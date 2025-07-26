هوجو إيكيتيكي .. "خليفة مبابي الفاشل" ينقل عقد الشراكة الذهبية من مرموش إلى صلاح!

سلوت يستعين بالفرنسي في حملة الدفاع عن البريميرليج والعودة لمنصة التتويج الأوروبية

لم يكن غريبًا أن يدفع الهولندي آرني سلوت، مدرب ليفربول، إدارة الريدز للتحرك بسرعة من أجل التعاقد مع المهاجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي، لسد الثغرة المزعجة في خط هجوم ليفربول الناري، بعدما فشل أكثر من اسم قبله في ذلك.

إيكيتيكي (23 عامًا)، هو ذلك النجم الفرنسي الشاب الذي شق طريقه من ملاعب الهواة في فرنسا إلى كبرى الأندية الأوروبية، تميز خلال مسيرته القصيرة بالإصرار والعناد والتغلب على أي عثرات في طريقه، وذلك هو ما قصده تمامًا سلوت في التعاقد مع مهاجم ليفربول الجديد.

فرغم التحديات والانتقالات المتباينة في سن صغيرة، أثبت إيكيتيكي أنه لاعب طموح لا يعرف الاستسلام، حيث تبدأ رحلته من ستاد ريمس، عندما أظهر بوادر نجوميته، لتأخذه الأقدار إلى تجربة غير سهلة في باريس سان جيرمان.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لم تمنعه تلك الفترة من العودة بقوة، فانتقل إلى آينتراخت فرانكفورت وصنع مجده الخاص ووضع نفسه على قائمة الأعلى طلبًا في ميركاتو 2025، قبل أن يحط رحاله في ليفربول الإنجليزي، لينضم إلى كتيبة "الريدز" بطموحات أعلى وأكبر.

وترصد النسخة العربية من "GOAL" في السطور التالية، أبرز المحطات في مسيرة المهاجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي الذي يعول عليه ليفربول كثيرًا في الموسم الجديد لتنفيذ حملة الدفاع عن لقب البريميرليج والعودة لمنصة التتويج بدوري أبطال أوروبا.