في تحقيق الفوز في الجولة الافتتاحية ليتساوى مع المنتخب المغربي بـ3 نقاط لكل منهما. 

    ويسعى اللاعبون إلى تعزيز الانطلاقة الإيجابية وإعلان التأهل مبكرًا قبل الاصطدام بالمغرب في الجولة الثالثة، في لقاء يُعد من أبرز مواجهات الدور الأول، والمقرر إقامته عند الثامنة مساء الإثنين المقبل.

    وتأتي مواجهة جزر القمر في توقيت حساس، إذ سيغيب المدرب الفرنسي هيرفي رينارد عن الخطوط الفنية بسبب وجوده في الولايات المتحدة الأمريكية لحضور مراسم قرعة كأس العالم 2026، برفقة ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم. 

    ورغم غياب المدرب، أبدى جهازه المعاون جاهزيته الكاملة لإدارة المباراة بخطة معدّة مسبقًا، بهدف الحفاظ على الإيقاع الفني القوي الذي ظهر به المنتخب في بداية مشواره.

    وتعقد الجماهير السعودية آمالًا كبيرة على استمرار الأخضر في تقديم عروض قوية ونتائج إيجابية، في ظل بروز مجموعة من اللاعبين الشباب والمحترفين الذين يقدمون مستويات مميزة، مما يعزز طموحات الفريق في الوصول إلى الأدوار المتقدمة والمنافسة على اللقب.

