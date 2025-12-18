"يجب تطبيق قانون الطوارئ" .. ترشيح مدرب نادٍ في دوري روشن لخلافة رينارد "ليس جيسوس"!

رغم أن إدارة الإعلام والاتصال المؤسسي في الاتحاد السعودي لكرة القدم، نفت ما تم تداوله بشأن إقالة الفرنسي هيرفي رينارد، من تدريب المنتخب الأول، إلا أن ذلك لم يمنع من خروج المطالبات برحيل المدرب الذي واصل فشله في قيادة الأخضر لحصد الألقاب، على إثر خسارة نصف نهائي كأس العرب 2025.
الإنجاز الأكبر الذي حققه رينارد مع المنتخب السعودي - منذ عودته للولاية الثانية -، هو التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، إلا أن معاناة الأخضر مع غياب البطولات منذ عام 2003، لا تزال مستمرة، فيما كانت الآمال معلّقة على كأس العرب، بعد تأهل الأخضر إلى نصف النهائي، قبل أن يخسر أمام الأردن، ليذهب إلى مباراة المركز الثالث.