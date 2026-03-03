بعد أزمة هدف ضمك الملغي في الأهلي.. رئيس لجنة الحكام يكشف سببًا غريبًا وراء تعطل تقنية التسلل وتفعيل "بروتوكول فيفا"

في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026؛ تم إلغاء هدف سجله ضمك ضد النادي الأهلي، في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول.

الهدف تم إلغاؤه بداعي "التسلل"؛ وهو الأمر الذي كشف خبراء التحكيم على عدم صحته، مؤكدين أن ضمك حُرِم من هدف شرعي 100%.

بعدها.. فجّرت صحيفة "الرياضية" مفاجأة من العيار الثقيل؛ وذلك بتأكيدها على أن تقنية "التسلل شبه الآلي" تعطلت، خلال لقطة هدف ضمك ضد الأهلي.

تعطُل هذه التقنية؛ أدى إلى التأثير على نتيجة المباراة في النهاية، وهو الأمر الذي أشعل غضب ضمك.