مفاجأة .. عطل في تقنية الفيديو حرم ضمك من هدفه المبكر في شباك الأهلي

وفي هذا السياق.. أعلن نادي ضمك تصعيد أحداث مباراته ضد فريق الأهلي الأول لكرة القدم، إلى دائرة التحكيم.
ضمك كشف في بيانٍ رسمي، عن أنه يعتزم توجيه خطاب إلى دائرة التحكيم؛ يشمل كافة الحالات التي تضرر منها الفريق الأول لكرة القدم، في مباراته ضد الأهلي.
وشدد ضمك على أنه سيُطالب في خطابه، بتفسير واضح من دائرة التحكيم؛ بشأن ما اعتبره أخطاء مؤثرة تعرض لها، في هذه المباراة.
وأوضح النادي أن هذا التصعيد؛ يأتي للحفاظ على حقوقه، وبما يضمنه القانون وكافة الأنظمة المعمول بها.
لم ينتهِ الأمر هُنا.. نادي ضمك ناشد دائرة التحكيم، بضرورة مراجعة الأخطاء التي تعرض لها الفريق الأول ضد عملاق جدة الأهلي؛ بشكلٍ مسؤول وجدي، لضمان عدم تكرارها مستقبلًا.
كما طالب ضمك بضرورة إسناد المباريات، إلى حكام أصحاب خبرة وكفاءة؛ مع التأكيد على دعم النادي للحكام السعوديين، كما كان سابقًا.
ورفض ضمك فكرة الهجوم شخصيًا على فيصل البلوي، الحكم الذي أدار مواجهة الأهلي؛ إلا أن النادي يريد ترسيخ العدالة والتكافؤ، بين الجميع.