أكد هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية، على أن باب المنتخب مازال مفتوحًا لجميع اللاعبين، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة قد تشهد انضمام لاعبين جدد قبل التوجه إلى أمريكا لخوض غمار كأس العالم 2026. وقد كشف المدرب الفرنسي سبب لجوئه للمداورة في كأس العرب، فما الذي قاله؟
"باب كأس العالم مازال مفتوحًا للجميع" .. رينارد يكشف سر المداورة في كأس العرب ويبرز استياءه مجددًا من وضع دوري روشن
السعودية تُواجه فلسطين
نجح المنتخب السعودي في الصعود إلى ربع نهائي كأس العرب بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية خلف نظيره المغربي، وسيواجه منتخب فلسطين الذي تصدر المجموعة الأولى بعد جمعه 5 نقاط من التعادل مع سوريا وتونس والفوز على قطر بهدف نظيف.
وتُقام المباراة مساء الخميس القادم على ملعب لوسيل، وتنطلق صافرة البداية في الثامنة والنصف مساء بتوقيت السعودية، السابعة والنصف بتوقيت فلسطين، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.
رينارد يُشيد بالمنتخب الفلسطيني
بدأ هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء بالإشادة بمنتخب فلسطين وخاصة إيمانه وروحه القتالية التي ظهرت بوضوح خلال مباريات دور المجموعات.
قال المدرب الفرنسي "أهنئ منتخب فلسطين على تأهله أولًا من الملحق بفضل إيمانهم وقوتهم ودعمهم لرسالة مدربهم. الجانب المعنوي مهم جدًا في تلك البطولات. نحن معتادون على خوض تلك المواجهات وعلينا الحفاظ على دوافعنا وإدراك أن ارتداء القميص الوطني هو مصدر فخر لنا".
ووصف رينارد المباراة بأنها البداية الحقيقية للمنافسة في كأس العرب، مضيفًا "وصولنا إلى ربع النهائي يعني بدء المنافسة الحقيقية في البطولة. ليس لدينا سوى خيارين الآن، تركيزنا بالكامل على الوصول إلى نصف النهائي، وندرك تمامًا أن المواجهة لن تكون سهلة".
وشدد المدرب المخضرم على أهمية حسم المواجهة مع فلسطين خلال الـ90 دقيقة، لكن مشيرًا في نفس الوقت إلى أنهم سيستعدون لسيناريو الوصول إلى ركلات الترجيح جيدًا، بقوله "سنبذل قصارى جهدنا لحسم المباراة خلال الوقت الأصلي، لكننا سنتأقلم مع الأحداث حال لم يحدث ذلك. ركلات الجزاء كانت تمثل مشكلة بالنسبة لنا، لكننا تجاوزناها. نعمل بجد وحزم كبير لتحقيق هدفنا، والتأقلم مع كافة ظروف المباريات هو جزء من شخصيتنا كمنتخب".
كأس العالم وسبب المداورة
المنتخب السعودي لم يدخل المباريات الثلاثة الأولى له في كأس العرب، مباريات دور المجموعات، بنفس التشكيل، حيث لجأ المدرب لأسلوب المداورة بين اللاعبين، وقد كشف عن سبب ذلك خلال تصريحاته قبل مواجهة فلسطين.
قال رينارد "أردنا تجهيز اللاعبين جميعًا للمباريات الثلاثة الأخيرة في كأس العرب، ولذا منحنا الفرصة للجميع في المواجهات الثلاثة الأولى. كان من الضروري تجهيز اللاعبين جيدًا، خاصة أولئك الذين لعبوا في دوري روشن و دوري أبطال آسيا، والجميع بات جاهزًا الآن لخوض مباراة الغد أمام فلسطين".
وأكد المدرب الفرنسي على أن كأس العرب ليست مجرد استعدادًا لنهائيات كأس العالم، واصفًا إياها بالمهمة، وأضاف "حين ترتدي قميص المنتخب الوطني تُصبح كل المباريات مهمة. مراد هوساوي لعب للمرة الأولى مثلًا مع المنتخب وقد أظهر قدرته على ارتداء القميص الوطني في كأس العالم".
أضاف حول إمكانية ضم لاعبين جدد حتى انطلاق المونديال الصيف القادم "باب المنتخب مازال مفتوحًا للجميع، بعض اللاعبين ليسوا معنا هنا ولكنهم يمتلكون فرصة إثبات أنفسهم والانضمام لنا قبل المونديال. كأس العرب مهمة لاكتشاف قدرة اللاعبين على اللعب للمنتخب، لأن بعض اللاعبين يؤدون جيدًا جدًا مع أنديتهم ولكن الأمور تُصبح صعبة عليهم حين يلعبون مع المنتخب".
استياء "معتاد" من وضع الدوري
السؤال الذي أصبح ضيفًا دائمًا في المؤتمرات الصحفية الخاصة بالمنتخب السعودي يخص وضع دوري روشن ومدى تأثير حضور الأجانب الطاغي في المسابقة على الأخضر، وقد وُجه من جديد للمدرب الفرنسي خلال المؤتمر الخاص بمواجهة فلسطين.
رينارد أبدى استياءه من الوضع عدة مرات سابقة، أقواها قبل مواجهة عُمان حين طلب من الاتحاد السعودي التدخل العاجل لتوفير فرصة اللعب للاعبين السعوديين في الدوري.
المدرب كرر استياءه من الوضع اليوم قبل مواجهة دور الـ8 في كأس العرب، بقوله "أتعرض كثيرًا لهذا السؤال وأرد بنفس الإجابة، تكون سعيدًا جدًا حين تكون مدربًا لنادٍ سعودي لأنك تحظى بفرصة إشراك 8 أجانب في الدوري و10 في البطولات القارية، لكن الوضع يختلف بالنسبة لمدرب المنتخب".
أضاف "الوضع ليس جيدًا بالطبع لمدرب المنتخب السعودي، أعتقد أنه من المهم أن نصل للتوازن المناسب لأن لاعبي المنتخب بحاجة للعب أكثر. تلك مجرد وجهة نظري من زاوية مدرب المنتخب الوطني. نحن سعداء لمتابعة مباريات قوية في الدوري السعودي لكن الوضع ليس سهلًا للمنتخب الوطني حاليًا".
مشوار السعودية في كأس العرب
افتتح المنتخب السعودي مشواره في كأس العرب فيفا 2025 بالفوز على عُمان بهدفين مقابل هدف واحد، وقد سجل الهدفين فراس البريكان وصالح الشهري وصنعهما سالم الدوسري.
المباراة الثانية شهدت انتصار الأخضر على منتخب جزر القمر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وسجل محمد كنو هدفين من صناعة الدوسري، فيما سجل نجم الهلال الهدف الثالث.
اللقاء الثالث والأخير شهد خسارة السعودية أمام المغرب بهدف نظيف سجله كريم بركاوي، وهو ما أعاد الأخضر لمركز الوصافة في المجموعة الثانية ووضعه في مواجهة فلسطين.