"هيرفي رينارد رفض تدريب النصر" .. فيصل بن تركي يكشف مفاجأة عن مدرب المنتخب السعودي ويطالب بإقالته فورًا

وفي هذا السياق.. طالب الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر الأسبق، اتحاد الكرة السعودي بـ"إقالة" الفرنسي هيرفي رينارد، من القيادة الفنية للمنتخب الوطني الأول.

ابن تركي اعتبر في تصريحات مع برنامج "في المرمى"، مساء يوم الأربعاء، أنه لا توجد منهجية أو طريقة لعب واضحة للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم؛ تحت قيادة رينارد.

وقلل ابن تركي من مخاطر إقالة رينارد؛ وذلك قبل بطولة كأس العالم 2026، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وأسفرت قرعة كأس العالم 2026، عن تواجد المنتخب السعودي في "المجموعة الثامنة"؛ إلى جانب كل من إسبانيا، أوروجواي والرأس الأخضر.

وعن ذلك يقول رئيس النصر الأسبق: "لا تزال هُناك 6 أشهر كاملة، على بطولة كأس العالم 2026.. يجب اتخاذ القرار الآن؛ مع البحث عن مدير فني جديد، يُناسب أسلوب لاعبي المنتخب".