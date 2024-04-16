هل يسير يامال على خطى نيمار؟.. برشلونة تعلم من الدرس ولن يفرط "بأى ثمن" فى نجم مستقبله

لا لبيع لامين يامال!

قدم نادى باريس سان جيرمان عرضًا شفهيًا ضخمًا بقيمة 200 مليون يورو للتعاقد مع لامين يامال، نجم فريق برشلونة الشاب ورغم المشاكل المالية التي يعاني منها البلوجرانا ولكن يجب عليهم الحفاظ على كنز كاتالونيا وعدم التفريط به.

وحاول جوان لابورتا، رئيس نادى برشلونة تصحيح الوضع خلال السنوات الماضية ولكن لا يزال النادى الكتالوني يعانى ماليًا، ومع اقتراب انتقالات الصيف يحتاج برشلونة إلى بيع عدد من لاعبيه لتحقيق التوازن المطلوب.

وهناك بعض اللاعبين المرشحين للرحيل عن برشلونة ولكنهم لن يجلبوا مبالغ ضخمة، ولاعب واحد فقط بالفريق الكتالوني هو من يستطيع إنقاذ فريقه من محنته الصعبة وهو لامين يامال، الذى عرض باريس سان جيرمان دفع مبلغ قدره 200 مليون يورو لضم النجم الشاب لخلافة كيليان مبابي.

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ويعتبر لامين يامال، البالغ من العمر 16 عامًا مستقبل برشلونة خلال الفترة القادمة وعنصر أساسي لا يمكن التخلى عنه.