هلالي ومراهق وسيضر بالكرة السعودية .. تناسى جمهور النصر أن "سعود آل سويلم ليس ملاكًا بأجنحة"!

لا صوت يعلو حاليًا عن الشخص الذي سيأتي بعد مسلي آل معمر رئيس نادي النصر الحالي، والذي اقترب كثيرًا من الرحيل، وسط مُطالبات كثيرة وشبه إجماع بعودة سعود آل سويلم رئيس النادي السابق.
اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن
الموضوع يُستكمل بالأسفل
ولكن يبدو أن جماهير نادي النصر قد تناست الانتقادات التي كانت توجه إلى سعود آل سويلم، وأيضًا المواقف التي وضع فيها النادي في موضع حرج.
ونستعرض خلال السطور التالية، أبرز تلك الوقائع والمواقف التي تسببت في انتقادات وهجوم ضد سعود آل سويلم ونادي النصر..