غادر دافيد في الملاعب بعد مسيرة رائعة، ويبدو أن نجله سيسير على خطاه، إذ أظهر قدراته جيدًا خلال مواجهة ريال مدريد!
فيديو | "هذا الشبل من ذلك الأسد" .. هدف رائع واحتفال مجنون من نجل دافيد فيا أمام ريال مدريد
لوكا فيا يخطف أنظار الجميع
يخطف لوكا فيا، نجل النجم المعتزل دافيد فيا، أنظار الجميع في إسبانيا بأهدافه ومهاراته الواضحة، رغم أنه مازال في عامه الـ12.
لوكا فيا يلعب في الفئات السنية لنادي أتلتيكو مدريد، وتحديدًا فريق تحت 13 عامًا، وقد نجح في إثبات إمكانياته الهائلة والجميع بات ينتظر مهاجمًا فذًا في السنوات القادمة.
ويُجيد لوكا اللعب كمهاجم وجناح أيسر، وقد أبدى أمله في أن يلعب للفريق الأول لأتلتيكو مدريد ويسير على خُطى والده والنجم فيرناندو توريس.
هدف ضد ريال مدريد
خاض لوكا فيا نصف نهائي بطولة "LA LIGA FCFUTURES" اليوم الإثنين أمام ريال مدريد، وقد نجح في إحراز هدف أتلتيكو مدريد الوحيد في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.
وجاء الهدف بانطلاقة جميلة من الجانب الأيسر ثم تسديدة قوية متقنة سكنت المرمى، وقد تعادل ريال مدريد بعدها ليلجأ الفريقان لركلات الترجيحية التي منحت الفوز لأتلتيكو مدريد.
مسيرة دافيد فيا مع الأندية
بدأ صاحب الـ44 عامًا مسيرته مع سبورتينج خيخون وقد تدرج في الفئات السنية وصولًا للفريق الأول عام 2001، وبعد عامين انتقل إلى ريال سرقسطة حيث بدأ يفرض نفسه كأحد أفضل مهاجمي الدوري الإسباني، ومنه خطى الخطوة الأهم في مسيرته بارتداء قميص فالنسيا صيف 2005.
قضى مع الخفافيش 5 مواسم صُنف خلالها كأحد أفضل المهاجمين في الدوري الإسباني، وقد قاده ذلك للانضمام إلى برشلونة صيف 2010 وبعد 3 مواسم ناجحة خاض موسمًا واحدًا مع أتلتيكو مدريد قبل مغادرة إسبانيا والرحيل إلى أمريكا ثم أستراليا ثم اليابان فاعتزال اللعب عام 2020.
حقق نجاحات عديدة مع الأندية وقد تُوج بالعديد من الألقاب، أبرزها الدوري الإسباني 3 مرات، وكأس الملك 3 مرات، ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.
وحسب موقع ترانسفير ماركت، فقد لعب فيا مع مختلف الأندية في مسيرته 729 مباراة سجل خلالها 367 هدفًا وقدم 91 تمريرة حاسمة، وتُعد فترته مع الخفافيش الأفضل في مسيرته الكروية الرائعة.
فيا مع المنتخب الإسباني
بدأ فيا مسيرته مع المنتخب الإسباني عام 2005 حين منحه المدرب لويس أراجونيس الفرصة بعد تألقه الملفت مع ريال سرقسطة وفي بداية تجربته مع فالنسيا.
وخلال السنوات التالية، أصبح فيا أحد العناصر الرئيسية في المنتخب الإسباني وقد شارك معه في نسخ كأس العالم 2006 و2010 و2014 بجانب يورو 2008، وقد أبعدته الإصابة عن يورو 2012.
لعب مع المنتخب 98 مباراة سجل خلالها 59 هدفًا وهو الهداف التاريخي للمنتخب الإسباني وقد أزاح راؤول جونزاليس، صاحب الـ44 هدفًا، من الصدارة.
تُوج فيا مع إسبانيا بلقبي كأس العالم 2010 ويورو 2008.