هل سيواجه كيليان مبابي مانشستر سيتي؟ ريال مدريد يعلن عن آخر مستجدات الإصابات قبل مباراة دوري أبطال أوروبا

في حديثه إلى وسائل الإعلام قبل مباراة الدوري الإسباني ضد خيتافي في نهاية الأسبوع، تطرق مدرب ريال مدريد ألفارو أربيلوا إلى المخاوف المتزايدة بشأن حالة مبابي. وعندما سُئل عما إذا كان المهاجم سيكون جاهزًا لقيادة الهجوم ضد فريق بيب جوارديولا، ظل أربيلوا غامضًا ولكنه كان واضحًا بشأن النهج الحالي للطاقم الطبي. "مبابي ودوري أبطال أوروبا؟ سنأخذ الأمر يومًا بيوم"، أوضح أربيلوا خلال مؤتمره الصحفي. "الأمر يتعلق بمعرفة كيف يشعر. في الوقت الحالي، من الأفضل عدم تحديد أي مواعيد نهائية، نريد أن نرى كيف يشعر وسنقرر بناءً على ذلك".

وأوضح موقف النادي من الإصابة قائلاً: "نحن على دراية تامة بما يحدث له. نريده أن يتعافى من هذه المشاكل حتى يعود بثقة".

كما تطرق أربيلوا إلى سبب عدم حضور مبابي إلى ملعب برنابيو لدعم زملائه خلال المباراة الأخيرة ضد بنفيكا. وسارع المدرب إلى نفي أي شائعات عن وجود خلافات، قائلاً ببساطة: "لم يكن حاضراً لأنه حصل على إذن من مدربه".