هل أصبح يونايتد ستراند مليونيراً؟ فرانك إيليت، مشجع مانشستر يونايتد، يتحدث عن أرباحه من حيلة نمو الشعر التي انتشرت على نطاق واسع
قد تنتهي الحيلة الفيروسية ليلة الثلاثاء
بدأت حملة يونايتد ستراند نتيجة لتقلب أداء الشياطين الحمر على مدار العام الماضي تقريبًا. في أكتوبر 2024، تعهد بعدم قص شعره مرة أخرى حتى يفوز يونايتد بخمس مباريات متتالية، وأصبح خلال تلك الفترة نجمًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان ينشر صورًا لتحديثات شعره بينما كان فريقه المفضل يعاني على أرض الملعب.
لم يتمكن المدير الفني السابق روبن أموريم من تحقيق نتائج متسقة لفريقه، حيث كانت أطول سلسلة انتصارات له هي ثلاث مباريات متتالية في فترتين منفصلتين. تم إقالته في يناير من هذا العام، وتولى مايكل كاريك منصب المدير الفني المؤقت للنادي حتى نهاية الموسم بعد أن أشرف دارين فليتشر على مباراتين بصفته مدربًا مؤقتًا.
حقق كاريك سلسلة انتصارات من أربع مباريات، وحقق انتصارات ملحوظة على مانشستر سيتي وأرسنال في أول مباراتين له قبل فوزه الدرامي 3-2 على فولهام وفوزه السهل 2-0 على توتنهام هوتسبير بعد طرد كريستيان روميرو بالبطاقة الحمراء. سيعود مانشستر يونايتد إلى الملاعب مرة أخرى مساء الثلاثاء عندما يواجه وست هام يونايتد في ملعب لندن، وسيعني الفوز أن مشجعه الشهير سيحصل على أول قصة شعر له منذ أكثر من 15 شهرًا.
مشجع مانشستر يونايتد يكشف حقيقة أرباحه وسط مزاعم بأنه مليونير
لا شك أن هذه الحيلة أضافت بعض البهجة التي كانت في أمس الحاجة إليها جماهير مانشستر يونايتد التي كانت في حالة من الإحباط بسبب الأداء الضعيف لفريقها. كما دفعت بعض المتفرجين إلى التساؤل عن مقدار الأموال التي جناها "مانشستر ستراند" - واسمه الحقيقي فرانك إيليت - منذ أن بدأ. وقد شوهد في إعلانات بادي باور وأنشأ شركة للتجارة الإلكترونية.
وقال لصحيفة ذا صن: "أنا بالتأكيد لست المليونير الذي يعتقده بعض الناس. كان هناك الكثير من الحديث عن جني الملايين، ولكن هذا ليس صحيحًا. المردود المادي ليس كما يعتقده بعض الناس. ولكن هذا ليس سبب بدء هذه الحيلة في المقام الأول.
"الألم الحقيقي هو عدم القدرة على الرؤية بشكل جيد. في الواقع، أنا محظوظ لأنني أرتدي نظارات لأن الإطار يرفع شعري قليلاً. لا أستطيع الرؤية جيداً في معظم الأوقات الآن. يجب أن أزيله".
حملة لجمع التبرعات لصالح مؤسسة خيرية للأطفال
كما كشف إيليت أن مؤسسة Little Princess Trust الخيرية للأطفال ستتلقى تبرعًا من الأموال التي جمعها حتى الآن. توفر المؤسسة الخيرية شعرًا مستعارًا مجانيًا للأطفال والشباب الذين فقدوا شعرهم بسبب علاج السرطان أو حالات أخرى.
قال فرانك: "أنا أقوم أيضًا بجمع التبرعات لهم. أعتقد أننا جمعنا حوالي 6000 جنيه إسترليني لهم حتى الآن. إنها مؤسسة خيرية رائعة حقًا، ويعمل بها أشخاص رائعون أيضًا. يبلغ طول شعري الآن 25 سم، وهو طول كافٍ لحسن الحظ للتبرع به".
كما يخطط لمواصلة إنتاج المحتوى، حيث قال لم جلة FourFourTwo: "ربما لن يكون ذلك بشكل متكرر، ربما لن يكون يوميًا أو أي شيء من هذا القبيل. لكن نعم، سأستمر في إنتاج محتوى متعلق بكرة القدم، وربما أحاول التوسع قليلاً إلى بعض الأشياء الأخرى أيضًا".
مانشستر يونايتد يسعى لتحقيق فوزه الخامس على التوالي ضد وست هام
قد ينتهي هذا الإنجاز أخيرًا ليلة الثلاثاء عندما يواجه مانشستر يونايتد فريق وست هام. في حين أن الشياطين الحمر في حالة جيدة منذ وصول كاريك، فإن فريق هامز أيضًا في حالة جيدة. فاز فريق نونو إسبيريتو سانتو بثلاث مباريات من أصل أربع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما رفعه إلى المركز 17 بفارق ثلاث نقاط عن نوتنغهام فورست، مع أداء مثير للإعجاب من كريسينسيو سمرفيل الذي سجل أهدافًا في خمس مباريات متتالية في جميع المسابقات.
إذا تمكن الشياطين الحمر من حجز رحلة يونايتد ستراند إلى الحلاق بفوزه الخامس، فسوف يتقدم إلى المركز الثالث، متفوقًا على أستون فيلا بفارق الأهداف قبل أن يواجه فريق أوناي إيمري برايتون وهوف ألبيون يوم الأربعاء.
