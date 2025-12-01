العقدة والبشرى لتونس .. عمر خربين يستعيد ذكريات رونالدينيو وشاهر الشاكر أول "نجوم" كأس العرب 2025

أكد المنتخب السوري كونه عقدة نظيره التونسي، خاصة في البطولات العربية، بعدما كرر انتصاره عليه للمرة الثانية على التوالي في كأس العرب.

السوريون كانوا قد هزموا نسور قرطاج بهدفين دون رد في دور المجموعات من النسخة الأخيرة لكأس العرب، التي أقيمت في قطر عام 2021 قبل عام تقريبًا من انطلاق مونديال 2022، وقد هزموهم اليوم من جديد في دور المجموعات من نسخة 2025 بهدف نظيف.

وجاءت المباراة مثيرة وممتعة بين الطرفين وقد تبادلا الفرص والهجمات الضائعة وسط تألق حارسي المرمى خاصة السوري شاهر الشاكر الذي وقف حائلًا أمام جميع محولات التوانسة للعودة في المباراة.

نسور قاصيون عادلوا بتلك النتيجة التونسيون تاريخيًا، حيث بات كل منتخب قد فاز على الآخر 5 مرات فيما حسم التعادل المباراتين الأخيرتين من المواجهات المباشرة بينهما.

المثير في الأمر أن خسارة تونس أمام سوريا في دور المجموعات قد يحمل البُشرى للمنتخب الشمال إفريقي، حيث كان قد وصل نهائي النسخة الماضية الذي خسره أمام الجزائر بعدما تلقى الهزيمة أمام سوريا في الدور الأول كذلك!

المنتخبان السوري والتونسي وقعا في المجموعة الأولى بجانب قطر وفلسطين، وسيلتقي المنتخبين الأخيرين في افتتاح كأس العرب الرسمي مساء اليوم.