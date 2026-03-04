Getty Images Sport
"هل هذا الرجل يدمر كرة القدم؟" - مدرب أرسنال للكرات الثابتة نيكولاس جوفر يتعرض لهجوم مثير من صحيفة أجنبية بسبب "الضجة حول الركلات الركنية" في كرة القدم
اعتماد أرسنال على الأهداف من الكرات الثابتة
من بين 58 هدفًا سجلها أرسنال حتى الآن في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، جاء 21 هدفًا من الكرات الثابتة - وهو أعلى رصيد في تاريخ المسابقة مع تبقي تسع مباريات على نهايتها. غالبًا ما يهتف مشجعو الغانرز "كرة ثابتة مرة أخرى، أوليه أوليه" بعد تسجيل هدف من كرة ثابتة، بينما تبنى المشجعون لقب "Set Piece FC" (نادي الكرات الثابتة) ولدى جوفر لوحة جدارية مخصصة له خارج استاد الإمارات.
"ليس جذابًا، لكنه فعال" - جوفر يتلقى مجاملة مبطنة
نشرت صحيفة Blick السويسرية يوم الاثنين مقالاً في نسختها الورقية والإلكترونية بعنوان "هل هذا الرجل يدمر كرة القدم؟" إلى جانب صورة لجوفر. يتضمن المقال سلسلة من الإحصاءات والأرقام التي تشرح "الضجة حول الركلات الركنية" فيالدوري الإنجليزي الممتاز، بما في ذلك نسبة 27.5 في المائة من الأهداف التي سُجلت من الكرات الثابتة هذا الموسم، وهي أعلى نسبة في المسابقة.
ثم يتهم المقال جوفر، الذي يقال إنه يتلقى مكافأة كلما سجل أرسنال هدفًا من كرة ثابتة، بأنه العقل المدبر لـ"تكتيك يبدو بسيطًا". ويواصل المقال: "يحيط اللاعبون بالحارس في منطقة الست ياردات بحيث لا يكون لديه أي فرصة تقريبًا للوصول إلى العرضية الحادة، التي يتم تمريرها إما إلى القائم القريب أو إلى الوسط عند القائم البعيد. هذا التكتيك ليس جذابًا بشكل خاص، ولكنه فعال للغاية".
سلوت يصبح رمزًا لمشاعر معارضة التكتيكات المعدة مسبقًا
ولدعم الفكرة الرئيسية للمقال، تم الاستشهاد بتصريحات حديثة لمدرب ليفربول آرني سلوت حول قلة المباريات الممتعة في الدوري الإنجليزي الممتاز. قال سلوت: "أولاً، عليك أن تتقبل الأمر. أعتقد أن هذا يحدث بشكل أساسي هنا في الدوري الإنجليزي الممتاز. عندما أشاهد الدوريات الأخرى، لا أعتقد أن هناك تركيز كبير على الكرات الثابتة. إذا شاهدت مباراة في الدوري الهولندي، أرى أهدافًا يتم إلغاؤها وخطأً على حراس المرمى يتم احتسابه، وأقول: "واو، هذا فرق كبير". هنا، يمكنك أن تضرب حارس المرمى في وجهه تقريبًا، ولا يزال الحكم يقول: "استمر". هل يعجبني ذلك؟ قلبي كلاعب كرة قدم لا يحب ذلك. إذا سألتني، عندما أفكر في كرة القدم، أفكر في فريق برشلونة منذ 10 إلى 15 عامًا. كل مساء أحد، كنت تتمنى أن يلعبوا.
"الآن، معظم المباريات التي أشاهدها في الدوري الإنجليزي الممتاز لا تبعث على السرور، لكنها دائماً مثيرة للاهتمام لأنها تنافسية للغاية، وهذا ما يجعل هذا الدوري رائعاً، لأن هناك الكثير من التنافسية. يمكن لأي فريق أن يهزم أي فريق آخر. لكن بصفتي شخصاً يحب مشاهدة كرة القدم دون الاهتمام بالفوز أو الخسارة، فقط من أجل الاستمتاع، أعتقد أن هناك فرقاً كبيراً بين الوضع الحالي والوضع قبل ثلاثة أو أربعة أعوام في الدوري الإنجليزي الممتاز".
أرتاتا غير راضٍ عن سجل أرسنال في الكرات الثابتة
على الرغم من سمعتهم، ادعى أرتاتا أنه غير راضٍ عن عدد الأهداف التي يسجلها فريقه من الكرات الثابتة، كما أنه يريد من فريقه أن يكون أكثر صرامة في الدفاع عنها.
في حديثه بعد أيام من فوز فريقه 2-1 على تشيلسي، وهي مباراة سجل فيها الفريق جميع أهدافه الثلاثة من الكرات الثابتة، قال أرتاتا: "أنا مستاء لأننا لا نسجل المزيد (من الكرات الثابتة). ولأننا نتلقى أهدافًا أيضًا. لذا نريد أن نكون أفضل فريق وأكثره هيمنة في كل جوانب اللعبة. وهذا هو مسار هذا الفريق وهدفه. وكنادي، نريد أن نكون كذلك. لذا دعونا نحاول تحقيق ذلك.
"لا أعرف كيف تحتفل بهدف واحد بشكل مختلف عن الآخر. ربما بالنسبة ليوتيوب يكون أحدهما أجمل من الآخر. لا أعرف، لكن واقع كرة القدم يعتمد على الكثير من العوامل".
ماذا ينتظر أرسنال بعد ذلك؟
يعود أرسنال إلى الملاعب مساء الأربعاء في مباراة خارج أرضه أمام برايتون آند هوف ألبيون. يوم الثلاثاء، اشتكى فابيان هورزيلر، مدرب سيغالز، من أن لاعبي أرسنال "يضيعون الوقت" ويحاولون عرقلة المدافعين بروتيناتهم في الكرات الثابتة.
وقال هورزيلر: "بعض حالات الحجب أو الطريقة التي تحجب بها الفرق، لا توجد قاعدة واضحة. أحيانًا يطلق الحكم صافرته وتكون هناك مخالفة، وأحيانًا لا يطلق الصافرة. أعتقد أن هذا هو سبب وجود هذا الموضوع في الوقت الحالي، ولكن بالنسبة لي، الموضوع الرئيسي هو وضع قاعدة واضحة للمدة التي يمكنك إضاعة الوقت فيها عند تنفيذ ركلة ركنية أو رمية تماس أو ركلة حرة".
