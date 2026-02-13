Getty
هل سيتبع محمد صلاح خطى ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو؟ مزاعم حول انتقاله إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم وسط أنباء عن اهتمام الدوري السعودي للمحترفين به
صلاح يوجه انتقادات لاذعة إلى ليفربول
يعمل صلاح بموجب عقد في أنفيلد حتى عام 2027، بعد أن وافق على تمديد مربح لشروطه في ميرسيسايد. ومع ذلك، فقد أثيرت تساؤلات حول مستقبله منذ أن وجه انتقادات لاذعة إلى الأندية الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز.
لم يتقبل المهاجم البالغ من العمر 33 عامًا استبعاده من التشكيلة الأساسية من قبل آرني سلوت، حيث اتهم النجم المصري ليفربول بالتخلي عنه في وقت صعب للغاية، حيث تعثر الفريق في بداية الموسم في محاولته للدفاع عن اللقب.
عاد إلى الملاعب بعد عودته من كأس الأمم الأفريقية، لكنه فشل في تسجيل أي هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 1 نوفمبر، وسجل 7 أهداف فقط هذا الموسم، بعد أن كان لاعبًا غزير الإنتاج طوال ثماني سنوات ونصف في كرة القدم الإنجليزية.
- Getty
الدوري السعودي للمحترفين أم الدوري الأمريكي لكرة القدم؟ اهتمام متزايد بـ صلاح
قد يقرر ليفربول الاستفادة من الموقف الحالي وطلب مبلغ مالي مقابل صلاح، حيث يُقال إن الأندية السعودية التي تنفق أموالاً طائلة قد قدمت عروضاً تعاقدية منذ بعض الوقت. ولا تزال هذه الأندية جزءاً من صورة الانتقالات.
يعترف رومانو بذلك، حيث قال على قناته على YouTube: "ستعود الأندية السعودية للتفاوض على محمد صلاح في فترة الانتقالات الصيفية. ستعود المحادثات. قد يكون الاتحاد أحدها.
"بالطبع، فقدوا نجمين كبيرين مثل كريم بنزيمة ونغولو كانتي. من الواضح أنهما ليسا مهاجمين، لكنهما لا يزالان نجمين كبيرين، ولا يزالان لاعبين من الطراز العالمي في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات في يناير.
"ولم يكن لديهم الوقت لاستبدالهم بنجوم كبار، بالطبع، بلاعبين جيدين جدًا، بما في ذلك يوسف النصيري بالتأكيد من فنربخشة، لكنهم يحتاجون على الأرجح إلى اسم كبير، ولذا قد يكون محمد صلاح جزءًا من المحادثات في الصيف".
بينما ستتاح لصلاح فرص للانتقال إلى الشرق الأوسط، يقول رومانو إن فرقًا في أمريكا الشمالية مستعدة أيضًا للدخول في مفاوضات - مع وجود لاعبين مثل ميسي وسون هيونغ-مين الذين يلعبون بالفعل في الولايات المتحدة.
وأضاف رومانو: "قيل لي أن هناك المزيد من الأندية السعودية المهتمة بمحمد صلاح. دعونا نرى أيضًا ما إذا كان هناك أي نادٍ في الدوري الأمريكي لكرة القدم قرر الدخول في المفاوضات والتعاقد مع محمد صلاح من ليفربول".
"أعتقد أن الصيف سيكون مثيرًا للاهتمام بالنسبة للجناح المصري. بشكل عام، في النهاية، لم يتحقق شيء من حيث العروض الرسمية أو الاحتمالات الملموسة. لذلك، بقي محمد صلاح في ليفربول. لكن بالطبع، في الصيف، قد تكون القصة مختلفة".
هل مصير صلاح هو مغادرة ليفربول؟
يعتقد المهاجم السابق لليفربول ستان كوليمور أن صلاح سيغادر النادي هذا الصيف، حيث صرح مؤخرًا لموقع GOAL: "سيواصل [صلاح] اللعب حتى نهاية الموسم، ولكن لكي يستمر ليفربول في مسيرته ويصبح أرني سلوت 2.0، من المحتمل أن يغادر هو و[فيرجيل] فان ديك أو أحدهما في الصيف.
"أعلم أنهم وقعوا عقودًا أطول وأفضل، لكنني أعتقد أن ذلك كان لرؤية كيف سيكون أداء لاعبين مثل [هوغو] إيكيتيكي وإيساك وويرتز. لم يكن الأمر جيدًا في الوقت الحالي، فهم بحاجة إليهم لبقية الموسم، لكنني أعتقد أنه إذا كنت ستدلل إيساك وويرتز باعتبارهما النجمين الجدد في ليفربول، فإن النجوم القدامى يجب أن يرحلوا.
"أعتقد أن بعض غضب مو يعود إلى حقيقة أن إيساك وويرتز انضموا للفريق وحصلوا على 6000 تغريدة تقول "مرحبًا بويرتز، مرحبًا بإيساك، أنتما أفضل شيء منذ اختراع الخبز المقطع". أعتقد أنه يشعر ببعض الجرح وقليل من عدم الاحترام بسبب ذلك.
"الجواب الوحيد هو، هل يمكنهم جميعًا اللعب معًا بشكل جيد أم أن الخيار الأكثر ترجيحًا - وهذا ما أعتقده - هو أن يظل فان ديك لموسم واحد آخر، لكنني أعتقد أن مو سيغادر في الصيف، هذا مؤكد".
- Getty
بديل رونالدو؟ أسطورة كرة القدم البرتغالية يثير شائعات حول رحيله
قد ينضم نادي النصر إلى السباق على صلاح، حيث أن النجم البرتغالي رونالدو يثير شائعات حول رحيله عن الرياض. وقد بدا الفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية محبطًا مؤخرًا، مما دفعه إلى الإضراب عن اللعب، كما أن اللاعب البالغ من العمر 41 عامًا قد شهد تكهنات حول انتقاله إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم.
