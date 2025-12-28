"زوجتي وأحفادي كانوا خائفين" .. مدرب جنوب إفريقيا يُهاجم تنظيم كأس الأمم ويُعلق: لا أشعر بأجواء البطولة!

وقال بروس خلال تصريحات إعلامية: "كانت عائلتي حاضرة في مباراة مصر، وكان هناك فوضى قبل اللقاء، ولم تسمح الشرطة لبعض الأشخاص بدخول الملعب".

وواصل: "تم إيقاف الجميع، حتى من كانوا يحملون تذاكر، ولم يتمكنوا من الدخول بسبب وجود حشد كبير من الأشخاص الذين لا يملكون تذاكر، ومع ذلك سُمح لهم بالدخول".

المدرب البلجيكي استطرد قائلًا: "زوجتي قالت هذا الصباح إنها كانت خائفة، خاصة وأن أحفادي كانوا موجودين أيضًا، كانت خائفة وسط ذلك الزحام، لذلك فإن التنظيم في هذا الجانب ليس جيدًا. ليس جيدًا، وهذا شعور أشاركه أنا أيضًا".