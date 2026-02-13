هل سيتبع محمد صلاح خطى ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو؟ مزاعم حول انتقاله إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم وسط أنباء عن اهتمام الدوري السعودي للمحترفين به

قد يقرر ليفربول الاستفادة من الموقف الحالي وطلب مبلغ مالي مقابل صلاح، حيث يُقال إن الأندية السعودية التي تنفق أموالاً طائلة قد قدمت عروضاً تعاقدية منذ بعض الوقت. ولا تزال هذه الأندية جزءاً من صورة الانتقالات.

يعترف رومانو بذلك، حيث قال على قناته على YouTube: "ستعود الأندية السعودية للتفاوض على محمد صلاح في فترة الانتقالات الصيفية. ستعود المحادثات. قد يكون الاتحاد أحدها.

"بالطبع، فقدوا نجمين كبيرين مثل كريم بنزيمة ونغولو كانتي. من الواضح أنهما ليسا مهاجمين، لكنهما لا يزالان نجمين كبيرين، ولا يزالان لاعبين من الطراز العالمي في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات في يناير.

"ولم يكن لديهم الوقت لاستبدالهم بنجوم كبار، بالطبع، بلاعبين جيدين جدًا، بما في ذلك يوسف النصيري بالتأكيد من فنربخشة، لكنهم يحتاجون على الأرجح إلى اسم كبير، ولذا قد يكون محمد صلاح جزءًا من المحادثات في الصيف".

بينما ستتاح لصلاح فرص للانتقال إلى الشرق الأوسط، يقول رومانو إن فرقًا في أمريكا الشمالية مستعدة أيضًا للدخول في مفاوضات - مع وجود لاعبين مثل ميسي وسون هيونغ-مين الذين يلعبون بالفعل في الولايات المتحدة.

وأضاف رومانو: "قيل لي أن هناك المزيد من الأندية السعودية المهتمة بمحمد صلاح. دعونا نرى أيضًا ما إذا كان هناك أي نادٍ في الدوري الأمريكي لكرة القدم قرر الدخول في المفاوضات والتعاقد مع محمد صلاح من ليفربول".

"أعتقد أن الصيف سيكون مثيرًا للاهتمام بالنسبة للجناح المصري. بشكل عام، في النهاية، لم يتحقق شيء من حيث العروض الرسمية أو الاحتمالات الملموسة. لذلك، بقي محمد صلاح في ليفربول. لكن بالطبع، في الصيف، قد تكون القصة مختلفة".