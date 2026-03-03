Goal.com
مباشر
Al-Ahli SFC v Damac FC - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

بعد أزمة هدف ضمك الملغي في الأهلي.. رئيس لجنة الحكام يكشف سببًا غريبًا وراء تعطل تقنية التسلل وتفعيل "بروتوكول فيفا"

الأهلي حصد فوزًا غاليًا ضد ضمك في صراع التتويج بلقب الدوري..

شرح مانويل نافارو، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أسلوب عمل التقنيات التحكيمية الحديثة في المملكة؛ وذلك بعد الجدل الذي صاحب مباراة الأهلي وضمك، يوم 23 فبراير الماضي.

الأهلي فاز (1-0) على ضمك، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

  • Al Shabab v Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    ماذا حدث في مباراة الأهلي وضمك؟

    في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026؛ تم إلغاء هدف سجله ضمك ضد النادي الأهلي، في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول.

    الهدف تم إلغاؤه بداعي "التسلل"؛ وهو الأمر الذي كشف خبراء التحكيم على عدم صحته، مؤكدين أن ضمك حُرِم من هدف شرعي 100%.

    بعدها.. فجّرت صحيفة "الرياضية" مفاجأة من العيار الثقيل؛ وذلك بتأكيدها على أن تقنية "التسلل شبه الآلي" تعطلت، خلال لقطة هدف ضمك ضد الأهلي.

    تعطُل هذه التقنية؛ أدى إلى التأثير على نتيجة المباراة في النهاية، وهو الأمر الذي أشعل غضب ضمك.

    • إعلان
  • Var RoomGetty Images

    السعودية تطبق "بروتوكول فيفا" في التحكيم

    وبعد 9 أيام تقريبًا من هذه المباراة.. خرج مانويل نافارو، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ببعض التوضيحات المُهمة للغاية عبر برنامج "دورينا غير"، على النحو التالي:

    * أولًا: السعودية تعمل بـ3 تقنيات؛ وهي "الفيديو، التسلل شبه الآلي وخط المرمى".

    * ثانيًا: تقنية التسلل شبه الآلي؛ ليس لها علاقة بـ"كاميرات الناقل الرسمي".

    * ثالثًا: تعمل تقنية التسلل شبه الآلي بـ12 كاميرا؛ تتبع اللاعبين فوق أرضية المستطيل الأخضر.

    وشدد نافارو على أن التقنيات التي تعمل بها السعودية؛ منصوص عليها في بروتوكول الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وهو الأمر الذي لا يتوفر في بعض الدول.

  • سبب غريب لتعطل تقنية "التسلل شبه الآلي"

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. مانويل نافارو، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم؛ شرح ما يحدُث عندما تتعطل تقنية "التسلل شبه الآلي"، مثلما شاهدنا في مباراة الأهلي وضمك - دون أن يسميها -.

    نافارو أشار إلى أن بروتوكول "فيفا"، في حال تعطل تقنية "التسلل شبه الآلي"؛ يُنص على اتباع الطريقة القديمة، وهي رسم حكام غرفة "فار" للخط بأنفسهم.

    وأضاف: "في إحدى مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، تعطلت تقنية التسلل شبه الآلي، بسبب تواجد لاعبين اثنين بالقرب من بعضهما، وهو ما أثر على عمل الكاميرا؛ وبالتالي تم تنفيذ (بروتوكول فيفا)، من خلال رسم الخط يدويًا من حكام فار".

  • Al Riyadh v Al Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مسيرة الأهلي في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. عاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج في البداية، قبل أن ينتفض مؤخرًا؛ حيث فاز في 18 مباراة مقابل 5 تعادلات وهزيمة، في 24 لقاءً.

    وقاريًا.. تأهل الأهلي إلى دور ثمن النهائي؛ وذلك بعد احتلال "وصافة" جدول ترتيب مرحلة الدوري لـ"منطقة الغرب"، من مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة".

    وجمع الأهلي 17 نقطة، من 5 انتصارات وتعادلين مقابل هزيمة وحيدة فقط؛ ليقف خلف فريق الهلال الأول لكرة القدم "المتصدر"، صاحب الـ22 نقطة.

    وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

دوري روشن السعودي
ضمك crest
ضمك
ضمك
الرياض crest
الرياض
الرياض
دوري روشن السعودي
الأهلي crest
الأهلي
الأهلي
الاتحاد crest
الاتحاد
الاتحاد
0