"هل تتابع المباريات؟" .. كيليان مبابي يحرج صحفيًا بسبب موسم ريال مدريد الصفري ويكشف عن صوته في "الكرة الذهبية"

مبابي يعلق على الكثير من الملفات..

تحدث كيليان مبابي، مهاجم نادي ريال مدريد، قائد منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، عن اللاعب الذي سيمنحه صوته، في سباق التتويج بجائزة "الكرة الذهبية" 2025؛ إلى جانب رأيه في فوز فريقه السابق باريس سان جيرمان، بلقب دوري أبطال أوروبا.

وتشهد نسخة العام الحالي من جائزة "الكرة الذهبية"، عدم وضوح كبير بشأن هوية الفائز بها؛ وسط بروز اسمي جوهرة برشلونة لامين يامال ومهاجم باريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي، تحديدًا.

ديمبيلي قاد الفريق الباريسي للتتويج بالثلاثية التاريخية، في الموسم الرياضي 2024-2025؛ وهي: "الدوري الفرنسي، كأس فرنسا ودوري أبطال أوروبا".