هل كان روبن أموريم هو المشكلة؟ أندريه أونانا يدعم "الكفاح" من أجل تعويض مانشستر يونايتد ورفض الانتقال الدائم
أونانا فقد مكانه الأساسي في أولد ترافورد
تخطى لامينز ألتاي بايندر في الترتيب الهرمي بعد وقت قصير من وصوله إلى مانشستر في آخر يوم من فترة الانتقالات، مما أدى في النهاية إلى رحيل أونانا إلى طرابزونسبور في وقت مبكر من الموسم. اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا كان لاعبًا أساسيًا في الفريق التركي منذ انتقاله إلى بابارا بارك.
ومع ذلك، من المتوقع أن يعود اللاعب الكاميروني إلى مانشستر يونايتد في الصيف عندما تنتهي فترة إعارته إلى طرابزون، ويأمل أن يمنحه رحيل روبن أموريم فرصة لاستعادة مكانه الأساسي بين القائمين في أولد ترافورد. كان أونانا يلعب بانتظام مع مانشستر يونايتد بعد وصوله من إنتر في عام 2023 قبل أن يستبعده المدرب البرتغالي في بداية الموسم، حيث كانت مشاركته الوحيدة في الهزيمة المفاجئة في كأس كاراباو أمام غريمسبي في أغسطس الماضي.
سيظل مايكل كاريك مسؤولاً عن الفريق القوي في مانشستر حتى نهاية الموسم، ولم يقرر مانشستر يونايتد بعد من سيكون مدربه المقبل. ومع ذلك، من المتوقع أن يناضل أونانا من أجل الحفاظ على مكانه في حراسة مرمى أولد ترافورد ويرفض أي عرض محتمل للرحيل بشكل دائم، وفقًا لصديقه المقرب وزميله جيريمي.
حارس المرمى المعار "موهوب بشكل واضح"
في حديثه إلى Telecom Asia، قال لاعب تشيلسي السابق عن أونانا: "اسمع، أنا أعرف أندريه جيدًا، وخلال فترة وجوده في مانشستر يونايتد، كان هناك الكثير من الأمور التي لم تكن على ما يرام. لم يكن هو وحده. وصدقني، مع وصول مايكل كاريك، تبدو الأمور جيدة للجميع، بما في ذلك هو.
"من الواضح أنه موهوب ومواهبه نادرة. الخطوة التالية هي أن يعود إلى هناك ويقاتل من أجل مكانه. لطالما برع أندريه عندما واجه تحديًا. إنه يزدهر عندما يُمنح فرصة عادلة لإثبات نفسه".
وتابع جيريمي أن الأندية الكبيرة تحتاج إلى شخصيات كبيرة، مضيفًا: "في مسيرتي، استمتعت باللعب في فرق ذات طموحات كبيرة وشخصيات كبيرة. إذا خضت بعض المباريات السيئة، كان هناك دائمًا شخص ما يطرق باب المدير الفني يطلب فرصة.
"كان ذلك يعني أنني يجب أن أقف وأثبت نفسي وألا أهرب. لكن هذا قرار أندريه".
إشادة كاريك بلامينز
ومع ذلك، قد تتلاشى آمال أونانا في الإطاحة بلامينز إذا بقي كاريك مدربًا لمانشستر يونايتد. كاريك، الذي حقق خمسة انتصارات وتعادلًا واحدًا في ست مباريات قادها، أشاد باللاعب الذي انضم للفريق في الصيف بعد الفوز 1-0 على إيفرتون يوم الاثنين.
وقال كاريك بعد الفوز الصعب في ملعب هيل ديكنسون: "بالنسبة لي، كحارس مرمى، يجب أن يكون موثوقًا به ويمكن الاعتماد عليه. بدلاً من خلق الفوضى، تريدهم أن يزيلوا الفوضى ويهدئوا الأمور، وأعتقد أن سين هو كذلك".
"إنه هادئ جدًا في بعض الأحيان ومتواضع، لكنه يتمتع بقوة حقيقية في هذا المجال. بالنسبة للبعض، فإن التدخل في الملعب هو دور كبير جدًا. والبعض الآخر يتحدث عن التكيف والراحة في البيئة المحيطة. أحيانًا يستغرق ذلك وقتًا، وأحيانًا لا. لكن الطريقة التي يتعامل بها في الوقت الحالي هي الهدوء والرباطة الجأش. أعتقد أن ذلك يساعد زملائه أمامه كثيرًا".
كان فوز يونايتد على توفيز هو الخامس للامنز دون أن تهتز شباكه هذا الموسم، وهو رقم قياسي يأمل في تحسينه عندما يواجه كريستال بالاس يوم الأحد.
يستضيف يونايتد فريق بالاس يوم الأحد
يأمل مانشستر يونايتد في تعزيز آماله في احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى عندما يواجه كريستال بالاس هذا الأسبوع. ويحتل فريق كاريك حالياً المركز الخامس بفارق ثلاث نقاط عن تشيلسي وليفربول اللذين يحتلان المركزين الخامس والسادس على التوالي، في سعيه لتأمين مشاركته في دوري أبطال أوروبا.
يمكن لليفربول أن يتساوى مع مانشستر يونايتد برصيد 48 نقطة في حالة فوزه على وست هام يوم السبت بعد الظهر، بينما ينتقل تشيلسي إلى الجانب الآخر من العاصمة لمواجهة غريمه أرسنال يوم الأحد مساءً.
