هل كان روبن أموريم هو المشكلة؟ أندريه أونانا يدعم "الكفاح" من أجل تعويض مانشستر يونايتد ورفض الانتقال الدائم

تخطى لامينز ألتاي بايندر في الترتيب الهرمي بعد وقت قصير من وصوله إلى مانشستر في آخر يوم من فترة الانتقالات، مما أدى في النهاية إلى رحيل أونانا إلى طرابزونسبور في وقت مبكر من الموسم. اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا كان لاعبًا أساسيًا في الفريق التركي منذ انتقاله إلى بابارا بارك.

ومع ذلك، من المتوقع أن يعود اللاعب الكاميروني إلى مانشستر يونايتد في الصيف عندما تنتهي فترة إعارته إلى طرابزون، ويأمل أن يمنحه رحيل روبن أموريم فرصة لاستعادة مكانه الأساسي بين القائمين في أولد ترافورد. كان أونانا يلعب بانتظام مع مانشستر يونايتد بعد وصوله من إنتر في عام 2023 قبل أن يستبعده المدرب البرتغالي في بداية الموسم، حيث كانت مشاركته الوحيدة في الهزيمة المفاجئة في كأس كاراباو أمام غريمسبي في أغسطس الماضي.

سيظل مايكل كاريك مسؤولاً عن الفريق القوي في مانشستر حتى نهاية الموسم، ولم يقرر مانشستر يونايتد بعد من سيكون مدربه المقبل. ومع ذلك، من المتوقع أن يناضل أونانا من أجل الحفاظ على مكانه في حراسة مرمى أولد ترافورد ويرفض أي عرض محتمل للرحيل بشكل دائم، وفقًا لصديقه المقرب وزميله جيريمي.