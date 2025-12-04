TOPSHOT-FBL-WC-2022-MATCH22-POL-KSAAFP
محمود خالد

ترك المنتخب السعودي من أجل قرعة كأس العالم .. "واتس آب" برشلونة يبرر تصرف هيرفي رينارد!

رسالة دفاعية عن رينارد وسط الانتقادات..

أثار الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول، جدلًا كبيرًا إثر قراره بمرافقة ياسر المسحل، رئيس اتحاد القدم، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل حضور مراسم قرعة كأس العالم 2026، المقررة غدًا "الجمعة".

رينارد قرر ترك المنتخب السعودي، الذي سيخوض مواجهة جزر القمر، الجمعة، في ثاني جولات كأس العرب 2025، من أجل حضور قرعة المونديال، على أن يتولى مساعده فرانسوا رودريجيز، مهام قيادة الأخضر في المباراة.

ويعقد فرانسوا رودريجيز، مؤتمرًا صحفيًا، من أجل الحديث عن مواجهة الأخضر ضد جزر القمر، والتي قد تمنح المنتخب السعودي بطاقة العبور إلى ربع النهائي، حال الفوز في اللقاء.

    الانتقادات تطارد ياسر المسحل بسبب قرار رينارد

    وصنع قرار رينارد بمغادرة المنتخب السعودي في مباراة جزر القمر، حالة من اللغط، وسط انتقادات أيضًا إلى ياسر المسحل، بأنه يتحمل مسؤولية "الخطأ الكبير" بعدم تواجد المدرب الفرنسي في المباراة.

    وقال الإعلامي عبد الرحمن أباعود، إن منافسات دوري روشن السعودي، قد توقفت، من أجل أهمية كأس العرب 2025، وكذلك المشاركة بالصف الأساسي من اللاعبين، متسائلًا بشأن كيفية مغادرة المدرب لأمر ثانوي، كما قال إن قرعة كأس العالم 2026، ستقام سواءً بحضور رينارد من عدمه، إلا أن غياب المدرب عن لقاء جزر القمر، ليس له مبرر.

  • Despedida Tito VilanovaDespedida Tito Vilanova

    برشلونة حقق الدوري بـ"الواتس آب"

    ومن بين جمل الانتقادات، خرج الناقد الرياضي عبد العزيز الزلال، برسالة دفاعية عن رينارد، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، مؤكدًا أن المسؤولية - الحين - تقع على لاعبي المنتخب السعودي أمام جزر القمر.

    واستشهد الزلال، بتجربة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، مع مدربه الراحل تيتو فيلانوفا، بوصفه بأنه حقق لقب الدوري الإسباني عبر تقنية "الواتس آب".

    وأوضح الزلال أن فيلانويفا كان يتلقى العلاج في الولايات المتحدة، ويرسل تعليماته إلى برشلونة، عبر "واتس آب"، وتمكن الفريق من التتويج بلقب الدوري الإسباني، في موسم 2012-2013، قبل أن يرحل فيلانوفا عن عالمنا في العام التالي، إثر معاناته من مرض السرطان.

  • ليست أول مرة تشارك فيها السعودية بكأس العالم

    في المقابل، أكد الناقد الرياضي هاني الداود، أن غياب رينارد سيؤثر على لاعبي الأخضر أمام جزر القمر، خاصة وأن هيرفي يعمل على العامل النفسي بشكل كبير.

    وأضاف الداود "لا أعتقد أن هناك أمرًا ملحًا في ذهاب رينارد لحضور قرعة كأس العالم، حتى لو وجدنا مبررًا لاجتماع المدربين، وعقد ورش عمل مع مدربي المنتخبات، فهذه ليست أولى مرة نشارك بها في كأس العالم، والأمر لم يكن له داعٍ".

    واتفق الناقد يوسف الغدير مع فكرة تأثير رينارد على لاعبي المنتخب السعودي، بقرار مغادرته إلى حفل القرعة، من حيث "البطولة والتفكير"، حتى وإن كان مساعده يملك نفس الأفكار.

  • FBL-WC-2026-ASIA-QUALIFIERS-KSA-IRQAFP

    المنتخب السعودي يفوز على عمان

    واستهل المنتخب السعودي مشواره في كأس العرب 2025، بفوز ثمين على سلطنة عمان بنتيجة (2-1)، في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة.

    وشهدت المباراة أكثر من لقطة، بين تألق سالم الدوسري الذي قدم واحدة من أفضل مبارياته مع الأخضر، وتوج أداءه بصناعة تمريرتين حاسمتين إلى صالح الشهري وفراس البريكان، كما تمكن الأخضر من كسر نحسه مع ملعب المدينة التعليمية.

    في المقابل، أثار نواف بوشل، ظهير المنتخب السعودي، حالة من الجدل، بعد تدخله العنيف على قدم لاعب عمان، جميل اليحمدي، فيما رصدته عدسة المباراة وهو يتفوه ببعض الأدعية، خوفًا من قرار الحكم بطرده، قبل أن يقرر الأردني أدهم المخادمة، الاكتفاء بالبطاقة الصفراء، بعد مشاهدة اللقطة عبر تقنية الفيديو.

    هذا الأمر فجر غضبًا كبيرًا لدى البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب العماني، والذي هاجم الحكم، وأعاد اللقطة عبر شاشة الحاسب للحضور، في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، فيما أجمع عدد من خبراء التحكيم، بأن بوشل بالفعل كان يستحق بطاقة حمراء.

  • Saudi Arabia v Iraq - FIFA World Cup QualifierGetty Images Sport

    مع رينارد .. فوز تاريخي وبحث عن لقب غائب

    وباتت آمال الجماهير تتعلق بهيرفي رينارد، من أجل قيادة المنتخب السعودي الأول لمسيرة ناجحة في كأس العالم 2026، وذلك في ولايته الثانية للأخضر، التي بدأت في أكتوبر 2024، رغم معاناته مع قيادة المنتخب، بالمقارنة بالولاية الأولى التي قاد فيها الصقور في الفترة من يوليو 2018 وحتى مارس 2023.

    في ولاية رينارد الأولى، حقق المنتخب السعودي رقمًا قياسيًا في تصفيات كأس العالم 2022، كأعلى رصيد نقطي في تاريخه، فيما أبهر الأخضر العالم، بفوز لا ينسى ضد الأرجنتين، في افتتاحية مشوار الفريقين في مونديال قطر، بنتيجة (2-1)، بفضل ثنائية صالح الشهري وسالم الدوسري، إلا أن الأخضر لم يواصل مشواره نحو الأدوار الإقصائية، بعد خسارته أمام بولندا (0-2) والمكسيك (1-2)، ليودع المونديال مبكرًا.

    ولا يزال المنتخب السعودي يبحث عن التتويج ببطولة، لأول مرة منذ عام 2003، ليقرر اتحاد القدم، المشاركة بالصف الأول للأخضر في كأس العرب 2025، المقامة في قطر، والتي تأتي أيضًا ضمن تجهيزات المنتخب لمونديال 2026، الذي سيقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

