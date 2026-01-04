أوضح ليفربول سبب عدم مشاركة هوجو إكيتيكي في تشكيلة الفريق لمباراة الدوري الإنجليزي الممتاز ضد فولهام. وقد تضاءلت خيارات الهجوم لدى الريدز في رحلتهم إلى كرافن كوتيدج. فهم يفتقدون بالفعل للمهاجم السويدي ألكسندر إيساك، الذي يعاني من إصابة، بينما يشارك محمد صلاح في كأس الأمم الإفريقية.
سلوت يُوضح سبب غياب هوجو إيكيتيكي عن مباراة ليفربول وفولهام وموقفه من مواجهة آرسنال
لماذا يغيب إكيتيكي عن ليفربول في مباراة فولهام؟
طُلب من إكيتيكي أن يقود هجوم ليفربول، حيث أبهر اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا الكثيرين بأدائه خلال موسم 2025-26، وهو موسمه الأول في كرة القدم الإنجليزية. وقد سجل ثمانية أهداف في الدوري خلال 18 مباراة.
ومع ذلك، سيغيب عن المباراة عندما يتوجه فريق أرني سلوت إلى غرب لندن. كشف ليفربول، عند الإعلان عن تشكيلة الفريق الأساسية لتلك المباراة، أن إكيتيكي يعاني من "مشكلة بسيطة في اللياقة البدنية".
- Getty Images Sport
مباريات ليفربول: جدول مباريات مزدحم في شهر يناير للريدز
الخبر الجيد هو أن الغياب لن يكون لفترة طويلة، حيث سيكون شهر يناير حافلاً بالمباريات بالنسبة للريدز. فقد استهلوا العام الجديد بتعادل سلبي مع ليدز، ولديهم ثماني مباريات أخرى في الشهر الأول من عام 2026 - تبدأ بفولهام.
سلوت أوضح حالة اللاعب بقوله لشبكة سكاي سبورت قبل المباراة ""ألكسندر إيساك غاب منذ عدة أسابيع، وهذا جعلنا نعتمد على هوغو أكثر، فاضطر للعب دقائق أكثر مما لعب طوال الموسم".
وأضاف "هذا أدى إلى تعرضه لإصابة طفيفة في عضلة الفخذ الخلفية، لأننا اضطررنا لإشراكه في عدد كبير ومتواصل من الدقائق. وبالنسبة للاعب في سنه، ولم يعتد بعد على أجواء الدوري الإنجليزي بالكامل، كان ذلك أكثر مما يستطيع تحمله قليلًا. لذلك سيغيب اليوم، ونأمل أن يكون جاهزًا لمباراة أرسنال، لكن ذلك غير مؤكد حتى الآن."
من المرجح أن يتم نقل الهولندي المتعدد المواهب كودي جاكبو إلى مركز أكثر مركزية ضد فولهام، حيث سبق للاعب الدولي الهولندي أن شغل هذا الدور من قبل. كما تم استدعاء ميلوش كيركيز وأليكسيس ماك أليستر ضد فولهام، بينما جلس جيريمي فرينبونج وأندرو روبرتسون على مقاعد البدلاء.
إكيتيكي وإهدار فرصة احتساب ركلة الجزاء أمام ليدز
سيكون غياب إكيتكي مؤثرًا، رغم فشله في التسجيل أمام وولفرهامبتون وليدز في آخر مباراتين لليفربول. وكان من الممكن أن يحصل على ركلة جزاء أمام ليدز، لكنه اختار عدم السقوط بعد احتكاك مع باسكال سترويخ.
وقال المدرب سلوت بعد المباراة عن تصرف المهاجم الفرنسي الذي ربما حرم نفسه من ركلة جزاء، في إشارة إلى التزام ليفربول باللعب النزيه "لقد بقي واقفًا على قدميه، ولو سقط لكانت على الأرجح ركلة جزاء. لكن هذا الموسم، في كثير من المرات عندما نتعرض لعرقلة لا نحصل على ركلة جزاء.
هذا الموسم تلقينا بعض ركلات الجزاء السهلة ضدنا، لكن في مباراة برينتفورد مثلًا، عندما أُسقِط كودي جاكبو، قال الحكم ’استمروا في اللعب‘، لذا يحاول لاعبونا البقاء على أقدامهم، وهذا يجعل من الصعب على الـVAR التدخل.
نواصل القيام بالأمور نفسها. لا أؤمن بفكرة أنك تحصل على ما تستحقه خلال موسم واحد، لكن خلال فترة طويلة، موسمين أو ثلاثة أو أربعة، أؤمن بذلك. وأعتقد أنني لست مخطئًا حين أقول إننا حصلنا على ركلة جزاء واحدة فقط هذا الموسم، وهو أمر مفاجئ لفريق يمتلك أكثر نسبة استحواذ على الكرة. لكنني لن أقول إنني أشجع اللاعبين على السقوط، نحن فقط نلعب بطريقتنا، ونبقى على أقدامنا."
- AFP
هل سيلعب إيساك مرة أخرى هذا الموسم؟
ليفربول يأمل في أن يتمكن إيساك، أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم البريطانية، من العودة للمشاركة هذا الموسم. وعندما سُئل المدرب سلوت عمّا إذا كان "واثقًا" من ذلك، أجاب "نعم، هذا آخر ما أنا عليه، وأول ما يمكن قوله هو أن هذه الفترة كانت صعبة وشاقة جدًا بالنسبة له.
عندما تنضم إلى نادٍ جديد، تكون عادةً متحمسًا للغاية — وهو كان كذلك بالتأكيد — وتريد أن تُظهر على الفور كل ما تملكه من قدرات، لكن ذلك كان مستحيلًا ببساطة.
ربما لا يفهم البعض هذا، لكن إذا لم تتدرب بشكل جدي مع الفريق لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر، ثم تلعب في هذه البطولة... ففي هذه البطولة يجب أن تكون في أفضل حالاتك لتُحدث تأثيرًا في المباراة.
لقد احتاج ذلك إلى وقت — كما كنا نعلم جميعًا — عدة أشهر حتى نصل به إلى هذا المستوى، لأنه لم يخض فترة إعداد، وكان الجدول مزدحمًا بالمباريات دون توقف، ولم يكن لدينا وقت كافٍ للتدريب، لذا كنا نعرف أنه سيحتاج وقتًا. ولهذا هو غير محظوظ الآن بإصابته، لأننا جميعًا رأينا من هدفه أمام وست هام، ومن هدفه [أمام توتنهام]، أنه كان يقترب أكثر فأكثر من المستوى الذي كان عليه في نيوكاسل."
وقد تعرّض إيساك لكسر في ساقه أثناء تسجيله هدفًا أمام توتنهام، وكان ذلك الهدف هو الثالث له فقط هذا الموسم. وفي غيابه، ساهم إكيتكي في قيادة الخط الهجومي، بينما يأمل ليفربول في استعادته قبل المواجهة الصعبة أمام متصدر الدوري الإنجليزي أرسنال في 8 يناير.