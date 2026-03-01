Getty/GOAL
"هذا سخيف!" - إيغور تودور يصف نجم فولهام بـ"الغشاش" بعد هزيمة توتنهام الأخيرة في ديربي لندن
تودور غاضب من هزيمة فولهام
أشعلت المباراة بهدف افتتاحي مثير للجدل حدد مسار إحباط تيودور بعد المباراة. أعطى هاري ويلسون التقدم للمضيفين، لكن التمريرة التي سبقت الهدف شابتها تحديات بدنية قوية من راؤول جيمينيز على رادو دراغوسين. على الرغم من احتجاجات مدافعي توتنهام، تم احتساب الهدف، واستغل فولهام عدم رباطة جأش الضيوف ليضاعفوا تقدمهم بهدف رائع من أليكس إيووبي. على الرغم من محاولة توتنهام التعادل في الدقائق الأخيرة، إلا أن الضرر كان في الغالب من صنعهم، مما ترك تيودور يلتقط أطلال يوم آخر مخيب للآمال في العاصمة.
تودور ينفجر غضباً بسبب "غش" خيمينيز
بعد صافرة النهاية، لم يتردد تيودور عندما سُئل عن الهدف الأول الحاسم، ووجه أصابع الاتهام إلى عدم اتساق حكام الدوري الإنجليزي الممتاز، ووصف جيمينيز بأنه "غشاش". وقال: "بالطبع إنها مخالفة، على ما أعتقد. أعتقد أن 9 من كل 10 أشخاص سيقولون إنها مخالفة، لأنها واضحة جدًا، كما تعلمون. في بعض الأحيان لا يفهمون أن ذلك كافٍ، حتى لو كان التلامس بسيطًا، كما تعلمون، إذا كان ذلك يمنحك ميزة لتسجيل الهدف، فعليك إلغاء ذلك، وإنهاء الأمر. لا يتعلق الأمر بمنافسة عادية عندما يكون لطيفًا، لا، عندما يدفع بيديه ولا يراقب الكرة، لا. في بعض الأحيان يكون من السهل الحصول على ميزة".
واصل المدرب الكرواتي انتقاده، مدعياً أن قرارالحكم كان سخيفاً بالنظر إلى تأثيره على المباراة. وأضاف تودور: "لذا، من السخف عدم احتساب المخالفة، لأن العواقب كبيرة جداً. إنها ليست مخالفة صغيرة في منتصف الملعب، إنها هدف بعد ذلك. لذا، هناك منطق في ذلك، لذا الحكم، شيء جميل أن نستمر في اللعب هنا، لنلعب بقوة، دعونا نتنافس، هذا رائع، يعجبني. لكن هناك منطق، إذا كان الهدف هو أنه استغل الموقف، ولم يفكر في كرة القدم، لم يكن يفكر في الكرة، كان يفكر في كيفية الغش. لذا، غش اللاعب بالدفع وسجلوا الهدف. لذا، هناك منطق، إنه غش وهناك خطأ. إنه ليس أمرًا يتعلق بالصراع، وهم يريدون أن يكون كرة القدم هنا أكثر صعوبة، ونحن نحب الصراعات، لا علاقة لذلك بالأمر. لذا، لم يكن هناك منطق في هذا القرار، والمنطق فوق كل شيء، ثم تأتي الأمور الأخرى".
تقييم قاسي لفشل توتنهام
تودور، الذي حل محل توماس فرانك كمدرب مؤقت لفريق توتنهام الشهر الماضي، كان صريحًا بنفس القدر بشأن أوجه القصور التي أظهرها لاعبوه على أرض الملعب، مشيرًا إلى أن المشاكل التي تعاني منها النادي حاليًا لا يمكن حلها بسهولة. "إنها حالة معقدة، هناك الكثير من المشاكل"، قال تودور بغضب. "نحن بحاجة إلى إيجاد الأصوات داخل كل واحد منا. نحتاج إلى المزيد من الشخصية. نحتاج إلى المزيد من الإرادة للتفاعل. إنها حالة مذهلة. مذهلة. هناك مشاكل كبيرة هنا. نحن نفتقر إلى كل شيء. الأمر لا يتعلق بهدف واحد أو خطأ واحد. عندما تلعب لهذا النادي، تتوقع مستوى من القتال والجودة لم نره اليوم. نحن في مرحلة صعبة وعلينا أن ننظر إلى أنفسنا".
كما دافع المدرب عن قراره بتغيير شكله التكتيكي من ثلاثة مدافعين في مباراته الأولى ضد أرسنال إلى 4-4-2 في كرافن كوتيدج، مؤكداً أن المشكلة تكمن في الموقف وليس في التشكيل. "الأمر لا يتعلق بالنظام"، قال المدرب البالغ من العمر 47 عاماً. "النظام ليس مهماً في هذه اللحظة. آخر شيء مهم هو النظام. من الصعب جدًا فهم ذلك لأن لديك الجودة. لكن كرة القدم هي أيضًا رياضة الجري والمبارزات. لدي شعور بأن لاعبي فولهام يجرون دائمًا، حتى بعقولهم. يصلون قبلنا، ويتوقعون، ونحن دائمًا متأخرون في كل شيء".
تزايد المخاوف من الهبوط في شمال لندن
تخوض توتنهام الآن 10 مباريات متتالية دون فوز في جميع المسابقات، ويجد تودور نفسه تحت ضغط هائل. اعتراف المدرب بأن الفريق "يفتقر إلى كل شيء" هو علامة مقلقة لمشجعي توتنهام، الذين شاهدوا فريقهم يكافح من أجل الحفاظ على مستواه المحلي لأكثر من شهرين ويتراجع إلى أربع نقاط فقط فوق منطقة الهبوط. أبرز الافتقار إلى التماسك والانضباط التكتيكي في كرافن كوتيدج جانبًا يبدو أنه يفتقر بشكل متزايد إلى الثقة، وتشير ملاحظة تودور الصادقة إلى أن المشاكل العميقة الجذور قد تتطلب أكثر من مجرد حصة تدريبية لحلها خلال هذه الأزمة.
وسيأمل في رد قوي يوم الخميس عندما يستضيف توتنهام كريستال بالاس، الذي يتفوق عليه حالياً بست نقاط في المركز 14.
