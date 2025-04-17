"حدث فريد من نوعه" .. الحكم ساهم في هزيمة الاتحاد ضد الفتح وحسم جدل إمكانية إعادة المباراة!

مباراة شهدت الكثير من الجدل..

ستظل مباراة الفتح والاتحاد، مساء أمس الخميس، خالدة في أذهان جميع جماهير عشاق الساحرة المستديرة، في المملكة العربية السعودية؛ بسبب الأحداث التحكيمية الغريبة التي شهدتها.

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الاتحاد سقط (0-2) أمام الفتح، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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وبهذه النتيجة.. تجمد الاتحاد عند النقطة 65 في "الصدارة"؛ ليتقلص الفارق بينه ونادي الهلال، صاحب "المركز الثاني" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، إلى 4 نقاط فقط.