FBL-AFR-2025-MATCH 15-EGY-RSAAFP
أحمد رفعت

"زوجتي وأحفادي كانوا خائفين" .. مدرب جنوب إفريقيا يُهاجم تنظيم كأس الأمم ويُعلق: لا أشعر بأجواء البطولة!

مدرب جنوب إفريقيا غاضب من تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2025

هاجم المدرب البلجيكي هوجو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، تنظيم بطولة كأس الأمم المقامة حاليًا في المغرب، كاشفًا عن الصعوبات التي واجهت عائلته.

جاء ذلك الهجوم عقب مباراة جنوب إفريقيا التي خسرها أمام منتخب مصر، بالجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية، بهدف دون رد.

  • "زوجتي وأحفادي كانوا خائفين"

    وقال بروس خلال تصريحات إعلامية: "كانت عائلتي حاضرة في مباراة مصر، وكان هناك فوضى قبل اللقاء، ولم تسمح الشرطة لبعض الأشخاص بدخول الملعب".

    وواصل: "تم إيقاف الجميع، حتى من كانوا يحملون تذاكر، ولم يتمكنوا من الدخول بسبب وجود حشد كبير من الأشخاص الذين لا يملكون تذاكر، ومع ذلك سُمح لهم بالدخول".

    المدرب البلجيكي استطرد قائلًا: "زوجتي قالت هذا الصباح إنها كانت خائفة، خاصة وأن أحفادي كانوا موجودين أيضًا، كانت خائفة وسط ذلك الزحام، لذلك فإن التنظيم في هذا الجانب ليس جيدًا. ليس جيدًا، وهذا شعور أشاركه أنا أيضًا".

    • إعلان
  • FBL-AFR-2025-MATCH 15-EGY-RSAAFP

    "لا أشعر بأجواء كأس أمم إفريقيا"

    وأكد بروس على أنه وجد اختلافًا كبيرًا في الأجواء بكأس أمم إفريقيا النسخة الحالية، مقارنة بالنسخ الماضية، حيث قال: "لا أشعر بنفس الأجواء التي شعرت بها في كوت ديفوار أو في الجابون".

    وأوضح: "لا أعرف كيف أشرح ذلك، لكن في كوت ديفوار والجابون، في كل ثانية من البطولة كنت تشعر أنك داخل بطولة حقيقية، وكان الناس متفاعلين، عندما كنا نذهب بالحافلة إلى التدريبات، كان الناس يلوحون لنا ويحملون الأعلام، هنا لا ترى شيئًا".

    وأضاف: "لا أعلم، لكن لا توجد أجواء، لا يوجد ذلك الإحساس، لا توجد الروح المعتادة للبطولة الأفريقية لا أشعر بها هنا، صحيح أن الأمور جيدة، نلعب المباريات، والملاعب جميلة، وكل ما تريده متوفر".

  • "لا يُسمح للناس بالدخول بحرية"

    وعبر المدرب البلجيكي عن غضبه بسبب عدم وجود حرية للجمهور بدخول الملعب، حيث أشار إلى مباراة جنوب إفريقيا الأولى أمام أنجولا التي شهدت حضورًا جماهيريًا ضعيفًا.

    وقال بروس: "إذا لم يُسمح للناس بالدخول بحرية إلى الملعب، فلن يأتي أحد، لا أحد يأتي لمشاهدة المباريات، مثل مباراة جنوب أفريقيا وزيمبابوي، أو جنوب أفريقيا وأنجولا، لم يأتِ أحد".

    واختتم هوجو تصريحاته قائلًا: "في كوت ديفوار، صحيح أن المباراة الأولى كانت مالي، لكن حتى مباريات مثل تونس وناميبيا كانت المدرجات ممتلئة، الجماهير كانت منخرطة ومشاركة في البطولة، هذا ما لا أشعر به هنا".

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • منتخب جنوب إفريقيا يبحث عن الفوز أمام زيمبابوي

    يطمح المدير الفني بروس إلى قيادة منتخب جنوب إفريقيا لتحقيق فوز حاسم على حساب زيمبابوي، في المواجهة المرتقبة بين المنتخبين، من أجل حسم بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، دون الدخول في حسابات معقدة قد تربك مسيرة الفريق في البطولة القارية.

    وكان منتخب جنوب إفريقيا قد استهل مشواره في البطولة بصورة إيجابية، بعدما حقق فوزًا مهمًا على منتخب أنجولا بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى، قبل أن يتعرض لخسارة صعبة أمام المنتخب المصري "الفراعنة" بهدف دون رد، في الجولة الثانية، في مباراة اتسمت بالندية والقوة حتى دقائقها الأخيرة.

    ويحتل منتخب "بافانا بافانا" حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، خلف المنتخب المصري المتصدر بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، في حين يأتي منتخبا أنجولا وزيمبابوي في المركزين الثالث والرابع برصيد نقطة واحدة لكل منهما، ما يزيد من أهمية مواجهة جنوب إفريقيا المقبلة، حيث يكفيه تحقيق الفوز لضمان العبور رسميًا إلى الدور المقبل ومواصلة حلم المنافسة على اللقب القاري.

كأس أمم إفريقيا
زيمبابوي crest
زيمبابوي
زيمبابوي
جنوب أفريقيا crest
جنوب أفريقيا
جنوب إفريقيا
0