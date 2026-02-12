مدرب شو: اجتماع الهلال يعرض رينارد للانتقادات .. واقتراح فعّال لحل أزمة اللاعب السعودي!

في خطوة فريدة من نوعها، عقد مساعدو الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، اجتماعًا مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، المرشحين للانضمام إلى صفوف الأخضر، ضمن عدة جلسات مقرر انعقادها مع الأندية الأخرى، ضمن الإعداد المبكر للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

وبحسب ما ذكره الاتحاد السعودي، عبر موقعه الرسمي، فإن الاجتماع تضمن التركيز على أهمية المرحلة الحالية، والاهتمام بالجوانب الفنية والبدنية، والالتزام بالبرامج الصحية والغذائية المعتمدة، ومراجعة المؤشرات والأرقام البدنية لكل لاعب، وفق خطة تعزيز التواصل المباشر بين الجهاز الفني واللاعبين، على أن يتم عقد اجتماعات مماثلة مع لاعبي أندية الشباب والرياض والفتح والحزم والخلود.

ولكن، لم تخلُ خطوة رينارد من إثارة الجدل، وسط الهدف من تلك الاجتماعات، الأمر الذي بلغ حد وصفه بأنه مدرب "شو"، فيما تم وصف هذا الاجتماع بأنه ليس الأول من نوعه.