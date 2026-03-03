Getty Images Sport
ترجمه
هل بايرن ميونيخ في طريقه لتحقيق الثلاثية؟ سيرج غنابري وهاري كين وزملاؤهم يتحدثون عن احتمال تحقيق فريق فينسنت كومباني فوزاً ساحقاً
بايرن ميونيخ يتطلع إلى تحقيق الثلاثية
يحقق بايرن ميونيخ حالياً موسمًا قويًا للغاية، حيث يضع نصب عينيه تحقيق الثلاثية المرموقة، بينما يظهر قوة وتماسكًا استثنائيين في جميع المسابقات. يتصدر البافاريون الدوري الألماني، ويتميزون بأقوى هجوم في الدوري برصيد 88 هدفًا، وأقوى دفاع، حيث لم يستقبلوا سوى 23 هدفًا حتى الآن. في دوري أبطال أوروبا، حصل الفريق على المركز الثاني في مرحلة المجموعات وسيواجه الآن أتالانتا في دور الـ16. مع تعرض الفريق للهزيمة مرتين فقط طوال الموسم، هناك شعور متزايد بالثقة داخل الفريق. وقد عبر سيرج غنابري عن هذا الشعور بشكل مثالي عندما قال لمجلة النادي 51: "أرى أوجه تشابه مع الفريق الذي فاز بثلاثية 2020 - حتى لو كان من المبكر إصدار تصريحات كبيرة. لكن بالنسبة لي، فإن الأجواء داخل الفريق هي الأفضل منذ ذلك الحين". وأضاف: "الانتصارات تساعد دائمًا، فالإيمان بشيء أكبر ينشأ بشكل تلقائي تقريبًا".
- Getty Images
عودة روح عام 2020
المقارنة مع فريق هانسي فليك الأسطوري لعام 2020 لم تتم باستخفاف، لكن الفريق الحالي يؤكد أن الوحدة حقيقية. القائد مانويل نوير، أحد الناجين من تلك الحملة التي فازت بالثلاثية، سارع إلى الإشارة إلى الجهد الجماعي لجميع اللاعبين. وقال: "في الوقت الحالي، يلعب الجميع دورًا مهمًا في الفريق. الجميع يشعر بالراحة ويقدم مساهمته". أصبح هذا الشعور بالمسؤولية المشتركة السمة المميزة لحكم كومباني حتى الآن. يشعر
نوير أيضًا بالرابطة الفريدة داخل المجموعة. وأشار المدافع الياباني هيروكي إيتو إلى الطبيعة غير الأنانية للفريق الحالي، مقارناً إياه بالقيم السائدة في بلده. "تذكرني طريقة لعبنا قليلاً بالذهنية اليابانية. نحترم بعضنا البعض، ونقاتل من أجل بعضنا البعض، ونبذل قصارى جهدنا من أجل النادي. أشعر بذلك ليس فقط في المباريات، ولكن أيضاً في كل حصة تدريبية"، أوضح إيتو بينما يستعد الفريق لمباراته القادمة مع بوروسيا مونشنغلادباخ.
التناغم التكتيكي لكومباني
بالإضافة إلى الأجواء خارج الملعب، فإن الترابط داخل الملعب يصل إلى ذروته. يعتقد هاري كين، الذي كان في حالة رائعة، أن الفريق بدأ أخيرًا في العمل بكفاءة. قال المهاجم: "كلما لعبت معهم أكثر، كلما فهمت زملائي في الفريق بشكل أفضل. يفهم اللاعبون بعضهم البعض والعمليات بشكل أفضل، ويشعرون براحة أكبر في مواقعهم وحركاتهم". كانت هذه الكيمياء واضحة في فوزهم المثير 3-2 مؤخرًا على بوروسيا دورتموند.
يعزو كونراد لايمر الفضل إلى المدرب في الحفاظ على هذا المستوى العالي من الأداء من خلال المنافسة العادلة. "كل شخص لديه الشعور التالي: إذا صمدت ولعبت جيدًا، فستحصل على فرصة. في النهاية، الجميع مهم"، صرح لايمر. من خلال الحفاظ على التوتر داخل الفريق مع الحفاظ على الروح المعنوية العالية، ضمن كومباني أن لاعبيه البدلاء جاهزون للأداء تمامًا مثل النجوم المعروفين.
- Getty Images Sport
البحث عن الخلود
السجلات الفردية تزيد من حدة المنافسة في ميونيخ. مع 30 هدفًا في 24 مباراة فقط، يضع كين نصب عينيه الرقم القياسي لروبرت ليفاندوفسكي في موسم واحد وهو 41 هدفًا، على الرغم من أن نجاح الفريق يظل أولويته. قال كين: "عندما تبدأ سلسلة من الانتصارات، ينشأ زخم. عندها تشعر أنك لا يمكن إيقافك". هذا الزخم هو ما يأمل بايرن أن يقوده خلال الأسابيع الحاسمة من الموسم في سعيه للسيطرة على القارة والموسم المحلي.
ومع ذلك، لا يزال الفريق حذرًا من التراخي حتى مع وجود فارق مريح في صدارة الترتيب. وحذر كين قائلاً: "كان لدينا تقدم بفارق 11 نقطة قبل بضعة أسابيع، ورأينا كيف يمكن أن يتغير الوضع بسرعة في غضون نتيجتين"، مشددًا على الحاجة إلى الاستمرارية.
إعلان