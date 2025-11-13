مهمته صعبة لهذه الأسباب! .. هيرفي رينارد يتحدث عن تجربة احتراف سعود عبدالحميد ويكشف خطته مع المنتخب السعودي

وعلى جانب آخر.. تطرق الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم؛ للحديث عن تجربتي الظهير الأيمن سعود عبدالحميد والجناح الهجومي مروان الصحفي، في الملاعب الأوروبية.

سعود انتقل من نادي الهلال إلى فريق العاصمة الإيطالية روما، صيف عام 2024؛ قبل أن يرحل إلى لانس الفرنسي معارًا، في الميركاتو الصيفي الماضي.

أما الصحفي.. قام نادي الاتحاد بإعارته إلى بيرشكوت البلجيكي موسم 2024-2025، ثم مواطنه رويال أنتويرب في العام الرياضي الحالي.

ووصف رينارد تجربتي سعود والصحفي بـ"الجيدة"؛ قائلًا: "عندما يذهب لاعب سعودي للدوريات الأوروبية؛ تكون هُناك صعوبة كبيرة، لأن المستوى عالٍ".

واعترف رينارد بأن المدربين المتواجدين في أوروبا، لا يعرفون الكثير عن اللاعبين السعوديين؛ لذلك يحتاج نجوم مثل سعود والصحفي لبعض الوقت، من أجل إقناع هؤلاء المديرين الفنيين.

وأعرب المدير الفني الفرنسي عن ثقته في نجاح سعود والصحفي في الملاعب الأوروبية؛ وذلك بعدما يتأقلموا مع الأجواء هُناك.

ووجّه هيرفي رينارد رسالة إلى السعوديين، بضرورة أن يعلموا أن المهمة صعبة جدًا بالنسبة لسعود عبدالحميد تحديدًا؛ حيث يلعب في نادٍ ينافس حاليًا على لقب الدوري الفرنسي، وهو لانس.

ويحتل لانس "المركز الثالث" في جدول ترتيب الدوري الفرنسي 2025-2026، برصيد 25 نقطة من 12 مباراة؛ بفارق الأهداف عن مارسيليا "الوصيف"، ونقطتين عن باريس سان جيرمان "المتصدر".