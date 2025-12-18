Mexico v Saudi Arabia - Gold Cup 2025: QuarterfinalGetty Images Sport
محمود خالد

"يجب تطبيق قانون الطوارئ" .. ترشيح مدرب نادٍ في دوري روشن لخلافة رينارد "ليس جيسوس"!

المنتخب السعودي ينافس على برونزية كأس العرب 2025..

رغم أن إدارة الإعلام والاتصال المؤسسي في الاتحاد السعودي لكرة القدم، نفت ما تم تداوله بشأن إقالة الفرنسي هيرفي رينارد، من تدريب المنتخب الأول، إلا أن ذلك لم يمنع من خروج المطالبات برحيل المدرب الذي واصل فشله في قيادة الأخضر لحصد الألقاب، على إثر خسارة نصف نهائي كأس العرب 2025.

الإنجاز الأكبر الذي حققه رينارد مع المنتخب السعودي - منذ عودته للولاية الثانية -، هو التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، إلا أن معاناة الأخضر مع غياب البطولات منذ عام 2003، لا تزال مستمرة، فيما كانت الآمال معلّقة على كأس العرب، بعد تأهل الأخضر إلى نصف النهائي، قبل أن يخسر أمام الأردن، ليذهب إلى مباراة المركز الثالث.

  • Giorgos Donis

    ترشيح مدرب نادٍ لخلافة رينارد

    في ظل الأنباء المتواردة حول إقالة رينارد من تدريب المنتخب السعودي، ظهرت الاتجاهات حول هوية المدرب الجديد للأخضر قبل كأس العالم 2026، إما بضم مدرب أحد الأندية في دوري روشن، لعلمه بأجواء المنافسة واللاعبين في المملكة، أو ضم مدرب جديد يخوض تجربته الأولى في السعودية.

    وجاء البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للنصر، على رأس الأسماء المُرشحة لقيادة المنتخب السعودي، في حالة إقالة رينارد، في ظل خبرته في المملكة، سواءً مع الهلال أو النصر، فضلًا عن النتائج المميزة التي يقدمها خلال الموسم الحالي، إلا أن جيسوس يبدو أنه ليس المرشح الوحيد لتولي ذلك المنصب.

    وفي هذا السياق، قال غرم العمري، وكيل اللاعبين، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، إن رينارد ليس الرجل المناسب للمرحلة، وإن اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني للخليج، هو الأنسب للمنتخب الأول في الفترة المُقبلة.

    وفسّر العمري، بأن دونيس يملك خبرة في الدوري السعودي، كونه درب العديد من الأندية، ويملك خبرة عن اللاعبين "الجاهزين"، فضلًا لعمله مع الخليج الذي صار يقدم كرة قدم ممتعة، وله (شكل) أمام الفرق الكبيرة.

  • Hilal Nassr Ittihad Ahli 2026Getty

    أطالب بتطبيق قانون الطوارئ

    من جانبه، قال الناقد الرياضي عبد الله فلاته، إن أحاديث رينارد مؤخرًا باتت غير واقعية، وكأنه يقول "أقيلوني إذا تريدون"، على حد وصفه.

    وتحدث فلاته عن وضع المنتخب السعودي الحالي مع رينارد، بقوله إن دفاع الأخضر يعاني من عدم التجانس بين الثنائي وليد الأحمد وحسان تمبكتي، وكان يفترض الاستعانة بعبد الإله العمري، مدافع النصر، فضلًا عن وضع نواف بوشل في مركز الظهير الأيسر، وكان بالإمكانية استغلال حسن كادش، ظهير الاتحاد، في تلك الجبهة من أجل التعامل مع الكرات العرضية التي نعد نقطة ضعف في المنتخب السعودي.

    وأضاف فلاته أن المنتخب السعودي يحتاج إلى مدربين على نهج البرتغالي نونو سانتو، مدرب الاتحاد الأسبق ووست هام يونايتد الحالي، بأن يعتمد على غلق الدفاع، واللعب على التحولات.

    وحول الحديث عن قلة مشاركة اللاعبين المحليين في دوري روشن السعودي، طالب فلاته بتقليص عدد الأجانب في المسابقة، إلى "6" لاعبين، كإجراء مؤقت.

    وأوضح فلاته أن يلعب كل فريق بـ6 لاعبين أجانب، فقط، في كل مباراة، مع اعتباره بمثابة "قانون طوارئ" قبل كأس العالم 2026.

  • FBL-WC-2026-ASIA-QUALIFIER-AUS-KSAAFP

    ماذا قال رينارد عن مستقبله؟

    وتلقى هيرفي رينارد سؤالًا حول مدى شعوره بالقلق من إمكانية فقدان منصبه في المنتخب السعودي، موضحًا أن عقده لا يزال ساريًا، وأنه مستمر في أداء مهامه الفنية بشكل طبيعي، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن قرارات الاستمرار أو الرحيل لا تكون دائمًا بيد المدرب.

    وأضاف الفرنسي، الذي يستمر عقده حتى كأس آسيا 2027، أن كرة القدم بطبيعتها، لا تعترف بالضمانات، موضحًا أنه سيواصل عمله طالما طُلب منه ذلك، أما في حالة إبلاغه بانتهاء مهمته، فلن يتردد في خوض تجربة جديدة، معتبرًا أن هذا الأمر جزء لا يتجزأ من حياة المدربين في عالم كرة القدم.

    وتابع "السؤال: لماذا لم تحقق السعودية أي لقب منذ 2003؟ قلت رأيي بشأن الكرة السعودية، ولكني لست سوى مدرب"، علمًا بأنه تحدث في أكثر من مناسبة، عن أزمة قلة مشاركات اللاعبين المحليين، مقارنة بالأجانب.

  • FBL-ARAB-CUP-2025-KSA-JORAFP

    طريق السعودية في كأس العرب 2025

    ووسط بعض النقاط الجدلية حول مستوياته، إلا أن منتخب السعودية الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني الفرنسي هيرفي رينارد، تأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس العرب "فيفا 2025"؛ وذلك بعد مشوار متوازن وأداء متصاعد بين مرحلة المجموعات ودور الثمانية.

    في المجموعة الثانية من البطولة العربية؛ التي ضمت كل من عُمان وجزر القمر، إلى جانب السعودية والمغرب، احتل الأخضر مركز "الوصافة" برصيد 6 نقاط خلف المغرب "المتصدر".

    وفاز المنتخب السعودي على عُمان بنتيجة (2-1) وجزر القمر (3-1)، في الجولتين الأولى والثانية من مباريات المجموعة الثانية؛ قبل أن يخسر في اللقاء الأخير ضد المغرب بهدف دون رد، ليحتل "الوصافة" ويضرب موعدًا مع نظيره الفلسطيني.

    وبعد مواجهة ماراثونية نجح المنتخب السعودي في حجز مقعده بالدور نصف النهائي من كأس العرب عقب فوزه على منتخب فلسطين بنتيجة (2-1)، في الوقت الإضافي، وذلك بعد أن انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، ليواصل الأخضر مشواره في البطولة بثقة كبيرة.

    ورغم ذلك، إلا أن آمال السعودية في حصد اللقب، قد تحطمت، بعد الخسارة أمام الأردن، بهدف نظيف أحرزه نزار الرشدان، ليضرب موعدًا مع الإمارات، في مباراة الميدالية البرونزية، فيما يلتقي المغرب والأردن في المباراة النهائية.

